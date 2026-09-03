Ricardo Monreal rechaza la propuesta del PAN para castigar con cadena perpetua a narcopolíticos

El diputado de Morena Ricardo Monreal rechazó la propuesta del PAN de castigar con cadena perpetua a narcopolíticos. Crédito: X/ @RicardoMonrealA

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Este jueves, el diputado federal por Morena, Ricardo Monreal Ávila, expresó su rechazó a la iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN) que busca castigar hasta con 140 años de cárcel a funcionarios que tengan nexos con el crimen organizado o sean narcopolíticos.

Desde el punto de vista del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, él “no es draconiano”, ya que aumentar las penas no es directamente proporcional a la reducción de delitos.

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“Yo no soy draconiano. Dracón era un filósofo, bueno, un jurista griego en la antigua sociedad que creía que se iban a resolver los problemas elevando las penas. Por eso cuando solo son artículos que elevan las penas, se les califica de draconianas”, dijo Monreal en conferencia de prensa, en San Lázaro.

Ricardo Monreal descarta que Morena acompañe la propuesta del PAN

Con tal explicación, Ricardo Monreal descartó que Morena vaya a acompañar la propuesta de los legisladores de Acción Nacional, misma que fue presentada ayer en la Cámara de Diputados.

“La verdad es que desde la antigüedad se demostró que no bastaba poner penas más severas, incluso la pena de muerte, la mutilación, para tratar de disminuir el delito. Se demostró desde la antigüedad que no funciona”, agregó.

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Oposición puede presentar las iniciativas que quiera

Respecto a que la propuesta panista no sea aprobada porque, simplemente, no tiene los votos para ello en la Cámara Baja, necesitaría del partido oficial y aliados para hacerlo, Monreal Ávila aseguró que la oposición puede presentar las iniciativas que quieran, él no crítica eso.

“El PAN tiene el derecho de presentar lo que él quiera y el PRI y MC yo nunca los descalifico, pero obviamente subir que de ochenta a alguna cantidad así de años, ochenta a ciento cuarenta años, este, yo no estoy convencido de eso. No soy draconiano. Ahí va toda mi definición filosófica, jurídica y política”, sostuvo.

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No sería una propuesta fácil de negociar

Además, adelantó que no sería algo fácil de negociar en el Congreso para los panistas, pero el grupo parlamentario mayoritario no se va a oponer a que presenten su propuesta y luchen por conseguir la mayoría.

“Creo que esa no sería fácil negociarla. Nosotros, no la acompañaríamos, pero ellos tienen derecho a presentarla y a luchar porque se logre la mayoría y nosotros vamos a respetar ese ejercicio”, explicó Monreal.

Sinaloa Governor Ruben Rocha speaks during a video message, in Culiacan, Mexico, August 21, 2026, in this still image from video. Sinaloa Government/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

¿Qué presentó el PAN para castigar a los narcopolíticos?

La bancada del Partido Acción Nacional presentó, el miércoles 2 de septiembre, una iniciativa que plantea penas de 80 a 140 años, multas de hasta 24 mil días y que estos delitos –de políticos que tengan nexos con el crimen organizado– sean imprescriptibles.

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Esta discusión llega en medio de un fuerte debate, porque políticos mexicanos, principalmente de Morena, enfrentan señalamientos por presuntos vínculos con grupos criminales.

Lo anterior, salpica al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador “independiente”, Enrique Inzunza Cázares, quienes han sido señalados por las autoridades de Estados Unidos, de mantener nexos con los “Los Chapitos” facción del Cártel de Sinaloa, por lo que solicitaron al gobierno de México su detención con fines de extradición desde finales de abril pasado, algo que no ocurrió.

Pide que Morena investigue a aspirantes

Por otro lado, Ricardo Monreal pidió a la dirigencia morenista –Ariadna Montiel y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández– que investigue a sus aspirantes y retiren candidaturas cuando se encuentre relaciones con el crimen organizado.

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En ese sentido, llama la atención que el zacatecano rechace conductas a una pena equivalente de prisión de por vida.

Parece que el PAN se ha quedado solo con su propuesta para castigar, con cadena perpetua, a narcopolíticos.