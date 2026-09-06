Detienen a hombre por asaltar a una mujer en Miguel Hidalgo: tiene cinco ingresos a prisión por robo agravado

Ciudadanos retuvieron al hombre antes de la llegada de policías. La SSC CDMX informó que cuenta con cinco ingresos al penal por delitos de robo. (Imagen ilustrativa elaborada con IA| Infobae México)

Guardar

Un hombre de 50 años fue detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo luego de que una mujer lo señalara por presuntamente agredirla físicamente y despojarla de sus pertenencias, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX). El sospechoso fue retenido por ciudadanos antes de la llegada de los policías.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles General Mario Monterde y 8 de Septiembre, en la colonia Daniel Garza, después de que operadores del C2 Poniente alertaran a los agentes sobre un robo a transeúnte.

PUBLICIDAD

Al llegar al lugar, los policías encontraron al hombre retenido por varios ciudadanos. La mujer explicó que minutos antes había sido agredida y despojada de sus pertenencias, por lo que pidió ayuda a las personas que se encontraban en la zona.

De acuerdo con la SSC CDMX, durante una revisión preventiva los agentes encontraron una cartera, una licencia para conducir y dinero en efectivo. La denunciante reconoció los objetos como de su propiedad.

El hombre fue detenido y trasladado, junto con los objetos recuperados, ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Tiene antecedentes por delitos de robo

La SSC CDMX señaló que, tras consultar sus registros, identificó cinco ingresos del detenido al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos relacionados con robo.

PUBLICIDAD

El primero ocurrió en 1996 por robo y ese mismo año registró otro ingreso por robo calificado. En 2018 volvió a ser encarcelado por robo agravado y en 2019 tuvo dos ingresos más, ambos por robo agravado calificado.

El hombre también cuenta con dos presentaciones ante el Ministerio Público: una en 2018 por robo a repartidor y otra en 2019 por violencia familiar.

Las autoridades mantienen al detenido a disposición del Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica.

Robo a transeúnte, entre los delitos que más detenciones generan en la CDMX

El robo a transeúnte en vía pública con violencia se ubicó entre los delitos con mayor número de casos registrados en la Ciudad de México durante 2024. De acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC CDMX, ese año se contabilizaron 6 mil 322 casos, una cifra que colocó a este delito por encima de otros ilícitos como el robo de vehículo sin violencia, las violaciones y el robo a negocio con violencia.

PUBLICIDAD

Un sujeto detenido tras intento de asalto en la colonia Juárez de la CDMX, el pasado 11 de agosto. (Crédito: Especial)

Los datos de la corporación muestran que el robo a personas que circulan por la vía pública representó una parte importante de los delitos patrimoniales atendidos en la capital. En el mismo periodo se registraron 5 mil 263 robos de vehículo sin violencia, 2 mil 523 violaciones y mil 843 robos a negocio con violencia. La propia estadística también contempla el robo a transeúnte en vía pública sin violencia, aunque con una incidencia menor que la modalidad en la que se utiliza la fuerza o algún tipo de amenaza.

La incidencia de este delito también aparece de manera recurrente en los reportes operativos de la SSC. Por ejemplo, entre el 18 y el 22 de agosto de 2025, policías capitalinos detuvieron a 60 personas, una mujer y 59 hombres, por su probable participación en robos a transeúntes en distintos puntos de la ciudad. Los operativos se realizaron en alcaldías como Iztapalapa, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Coyoacán, Tláhuac, Iztacalco, Xochimilco, Tlalpan, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

PUBLICIDAD

Días antes, entre el 28 de julio y el 1 de agosto de 2025, la SSC reportó otras 45 detenciones relacionadas con este delito en 39 hechos distintos ocurridos en las 16 alcaldías. Entre los detenidos había 41 hombres y cuatro mujeres. La corporación informó que durante esas intervenciones se recuperaron objetos presuntamente robados y, en algunos casos, se aseguraron armas de fuego, réplicas y armas punzocortantes.

Los casos reportados por la SSC también muestran distintas formas en que ocurren estos asaltos. En octubre de 2024, por ejemplo, policías detuvieron en Álvaro Obregón a un hombre señalado por despojar de dinero en efectivo a un ciudadano después de amenazarlo con lo que parecía ser una pistola. Al detenido le aseguraron una réplica de arma de fuego y efectivo.

PUBLICIDAD

En otro caso registrado en agosto de 2024, un hombre que acudió a comprar un automóvil anunciado en redes sociales fue presuntamente asaltado por tres sujetos que lo amenazaron con lo que parecía ser un arma de fuego y le quitaron el dinero que llevaba para realizar la compra. El reporte fue atendido inicialmente como un robo a transeúnte y derivó en una persecución policial.