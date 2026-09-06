El PAN cambia de estrategia: Jorge Romero reconoce que resistir y criticar ya no basta para ganar las elecciones en 2027

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, plantea renovar la estrategia política del partido ante los próximos procesos electorales. (Jorge Romero Herrera)

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El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, anunció un giro en la estrategia de cara a las elecciones 2027, las cuales iniciarán el próximo 10 de septiembre, reconociendo que el partido debe ir más allá de su rol de oposición y presentar propuestas concretas a la ciudadanía. Durante un mensaje dirigido a consejeros de su partido, Romero destacó la creación de un “programa de soluciones” que se convertirá en la base de su plataforma legislativa y ejecutiva.

La decisión de este cambio de rumbo no es intuitiva, sino que responde a un hallazgo electoral claro, la exigencia del electorado. En palabras del dirigente panista, “más del sesenta y tres por ciento de las personas nos dicen: para que yo vote por ti, PAN, me tienes que proponer”.

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Romero Herrera admitió que el papel de resistencia no es suficiente para asegurar el triunfo en las urnas frente a Morena, quien tiene la mayoría. “Sí hay un porcentaje que vota por nosotros, PAN, por defender, por criticar, por resistir. Sin duda lo hay. El sesenta y tres por ciento nos dice además: a mí me tienes que proponer como otra opción”, puntualizó.

Para materializar esta nueva visión, el dirigente adelantó que lanzarán una “campaña publicitaria muy fuerte en todo el país con respecto a las tres que consideramos las principales soluciones concretas”. El objetivo es lograr que la población asocie al PAN con propuestas tangibles, las cuales también formarán parte de la carta de compromiso de sus candidatas y candidatos.

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PAN llama al pueblo de México a defender el voto rumbo al 2027

A la par de la nueva propuesta de soluciones, Jorge Romero lanzó una fuerte advertencia sobre los riesgos del día de la elección (el “Día D”), haciendo un llamado urgente a fortalecer su ejército electoral frente al partido oficial, al que se refirió como “los de enfrente, guindas”.

El líder panista advirtió que hacer una buena campaña ya no garantiza la victoria si no se cuidan las casillas: “Hoy vivimos en un país en donde incluso si ganando una elección, ganándola a la buena, porque el candidato o la candidata se ganó la confianza de la gente (...)si nosotros no supimos defender nuestros votos, se las van a llevar”.

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Jorge Romero llama al pueblo de México a defender el voto y a fortalecer el ejército electoral en el “Día D” de la elección.| Foto: Cuartoscuro

Ante este escenario, Romero reconoció los esfuerzos internos para construir un ejército de defensa del voto. Señaló que el compromiso inicial de la dirigencia era “obtener ciento cincuenta mil soldados”, y que a 240 días de la elección, el partido cuenta con un avance de entre “ochenta, ochenta y cinco mil soldados”. “Ahí vamos, pero nos falta”, concluyó, enfatizando que no hay manera de ganar sin robustecer esta estructura.