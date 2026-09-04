México

Trump desdeña a México por solo exportar tamales picantes y tomates a EEUU, aunque descarta romper el T-MEC

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos se dan en medio de la tensión por el tratado comercial

Donald Trump habla sobre México. EFE/ANNABELLE GORDON
Donald Trump habla sobre México. EFE/ANNABELLE GORDON
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México no tiene nada que ofrecer a su país, más que “tamales picantes y tomates, un par de cosas”, pese a sus dichos, advirtió que la relación comercial continuará, debido a su buena relación con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.

Desde el Despacho Oval, el mandatario estadounidense mencionó a México al responder algunas preguntas de la prensa, ya que amenazó con cortar el comercio con los países que mantienen un superávit comercial con Estados Unidos.

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EEUU no pierde nada si deja de comerciar con México, afirma Trump

“Si dejara de comerciar con ellos, no perderíamos nada. Bastaría con una sola firma. Perdemos con México 195 mil millones de dólares al año... Ellos no tienen nada que nosotros realmente necesitemos. Es decir, (ellos tienen) tamales calientes, tomates, un par de cosas, pero básicamente no tienen nada que necesitemos. Nosotros tenemos petróleo, tenemos de todo”, reiteró Trump.

Ante los medios de comunicación, no perdió la oportunidad de presumir la buena relación que tiene con Sheinbaum, puntualizando que no romperá lazos comerciales, en medio de la tensión que se ha generado por la falta de extensión del T-MEC hasta el 2042:

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No quiero hacer eso porque nos llevamos muy bien con la presidenta. Nos cae bien la presidenta y la respetamos mucho”.

La tensión con Canadá crece y frena firma del T-MEC

Carney anunció la imposición de aranceles recíprocos para Estados Unidos. REUTERS/Chris Tanouye/File Photo
Carney anunció la imposición de aranceles recíprocos para Estados Unidos. REUTERS/Chris Tanouye/File Photo

Hace algunas semanas, Canadá y Estados Unidos rompieron el diálogo comercial bilateral, por lo que, este 4 de septiembre, Donald Trump hizo hincapié en la fractura que se ha endurecido al paso de los días:

“Pero si no quisiéramos comerciar con México, si no quisiéramos comerciar con Canadá, ahorraríamos de 60 mil a 90 mil millones de dólares al año con solo no comerciar con Canadá. Ahora, Canadá estaría en un gran problema”.

La imposición de aranceles entre ambos países ha sido reciproca, ya que tras el rompimiento, Donald Trump anunció el aumento al 50% sobre 20 mil millones de dólares en productos canadienses, mientras que el primer ministro, Mark Carney, contestó con aranceles similares, la medida entrará en vigor la semana próxima.

Sheinbaum y Carney defienden el T-MEC y buscan su renovación

Sheinbaum y Carney han coincidido en la necesidad de preservar y renovar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, al considerar que su continuidad resulta clave para dar certidumbre a empresas y trabajadores de América del Norte.

trump, carney y sheinbaum
Estados Unidos se ha negado a renovar el T-MEC hasta 2042, por lo que se mantiene negociando con México y Canadá por separado.

Durante una llamada telefónica sostenida el 20 de agosto, ambos mandatarios analizaron el panorama comercial de la región y plantearon la conveniencia de avanzar cuanto antes en la renovación del acuerdo.

La seguridad y prosperidad compartidas de la región figuraron entre los ejes del encuentro entre los mandatarios de México y Canadá, quienes subrayaron que una cooperación más estrecha entre ambas naciones puede fortalecer esos objetivos.

Los líderes también ponderaron los avances registrados en el comercio bilateral y manifestaron su intención de ampliar los vínculos económicos entre los dos países.

El esquema trilateral, que ambos gobiernos defienden como la base de la relación comercial norteamericana, estuvo presente en las conversaciones, al igual que la renovación del tratado que rige los intercambios en la región.

El reto, sin embargo, estará en alcanzar un consenso con Estados Unidos sobre las condiciones de la renovación. La administración de Sheinbaum se perfila como la mediadora con Canadá, apuntando a que el T-MEC se firme en próximos meses con cláusulas que beneficien a los tres países.

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