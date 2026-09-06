El Malilla denuncia acoso durante concierto en San Antonio, Estados Unidos

El Malilla - (X)

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Durante una de sus presentaciones en San Antonio, Estados Unidos, El Malilla vivió un momento que posteriormente decidió hacer público a través de sus redes sociales. El cantante de reggaeton mexicano se encuentra actualmente de gira por distintas ciudades y fue precisamente durante uno de estos espectáculos cuando, de acuerdo con lo que él mismo contó, una persona del público tuvo un contacto físico que no había autorizado.

La denuncia del intérprete apareció en su cuenta de X con una frase corta, directa y acompañada de un emoji que dejaba ver su incomodidad: “Hoy me agarraron la verguitª en un show :(”. Sin dar mayores detalles sobre la persona involucrada ni explicar exactamente cómo ocurrió el momento, El Malilla decidió compartir lo sucedido con sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron a la publicación.

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La situación abrió una conversación entre quienes siguen al artista, pues varias personas consideraron que el contacto físico hacia un cantante no debe justificarse por la emoción de estar frente al escenario. Una de sus seguidoras escribió: “Deberíamos normalizar respetar el espacio personal de los artistas y no tocar partes de sus cuerpos mucho menos la parte que el malibaby menciona.😭”. Otros mensajes coincidieron en que la admiración por una figura pública no significa tener autorización para invadir su espacio personal.

¿Quién es El Malilla y cómo comenzó su camino en la música?

El cantante mexicano El Malilla durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México el domingo 24 de noviembre de 2024. (Foto AP/Félix Márquez)

El Malilla es el nombre artístico de Fernando Hernández Flores, intérprete mexicano que se ha abierto camino dentro de la música urbana y que actualmente es identificado como uno de los representantes del llamado reguetón mexa. Su propuesta artística se ha relacionado con una identidad mexicana y con elementos de la cultura urbana, una combinación que le ha permitido construir una comunidad de seguidores particularmente activa en redes sociales.

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El cantante ha conseguido aumentar su presencia dentro de la escena musical gracias a sus canciones y a una personalidad que también forma parte importante de su conexión con el público. Su proyecto no se limita únicamente a las canciones que interpreta, pues su imagen, su manera de comunicarse y la cercanía que mantiene con sus seguidores se han convertido en elementos que acompañan su crecimiento dentro del entretenimiento.

Esa popularidad explica también el alcance que pueden tener sus publicaciones. En esta ocasión, un mensaje de apenas unas palabras terminó provocando una amplia reacción entre quienes siguen su carrera. El Malilla no ofreció información adicional sobre lo ocurrido en San Antonio, por lo que el dato concreto que compartió es que durante el espectáculo alguien lo tocó de una manera que él consideró lo suficientemente incómoda como para denunciarlo públicamente. No señaló a una persona específica ni proporcionó otros detalles sobre el incidente.

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El Malilla y el crecimiento del reguetón mexa

El Malilla en el Auditorio BlackBerry. | Cortesía: Santiago Covarrubias (Ocesa)

El Malilla se ha convertido en uno de los nombres relacionados con el crecimiento del reggaeton mexa, una corriente de la música urbana que ha encontrado una identidad propia entre artistas y públicos mexicanos. El género ha ganado presencia y ha permitido que intérpretes nacionales construyan propuestas que incorporan referencias, expresiones y códigos cercanos a las nuevas generaciones.

En el caso de El Malilla, esa identidad forma parte de la manera en que presenta su música y se relaciona con quienes lo siguen. Su carrera ha crecido al mismo tiempo que su público, y actualmente el cantante lleva su propuesta a diferentes ciudades de Estados Unidos como parte de una gira. La presentación en San Antonio, donde ocurrió el episodio que denunció, forma parte precisamente de esta etapa de expansión de su proyecto.

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El mensaje publicado después del concierto generó una respuesta particularmente contundente entre sus seguidoras. “Aprendan a respetar. Consentimiento se llama”, escribió una de ellas. Otra señaló: “Nadie debería de pasar por algo así”, mientras que una más pidió: “Favor de no normalizar esto”. Los comentarios coincidieron en que el género del artista no debería utilizarse como argumento para minimizar lo ocurrido y recordaron que cualquier contacto físico requiere consentimiento.

La publicación también provocó que algunas seguidoras hicieran una reflexión sobre los límites que existen durante los conciertos. La cercanía entre los artistas y el público puede formar parte de la experiencia de un espectáculo, pero eso no significa que quienes están entre la audiencia puedan tocar libremente a los intérpretes. En ese sentido, una de las respuestas dirigidas al cantante fue especialmente contundente: “Ponles un alto Fer, o q procuren mejor tu seguridad, eso es acoso y no pq seas hombre deberías de soportarlo uu”.

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Otra de las personas que respondió a la publicación llevó el señalamiento todavía más lejos al escribir: “Recuerden que si NO hay consentimiento es ABUSO. No normalicen esas acciones 🫩🫩”. Las palabras reflejan el tono que tomó la conversación después de que El Malilla revelara lo sucedido. Más allá de la forma coloquial utilizada por el cantante para describir el episodio, sus seguidores interpretaron la situación como una invasión a su espacio personal y consideraron necesario señalar que ese tipo de conductas no deberían presentarse como parte normal de un concierto.

La reacción también resulta llamativa porque pone sobre la mesa una situación que puede recibir un trato diferente dependiendo de quién la vive. Algunas seguidoras insistieron en que ser hombre no convierte al artista en una persona disponible para el contacto físico no autorizado. La frase “eso es acoso y no pq seas hombre deberías de soportarlo” resume precisamente esa postura y muestra el respaldo que recibió después de hacer pública la experiencia.

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El episodio ocurre mientras el cantante atraviesa una etapa de presentaciones en Estados Unidos y continúa llevando el reggaeton mexa a diferentes escenarios. Su publicación terminó generando una conversación que fue más allá de la anécdota y que se concentró en el consentimiento y el respeto hacia quienes trabajan frente al público. Sus seguidoras dejaron claro que la admiración no elimina los límites personales y que un concierto no debe convertirse en una excusa para tocar a un artista sin permiso.