Beca Benito Juárez 2026: qué día inicia el registro, a quién va dirigida y cuánto dinero da el programa

La Beca Universal Benito Juárez se mantendrá en proceso de expansión y en septiembre comenzará una nueva etapa de inscripciones (Foto: Gobierno de México)

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La Beca Universal Benito Juárez se mantendrá en proceso de expansión y en septiembre comenzará una nueva etapa de inscripciones.

Este apoyo se ofrece en todas las entidades de la República Mexicana y está destinado a quienes cursan la educación media superior en escuelas públicas. Su finalidad, es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que estos beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

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El video muestra a varios estudiantes de primaria, niños y niñas, posicionados individualmente en un espacio con estanterías de libros. Se observan superposiciones de texto que identifican el programa "Educación Primaria Rita Cetina", con apoyo para uniformes y útiles. También se menciona la "Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez". Esta producción es un video informativo sobre becas de apoyo educativo.

¿Cuánto dinero da la Beca Benito Juárez?

La Beca Benito Juárez de educación media superior entrega a cada participante 1.900 pesos cada dos meses, mediante un depósito directo en la tarjeta Bienestar y sin intermediarios. El apoyo se paga durante los 10 meses considerados dentro de cada ciclo escolar.

El programa no contempla julio ni agosto, ya que corresponden al periodo vacacional. Cada estudiante puede recibir la beca durante un máximo de 40 meses en total.

¿Qué día inicia el registro a la Beca Benito Juárez y cómo postularse?

La convocatoria para el registro de la Beca Benito Juárez todavía no tiene fechas oficiales confirmadas por las autoridades. La previsión es que el proceso se abra entre el 21 y el 30 de septiembre.

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Antes de la inscripción, suelen realizarse asambleas informativas para explicar los requisitos, las etapas y la forma de completar el trámite.

El registro podrá hacerse en el portal oficial: www.becabenitojuarez.gob.mx. Las personas interesadas deberán cargar su CURP certificada, la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela, un comprobante de domicilio reciente y datos de contacto.

Aunque las autoridades aún no dan a conocer las fechas oficiales para el registro, se espera que la convocatoria se lleve a cabo del 21 al 30 de septiembre (X@avisosbienestar)

Entrega de tarjetas iniciará en noviembre

Finalmente, se espera que la dispersión de tarjetas del Bienestar comience el 3 de noviembre y finalice el 6 de diciembre de 2026.

Los beneficiarios recibirán el plástico únicamente si cumplen con el proceso de registro dentro de las fechas establecidas. Las asambleas y capacitaciones previas tienen como objetivo orientar a los estudiantes sobre el procedimiento y el uso de la nueva cuenta bancaria.

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Datos que se deben tomar en cuenta antes del registro

Antes de realizar el registro a la Beca Benito Juárez, se debe tener en cuenta que se requiere contar con una cuenta Llave MX y con la Clave Única de Registro de Población CURP certificada.

La forma de saber si una CURP está certificada es descargar o consultar la constancia en el portal oficial de RENAPO. En el documento debe aparecer la leyenda: “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”. Como muestra la imagen, el aviso suele ubicarse en la parte inferior de la constancia. Esto indica que los datos de la persona fueron cotejados con su acta de nacimiento dentro de la Plataforma Nacional del Registro Civil.

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Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la caso de la Llave MX, el primer paso para crearla es ingresar directamente a la página www.llavemx.gob.mx. Ahí se deberá seleccionar en “Crear Cuenta”, ingresar la CURP del aspirante, dar clic en “No soy un Robot” y luego en “Continuar”.

Si la CURP es correcta se llenarán automáticamente los datos personales. Después se tendrá que escribir el código postal, seleccionar la colonia y dar clic en “Siguiente”. Luego, se deberán llenar los datos de contacto (teléfono celular o correo electrónico). Por último se tendrá que crear una contraseña y anotarla en un lugar seguro.