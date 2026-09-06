Más de 8 horas y con 60 datos de prueba: así fue la audiencia contra los presuntos homicidas del tecladista de Camilo Séptimo y su familia

Diego Sebastián "N" es señalado como autor intelectual del multihomicidio y socio de Jonathan Meléndez, quien habría cometido el crimen motivado por un tema de dinero. Foto: Fiscalía Edomex

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Durante la primera audiencia en contra de Diego Sebastián “N ” y Gerardo “N” por su presunta responsabilidad en el asesinato del tecladista y cofundador de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, así como de su familia, la joven que trabajaba con ellos y su perro, la jueza determinó imponerles prisión preventiva oficiosa.

Se trató de una diligencia que se extendió por poco más de 8 horas, en la que el Ministerio Público expuso 60 datos de prueba en contra de los sujetos, a quienes se les acusa de homicidio calificado cometido en agravio de 2 o más personas, interrupción del embarazo y por crueldad a los seres sintientes.

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De acuerdo con reportes, la audiencia -que se realizó en las instalaciones del penal de Barrientos- estuvo marcada por debates entre la defensa de los imputados y los representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la cual culminó luego de que la jueza concedió la duplicidad del término constitucional solicitado los abogados de ambos detenidos.

Los datos de prueba expuestos durante la diligencia

Este sábado 5 de septiembre de llevó a cabo la audiencia inicial del caso. Crédito: FGJEM

Entre los elementos presentados por el Ministerio Público se incluyeron entrevistas con la vigilante del fraccionamiento y con un amigo de Meléndez, además de grabaciones del inmueble, dictámenes de balística, criminalística y química, exámenes del médico legista y objetos asegurados en dos cateos.

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Además, la Fiscalía del Edomex también incorporó indicios sobre una memoria con 3 millones de pesos en criptomonedas que un familiar de Meléndez declaró que el músico poseía y que hasta el momento no ha sido localizada.

Al respecto, el periodista Carlos Jiménez reportó de manera previa que dicha tarjeta de memoria habría sido robada por Diego Sebastián “N” luego de cometer el multihomicidio, y que las criptomonedas se las habría transferido a su esposa radicada en España.

Paola M, esposa de Diego Sebastián, asesino del tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo, es señalada de complicidad en fraudes millonarios Foto: Facebook

Durante la diligencia también se expuso que Diego Sebastián “N” habría solicitado un préstamo de 300 mil pesos a Meléndez, quien se lo negó. Además, se detalló que el sujeto tendría 50 inmuebles en México y España, rentados a través de una plataforma digital.

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La Fiscalía del Edomex señala a Diego Sebastián “N” como socio de Jonathan Meléndez, con quien rentaba con inmuebles en distintas zonas turísticas del país, además lo identifica como el presunto autor intelectual del homicidio, mientras que Gerardo “N” lo habría ayudado a escapar del lugar de los hechos.

De acuerdo con reportes de Reforma, Diego Sebastián “N” intentó dar una declaración durante la audiencia, pero fue interrumpido cuando se le cuestionó sobre su petición de ampliar el término constitucional.

“Tenemos que revisar porque hay cosas que”, fue la única frase que expresó antes de ser interrumpido.

Defensa de los implicados pidió que fueran liberados por inconsistencias en su detención

La tarde del próximo 9 de septiembre se llevará a cabo la audiencia en contra de los detenidos, en la que se definirá si son vinculados a proceso por el multihomicidio, cometido el 1 de septiembre en un departamento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Crédito: FGJEM

La defensa de Diego Sebastián “N” planteó una incidencia ante la jueza, en la que argumentó que faltaron datos durante el cumplimiento de la orden de aprehensión contra su cliente. Con base en ese planteamiento, solicitó que se diera vista a la Fiscalía del Edomex para investigar el actuar de cinco servidores públicos.

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Sin embargo, la jueza resolvió no dar curso a esa solicitud al no detectar la irregularidad señalada ni un acto constitutivo de delito, aunque dejó a reserva el derecho de la defensa para plantearlo nuevamente.

Los abogados de los imputados pidieron, además, que sus clientes fueran puestos en libertad por una presunta falta al debido proceso en las aprehensiones realizadas por policías de investigación, pero se decidió mantenerlos en prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos.

El desenlace de la audiencia: prisión preventiva y a la espera que la continuación de la diligencia el miércoles

El músico Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, posa en un retrato en blanco y negro. (Instagram: @honasmelendez)

Al concluir la diligencia, la jueza impuso a ambos imputados la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concedió la duplicidad del término constitucional de 144 horas solicitada por la defensa para determinar su situación jurídica. Con esta resolución, el proceso continuará el próximo miércoles 9 de septiembre a las 9:30 horas.

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Al finalizar la audiencia, los abogados de los imputados exhibieron su descontento con el desarrollo de la diligencia, mientras que el defensor de las víctimas detalló que los familiares se encuentran devastados tras el crimen.

“Las acusaciones han sido gravísimas, de ninguna manera las apoyamos o consentimos. Sin embargo, no es lo mismo ser acusado que ser responsable (…). No vamos a emitir mayor opinión en este momento”, declaró el abogado Rodrigo Pastrana.

En la audiencia también se presentaron familiares de Aleyda Romero, la joven de 21 años que trabajaba con Jonathan Meléndez como niñera, quienes dejaron claro que su único objetivo es que haya justicia.

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La joven de 21 años Aleyda Romero era la encargada de cuidar a los dos hijos de la pareja asesinada, Sofìa de tres años y su hermano de seis Foto: Familia Facebook

Será el próximo miércoles 9 de septiembre cuando se decida si Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” serán vinculados a proceso por el multihomicidio, así como por el asesinato del perro de la familia.