Delfina Gómez expresa condolencias a los familiares de las personas fallecidas en la explosión pirotécnica en Temascalcingo

La gobernadora Delfina Gómez expresa sus condolencias tras una explosión en el Estado de México mientras los cuerpos de emergencia trabajan en la zona afectada. (Infobae México)

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Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, expresó sus condolencias a las familias y personas cercanas de las víctimas letales de la explosión registrada en la parroquia de Santa María Canchesda, Temascalcingo, la noche del sábado 5 de septiembre.

“Les acompaño con profundo respeto y afecto en estos momentos de dolor”, expresó Gómez desde su cuenta oficial en ‘X’. Asimismo, informó que tanto Protección Civil, SUEM, Bomberos de la región, la Comisión Nacional de Emergencias y la Policía Estatal “continuarán trabajando de manera coordinada para atender y brindar apoyo a las personas afectadas”.

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Explosión de pirotecnia en Temascalcingo deja 10 muertos y 64 lesionados

La Secretaría General de Gobierno del Edomex, informó que autoridades de los tres niveles de gobierno atendieron la explosión. Mientras las tareas continuaban este domingo 6 de septiembre bajo una coordinación unificada.

La detonación ocurrió en un espacio del inmueble religioso que se utilizaba como bodega para almacenar material pirotécnico.

El corte preliminar, realizado a las 09:30 horas, registró 10 personas fallecidas y 64 lesionadas. Las personas heridas fueron trasladadas a distintas unidades médicas para recibir atención especializada.

Temascalcingo Edomex explosión heridos muertos (especial)

Se instaló el Sistema de Comando de Incidentes, que busca ordenar el trabajo de las instituciones que participan en la emergencia y definir las acciones de atención en el sitio. En esa estructura intervienen la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, los Servicios de Urgencias del Estado de México y el Instituto de Salud del Estado de México.

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El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia revisó el material activo

El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMP) verificó que había producto activo en el área afectada por la explosión. El organismo emitió recomendaciones para que personal especializado realizara el desmontaje y la inhabilitación del material. La medida busca reducir los riesgos para los equipos que trabajan en el inmueble.

El video muestra el contexto después{es que ocurrió una explosión de pirotecnia en Santa María Canchesdá, Temascalcingo, Estado de México, resultando en varias personas lesionadas durante las festividades (Video González Maye/FB)

La información oficial no precisó la cantidad de pirotecnia localizada ni el tiempo estimado para concluir esas labores de seguridad.

Las autoridades concentraron el operativo en el control del área, mientras continuaba la atención de las personas trasladadas a los centros de salud.