México

Ricardo Monreal rechaza la propuesta del PAN para castigar con cadena perpetua a narcopolíticos

El coordinador de los diputados Morena no estuvo de acuerdo con una iniciativa que afectaría a personajes como Rubén Rocha Moya

El diputado de Morena Ricardo Monreal rechazó la propuesta del PAN de castigar con cadena perpetua a narcopolíticos. Crédito: X/ @RicardoMonrealA
El diputado de Morena Ricardo Monreal rechazó la propuesta del PAN de castigar con cadena perpetua a narcopolíticos. Crédito: X/ @RicardoMonrealA
Guardar

Este jueves, el diputado federal por Morena, Ricardo Monreal Ávila, expresó su rechazó a la iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN) que busca castigar hasta con 140 años de cárcel a funcionarios que tengan nexos con el crimen organizado o sean narcopolíticos.

Desde el punto de vista del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, él “no es draconiano”, ya que aumentar las penas no es directamente proporcional a la reducción de delitos.

PUBLICIDAD

“Yo no soy draconiano. Dracón era un filósofo, bueno, un jurista griego en la antigua sociedad que creía que se iban a resolver los problemas elevando las penas. Por eso cuando solo son artículos que elevan las penas, se les califica de draconianas”, dijo Monreal en conferencia de prensa, en San Lázaro.

Ricardo Monreal descarta que Morena acompañe la propuesta del PAN

Con tal explicación, Ricardo Monreal descartó que Morena vaya a acompañar la propuesta de los legisladores de Acción Nacional, misma que fue presentada ayer en la Cámara de Diputados.

“La verdad es que desde la antigüedad se demostró que no bastaba poner penas más severas, incluso la pena de muerte, la mutilación, para tratar de disminuir el delito. Se demostró desde la antigüedad que no funciona”, agregó.

PUBLICIDAD

Imagen TU65YUKSVVFJVJ7CODQWTMXRKU

Oposición puede presentar las iniciativas que quiera

Respecto a que la propuesta panista no sea aprobada porque, simplemente, no tiene los votos para ello en la Cámara Baja, necesitaría del partido oficial y aliados para hacerlo, Monreal Ávila aseguró que la oposición puede presentar las iniciativas que quieran, él no crítica eso.

“El PAN tiene el derecho de presentar lo que él quiera y el PRI y MC yo nunca los descalifico, pero obviamente subir que de ochenta a alguna cantidad así de años, ochenta a ciento cuarenta años, este, yo no estoy convencido de eso. No soy draconiano. Ahí va toda mi definición filosófica, jurídica y política”, sostuvo.

No sería una propuesta fácil de negociar

Además, adelantó que no sería algo fácil de negociar en el Congreso para los panistas, pero el grupo parlamentario mayoritario no se va a oponer a que presenten su propuesta y luchen por conseguir la mayoría.

“Creo que esa no sería fácil negociarla. Nosotros, no la acompañaríamos, pero ellos tienen derecho a presentarla y a luchar porque se logre la mayoría y nosotros vamos a respetar ese ejercicio”, explicó Monreal.

Sinaloa Governor Ruben Rocha speaks during a video message, in Culiacan, Mexico, August 21, 2026, in this still image from video. Sinaloa Government/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.
Sinaloa Governor Ruben Rocha speaks during a video message, in Culiacan, Mexico, August 21, 2026, in this still image from video. Sinaloa Government/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

¿Qué presentó el PAN para castigar a los narcopolíticos?

La bancada del Partido Acción Nacional presentó, el miércoles 2 de septiembre, una iniciativa que plantea penas de 80 a 140 años, multas de hasta 24 mil días y que estos delitos –de políticos que tengan nexos con el crimen organizado– sean imprescriptibles.

Esta discusión llega en medio de un fuerte debate, porque políticos mexicanos, principalmente de Morena, enfrentan señalamientos por presuntos vínculos con grupos criminales.

Lo anterior, salpica al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador “independiente”, Enrique Inzunza Cázares, quienes han sido señalados por las autoridades de Estados Unidos, de mantener nexos con los “Los Chapitos” facción del Cártel de Sinaloa, por lo que solicitaron al gobierno de México su detención con fines de extradición desde finales de abril pasado, algo que no ocurrió.

Pide que Morena investigue a aspirantes

Por otro lado, Ricardo Monreal pidió a la dirigencia morenista –Ariadna Montiel y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández– que investigue a sus aspirantes y retiren candidaturas cuando se encuentre relaciones con el crimen organizado.

Imagen RCZOLENI7FHJHPDA4FGODE64HI

En ese sentido, llama la atención que el zacatecano rechace conductas a una pena equivalente de prisión de por vida.

Parece que el PAN se ha quedado solo con su propuesta para castigar, con cadena perpetua, a narcopolíticos.

Temas Relacionados

MorenaRicardo MonrealPANCámara de DiputadosRubén Rocha MoyaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Confiscan 39 autos de lujo en una agencia de Puebla tras cateos por la detención de "El Amarillo", líder criminal vinculado a "Los Rusos"

El representante legal de la empresa afirmó que retiraron celulares al personal, denunció incomunicación y pidió participar como testigo mientras las autoridades revisaban papeles y bienes dentro del establecimiento

Confiscan 39 autos de lujo en una agencia de Puebla tras cateos por la detención de "El Amarillo", líder criminal vinculado a "Los Rusos"

Fede Vigevani se sincera sobre los besos y coqueteos con Gema Garoa: “Para mí fue como un juego”

Fede Vigevani habló sobre la cercanía que tuvo con Gema Garoa dentro de La Casa de los Famosos México y reveló qué tipo de relación mantendrán fuera del reality

Fede Vigevani se sincera sobre los besos y coqueteos con Gema Garoa: “Para mí fue como un juego”

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 3 de septiembre: alerta por fuertes lluvias en el Edomex

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 3 de septiembre: alerta por fuertes lluvias en el Edomex

¿Dónde arrestaron a Luis de Llano? Paso a paso de la detención del productor en CDMX por el caso Sasha Sokol

El productor no ha cumplido la sentencia impuesta tras la denuncia de la cantante

¿Dónde arrestaron a Luis de Llano? Paso a paso de la detención del productor en CDMX por el caso Sasha Sokol

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de septiembre? Así va la marcha de trenes y articulados este jueves

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de septiembre? Así va la marcha de trenes y articulados este jueves
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 3 de septiembre: suman cuatro detenidos por el incendio en el CUM de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 3 de septiembre: suman cuatro detenidos por el incendio en el CUM de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer

Confiscan 39 autos de lujo en una agencia de Puebla tras cateos por la detención de "El Amarillo", líder criminal vinculado a "Los Rusos"

Juan Pablo Penilla, abogado de “El Mayo” Zambada, protagoniza pelea en restaurante de Polanco

Emma Coronel, esposa de “El Chapo”, declara la guerra a los medios que destaparon sus ingresos sin control en TikTok

FGR y Unidades Estatales recibieron casi 98 mil cadáveres en 2025: cuatro entidades concentran más de un tercio

ENTRETENIMIENTO

Fede Vigevani se sincera sobre los besos y coqueteos con Gema Garoa: “Para mí fue como un juego”

Fede Vigevani se sincera sobre los besos y coqueteos con Gema Garoa: “Para mí fue como un juego”

¿Dónde arrestaron a Luis de Llano? Paso a paso de la detención del productor en CDMX por el caso Sasha Sokol

Despiden a Aleyda Romero, la nana del hijo del tecladista de Camilo Séptimo que fue asesinada: con tambora y un vestido de la virgen

El romance podría romperse en La Casa de los Famosos México 2026: encuesta destapa al posible eliminado del domingo

Este sería el método del asesino del tecladista de Camilo Séptimo y su familia: pudo cometer el crimen sin que nadie lo escuchara

DEPORTES

Quiñones sigue en plan grande: otro gol en Arabia que México celebra tras el Mundial 2026

Quiñones sigue en plan grande: otro gol en Arabia que México celebra tras el Mundial 2026

Erik Lira guarda silencio tras fichaje fallido al Mónaco: Cruz Azul y México le recuerdan que no está solo

Cata Domínguez regresa a Cruz Azul: el DT Joel Huiqui pide el regreso del exjugador mexicano

Checo Pérez lanzará academia de pilotos: Cuándo abre y cómo funcionará

Canelo Álvarez a punto de coronarse como multimillonario del mundo: peleas, empresas y promotora de boxeo aumentan su fortuna