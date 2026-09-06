Sheinbaum defiende relación con EEUU pese a polémica frase de Trump sobre “tamales y tomates”

En un informe de gobierno presentado este fin de semana en Nuevo León, la mandataria enmarca el vínculo bilateral en los discursos del mes de la patria y afirma que busca mantener un trato positivo con Washington

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Durante el informe de gobierno que presentó este fin de semana en Nuevo León, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a la relación bilateral con Estados Unidos en el marco de los discursos por el mes de la patria. La mandataria enumeró momentos que calificó como positivos en la historia de la relación entre ambos países y señaló que su gobierno aspira a una buena relación con Estados Unidos, aunque bajo un esquema de “cooperación siempre, subordinación nunca”.

Lo que dijo Sheinbaum sobre el vínculo bilateral

En su intervención, la presidenta mencionó como antecedentes históricos de una relación bilateral favorable los vínculos entre Benito Juárez y Abraham Lincoln, entre Franklin D. Roosevelt y Lázaro Cárdenas, y el primer periodo del presidente Donald Trump con Andrés Manuel López Obrador. Citó estos ejemplos como parte de un recuento histórico más amplio, antes de señalar que su gobierno “aspira” a mantener una buena relación con su vecino del norte.

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Es importante precisar que, de acuerdo con el discurso, Sheinbaum no planteó una intención explícita de replicar el tipo de relación que existió entre Trump y López Obrador; el vínculo entre ambos mandatarios fue mencionado como uno de varios antecedentes históricos, dentro de un recuento que incluyó también los casos de Juárez-Lincoln y Roosevelt-Cárdenas.

Durante un acto en Monterrey por un informe estatal, la mandataria expone que busca un vínculo con Washington basado en trabajo conjunto y sin sometimiento, al aludir a pasajes históricos que considera favorables

El contexto: llamadas, tensiones y comentarios de Trump

El pronunciamiento de la presidenta ocurre después de que, apenas días antes, en su Segundo Informe de Gobierno del 1 de septiembre, Sheinbaum había reconocido que la relación con la administración estadounidense “ha tenido sus dificultades”, aunque confió en alcanzar un “entendimiento” en materia de seguridad y comercio. La mandataria mexicana señaló ese día que confiaba en lograr acuerdos con Washington mientras ambos países avanzan en la revisión del tratado comercial de Norteamérica.

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En la conferencia matutina, la mandataria describe un vínculo “complejo” con Washington y afirma que su administración busca sostenerlo con cordialidad pese a episodios de tensión registrados desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump

De acuerdo con el documento de ese informe, se han sostenido 17 llamadas telefónicas entre Sheinbaum y Trump desde el inicio de su gobierno, además de reuniones con integrantes del gabinete estadounidense, gobiernos estatales y el Congreso de ese país, en temas como seguridad, migración, infraestructura fronteriza y competitividad regional.

Sheinbaum también ha reconocido públicamente episodios de tensión con la Casa Blanca, entre ellos la amenaza de un arancel cercano al 30% al inicio de la segunda administración de Trump, del cual —según dijo en conferencia matutina— no recordaba la cifra exacta, aunque mencionó que se lograron acuerdos para posponer su aplicación.

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Por su parte, el propio Trump se refirió esta semana a la relación comercial con México. De acuerdo con declaraciones recogidas por medios internacionales, el mandatario estadounidense afirmó que México “no tiene nada que ofrecer” a su país salvo “tamales picantes y tomates”, aunque aclaró que no piensa romper la relación comercial porque, dijo, se lleva “muy bien” con Sheinbaum. Trump insistió en que Estados Unidos cuenta con los recursos que necesita, incluido el petróleo.

En declaraciones citadas por medios internacionales, el mandatario estadounidense reduce la aportación mexicana a “tamales picantes y tomates”, aunque dice que mantendrá los intercambios y que su trato con Claudia Sheinbaum es cordial

Lo que sigue: revisión del T-MEC y posible encuentro en el sorteo del Mundial

En paralelo a estos pronunciamientos, continúan las conversaciones entre el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, en el marco de la revisión del T-MEC, luego de un encuentro reciente entre ambos funcionarios.

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Además, trascendió que Sheinbaum podría coincidir con Trump la próxima semana durante el sorteo del Mundial 2026, que se realizará en Washington. La propia presidenta declaró en su conferencia matutina que “todo parece indicar” que asistirá al evento, donde espera reunirse con su homólogo estadounidense y con otros mandatarios de los países anfitriones del torneo.

Contexto de la gira nacional

El mensaje sobre la relación con Estados Unidos se dio como parte del recorrido que la presidenta realiza por las 32 entidades del país durante septiembre, en el marco de los informes de gobierno estatales. La gira incluyó previamente Morelos, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima y Jalisco, y continuará con una parada en Saltillo, Coahuila.

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