Quintana Roo realiza sus primeras cirugías robóticas en el Hospital General de Cancún

Un equipo de especialistas realiza un procedimiento asistido por brazos robóticos y monitorización digital en un quirófano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Quintana Roo incorporó la cirugía robótica a sus servicios públicos de salud mediante la realización de las primeras intervenciones de este tipo en el Hospital General de Cancún “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”, informó el gobierno estatal.

La primera jornada quirúrgica incluyó dos colecistectomías —operaciones para retirar la vesícula biliar— en pacientes mayores de 18 años. Los procedimientos fueron efectuados con el sistema robótico de brazos modulares VERSIUS, una tecnología disponible, según las autoridades locales, únicamente en cinco hospitales de México.

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Con estas operaciones comenzó formalmente el Programa de Cirugía Robótica, inaugurado el pasado 31 de agosto. La gobernadora Mara Lezama Espinosa visitó el hospital para conocer su funcionamiento y destacó que la tecnología permitirá ofrecer procedimientos especializados sin que los pacientes deban trasladarse a otros estados.

🏥🤖Realizamos con éxito las primeras cirugías robóticas en el Hospital General de Cancún “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”, convirtiéndonos en un referente en todo el país.



🤲🏽 Lo más valioso de este avance es lo que significa para las familias quintanarroenses: operaciones más… pic.twitter.com/E1INuUKkfs — Mara Lezama (@MaraLezama) September 3, 2026

¿Cómo fueron las primeras cirugías robóticas en Quintana Roo?

El primer paciente sometido a una intervención mediante el sistema VERSIUS fue un hombre de 48 años diagnosticado con colecistitis crónica, es decir, una inflamación prolongada de la vesícula biliar.

De acuerdo con el comunicado del Gobierno de Quintana Roo, la colecistectomía concluyó sin complicaciones y el paciente se encontraba en buen estado de salud después del procedimiento.

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En total, durante la primera jornada se realizaron dos operaciones para retirar la vesícula. Aunque el equipo recibe el nombre de sistema robótico, la intervención permanece bajo el control del personal médico: la plataforma traduce los movimientos de la cirujana o el cirujano y facilita maniobras más precisas dentro del cuerpo.

Una de las operaciones estuvo a cargo de la doctora María de los Ángeles Martínez Ferretiz, integrante del Servicio de Cirugía y profesora titular del curso de posgrado de Cirugía General.

La especialista es, según la información difundida por el gobierno estatal, la segunda mujer certificada en México para emplear este sistema y la primera en toda la Península de Yucatán.

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¿Qué beneficios ofrece el sistema robótico VERSIUS?

La tecnología instalada en el Hospital General de Cancún cuenta con brazos modulares y proporciona una visión tridimensional del área en la que se desarrolla la intervención. Esto permite al personal médico mejorar el alcance, la profundidad y la precisión de sus movimientos.

Entre los principales beneficios señalados por las autoridades y especialistas se encuentran:

Incisiones más pequeñas.

Mayor precisión durante la operación.

Menor riesgo de sangrado.

Menos dolor después de la cirugía.

Menor posibilidad de infecciones.

Recuperación más rápida.

Retorno a las actividades cotidianas en un periodo más corto.

La cirugía robótica forma parte de las técnicas mínimamente invasivas. Sin embargo, su aplicación depende del diagnóstico, las condiciones clínicas del paciente y la valoración realizada por el equipo médico.

Mara Lezama señaló que la llegada de esta tecnología representa una nueva etapa para la atención especializada en el sistema público estatal. También reconoció al personal médico involucrado en la preparación y ejecución de las primeras intervenciones.

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Hospital de Cancún capacitará a 16 especialistas

El programa no se limitará a las primeras colecistectomías. La estrategia contempla certificar hasta a 16 cirujanas y cirujanos que actualmente trabajan en el Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”.

La capacitación abarcará cuatro áreas médicas:

Cirugía general.

Ginecología.

Urología.

Cirugía de tórax.

Conforme avance la certificación del personal, el hospital podrá ampliar gradualmente el uso del sistema VERSIUS y efectuar procedimientos de mayor complejidad.

Entre las intervenciones previstas se encuentran las histerectomías, que consisten en la extracción quirúrgica del útero; operaciones relacionadas con el cáncer de próstata, y otros procedimientos que requieran una alta precisión.

La ampliación será progresiva y estará condicionada a la formación de los especialistas, así como a las necesidades clínicas de cada paciente.

Quintana Roo busca ampliar la atención médica especializada

La incorporación del sistema robótico pretende evitar que habitantes de Quintana Roo tengan que viajar a otras entidades para someterse a determinados procedimientos de alta especialidad.

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Además del costo económico que puede representar un traslado, salir del estado implica gastos de hospedaje, alimentación y transporte para los pacientes y sus familiares. La disponibilidad de esta tecnología en un hospital público de Cancún podría reducir parte de esa carga.

El Gobierno de Quintana Roo sostuvo que la puesta en funcionamiento del equipo convierte al Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez” en un referente regional de innovación médica.

El reto posterior será consolidar el programa, aumentar el número de especialistas certificados y garantizar que la tecnología se traduzca en una mayor disponibilidad de procedimientos para la población que utiliza los servicios públicos de salud.

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