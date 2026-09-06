México

Detienen a hombre por asaltar a una mujer en Miguel Hidalgo: tiene cinco ingresos a prisión por robo agravado

El sospechoso fue retenido por ciudadanos después de que presuntamente agrediera y despojara de sus pertenencias a una mujer en la colonia Daniel Garza

Ciudadanos retuvieron al hombre antes de la llegada de policías. La SSC CDMX informó que cuenta con cinco ingresos al penal por delitos de robo. (Imagen ilustrativa elaborada con IA| Infobae México)
Ciudadanos retuvieron al hombre antes de la llegada de policías. La SSC CDMX informó que cuenta con cinco ingresos al penal por delitos de robo. (Imagen ilustrativa elaborada con IA| Infobae México)
Guardar

Un hombre de 50 años fue detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo luego de que una mujer lo señalara por presuntamente agredirla físicamente y despojarla de sus pertenencias, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX). El sospechoso fue retenido por ciudadanos antes de la llegada de los policías.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles General Mario Monterde y 8 de Septiembre, en la colonia Daniel Garza, después de que operadores del C2 Poniente alertaran a los agentes sobre un robo a transeúnte.

PUBLICIDAD

Al llegar al lugar, los policías encontraron al hombre retenido por varios ciudadanos. La mujer explicó que minutos antes había sido agredida y despojada de sus pertenencias, por lo que pidió ayuda a las personas que se encontraban en la zona.

De acuerdo con la SSC CDMX, durante una revisión preventiva los agentes encontraron una cartera, una licencia para conducir y dinero en efectivo. La denunciante reconoció los objetos como de su propiedad.

El hombre fue detenido y trasladado, junto con los objetos recuperados, ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Tiene antecedentes por delitos de robo

La SSC CDMX señaló que, tras consultar sus registros, identificó cinco ingresos del detenido al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos relacionados con robo.

PUBLICIDAD

El primero ocurrió en 1996 por robo y ese mismo año registró otro ingreso por robo calificado. En 2018 volvió a ser encarcelado por robo agravado y en 2019 tuvo dos ingresos más, ambos por robo agravado calificado.

El hombre también cuenta con dos presentaciones ante el Ministerio Público: una en 2018 por robo a repartidor y otra en 2019 por violencia familiar.

Las autoridades mantienen al detenido a disposición del Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica.

Robo a transeúnte, entre los delitos que más detenciones generan en la CDMX

El robo a transeúnte en vía pública con violencia se ubicó entre los delitos con mayor número de casos registrados en la Ciudad de México durante 2024. De acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC CDMX, ese año se contabilizaron 6 mil 322 casos, una cifra que colocó a este delito por encima de otros ilícitos como el robo de vehículo sin violencia, las violaciones y el robo a negocio con violencia.

Un sujeto detenido tras intento de asalto en la colonia Juárez de la CDMX, el pasado 11 de agosto. (Crédito: Especial)
Un sujeto detenido tras intento de asalto en la colonia Juárez de la CDMX, el pasado 11 de agosto. (Crédito: Especial)

Los datos de la corporación muestran que el robo a personas que circulan por la vía pública representó una parte importante de los delitos patrimoniales atendidos en la capital. En el mismo periodo se registraron 5 mil 263 robos de vehículo sin violencia, 2 mil 523 violaciones y mil 843 robos a negocio con violencia. La propia estadística también contempla el robo a transeúnte en vía pública sin violencia, aunque con una incidencia menor que la modalidad en la que se utiliza la fuerza o algún tipo de amenaza.

La incidencia de este delito también aparece de manera recurrente en los reportes operativos de la SSC. Por ejemplo, entre el 18 y el 22 de agosto de 2025, policías capitalinos detuvieron a 60 personas, una mujer y 59 hombres, por su probable participación en robos a transeúntes en distintos puntos de la ciudad. Los operativos se realizaron en alcaldías como Iztapalapa, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Coyoacán, Tláhuac, Iztacalco, Xochimilco, Tlalpan, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

Días antes, entre el 28 de julio y el 1 de agosto de 2025, la SSC reportó otras 45 detenciones relacionadas con este delito en 39 hechos distintos ocurridos en las 16 alcaldías. Entre los detenidos había 41 hombres y cuatro mujeres. La corporación informó que durante esas intervenciones se recuperaron objetos presuntamente robados y, en algunos casos, se aseguraron armas de fuego, réplicas y armas punzocortantes.

Los casos reportados por la SSC también muestran distintas formas en que ocurren estos asaltos. En octubre de 2024, por ejemplo, policías detuvieron en Álvaro Obregón a un hombre señalado por despojar de dinero en efectivo a un ciudadano después de amenazarlo con lo que parecía ser una pistola. Al detenido le aseguraron una réplica de arma de fuego y efectivo.

En otro caso registrado en agosto de 2024, un hombre que acudió a comprar un automóvil anunciado en redes sociales fue presuntamente asaltado por tres sujetos que lo amenazaron con lo que parecía ser un arma de fuego y le quitaron el dinero que llevaba para realizar la compra. El reporte fue atendido inicialmente como un robo a transeúnte y derivó en una persecución policial.

Temas Relacionados

SSC CDMXRobo agravadomexico-seguridadmexico-noticiasÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Delfina Gómez expresa condolencias a los familiares de las personas fallecidas en la explosión pirotécnica en Temascalcingo

Las autoridades informan que el evento registró 10 personas fallecidas y 64 lesionadas al corte de este domingo a las 9:30 horas

Delfina Gómez expresa condolencias a los familiares de las personas fallecidas en la explosión pirotécnica en Temascalcingo

¿Yeri Mua entrará a La Casa de los Famosos México 2026? Esto dijo sobre el misterioso anuncio

La creadora veracruzana reaccionó ante las versiones que la colocan como posible habitante y explicó por qué su nombre comenzó a relacionarse con el reality

¿Yeri Mua entrará a La Casa de los Famosos México 2026? Esto dijo sobre el misterioso anuncio

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy domingo 6 de septiembre: inicia Paseo Dominical Muévete en Bici

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy domingo 6 de septiembre: inicia Paseo Dominical Muévete en Bici

Este es el top 10 de las canciones de K-pop más escuchadas del momento en iTunes México

La industria del K-Pop genera ganancias de miles de millones de dólares para Corea del Sur y ha catapultado las exportaciones televisivas y musicales

Este es el top 10 de las canciones de K-pop más escuchadas del momento en iTunes México

Farmacias del Bienestar llegarán a 24 estados: dónde estarán y qué medicamentos ofrecerán

Este mes comenzará la apertura gradual y las personas atendidas por Salud Casa por Casa podrán obtener gratuitamente 22 tipos de medicamentos recetados

Farmacias del Bienestar llegarán a 24 estados: dónde estarán y qué medicamentos ofrecerán
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

De la amapola a los laboratorios: así cambió el mapa de la producción de drogas en Guerrero

Más de 8 horas y con 60 datos de prueba: así fue la audiencia contra los presuntos homicidas del tecladista de Camilo Séptimo y su familia

Desmantelan tres laboratorios de metanfetamina en Guerrero: hallan nueve reactores y una tonelada de precursores químicos

Autoridades niegan contar con información de una posible amenaza en Nogales, Sonora, tras alerta de EEUU: mantendrán vigilancia

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México en vivo: quién será el sexto eliminado y el habitante sorpresa que ingresará hoy

La Casa de los Famosos México en vivo: quién será el sexto eliminado y el habitante sorpresa que ingresará hoy

¿Yeri Mua entrará a La Casa de los Famosos México 2026? Esto dijo sobre el misterioso anuncio

El Malilla denuncia acoso durante concierto en San Antonio, Estados Unidos

Yuridia y Lolita Cortés se reencuentran tras su polémico pasado en La Academia y protagonizan inesperado momento dentro de la “cultura pop”

Ruth Ramos, de los cortometrajes en Guadalajara a la nominación al Ariel por la construcción de universos en “La eterna adolescente”

DEPORTES

Piojo Alvarado podría irse a Rusia junto a Montes y Chávez: Chivas responde a la primera oferta

Piojo Alvarado podría irse a Rusia junto a Montes y Chávez: Chivas responde a la primera oferta

Canelo Álvarez en el Estadio Azteca: esto dijo Eddy Reynoso sobre la posible pelea

Cómo quedaron las posiciones del Mundial Sub 20 Femenino en el grupo de México tras resultados de la jornada 1

El extraño caso de Leighanne Robe: jugadora que firmó con Pumas este semestre y fue presentada el fin de semana por un equipo en Inglaterra

Cuándo es el siguiente partido de México tras empatar en su debut del Mundial Sub 20 ante Benín