Más de 17 mil infancias continúan desaparecidas en México: aumentan casos de niños frente a las niñas, según REDIM

Una representación gráfica aborda la problemática de la desaparición de menores, en un contexto donde miles de niños y adolescentes continúan ausentes. (Jesús Avilés)

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De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) al 29 de agosto, la crisis de desapariciones en el país suma un histórico de 128,286 reportes de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años desde 1952.

De ese total, 17,487 infancias continúan desaparecidas o no localizadas, lo que equivale a uno de cada siete casos reportados.

Históricamente, dos de cada tres personas registradas en esta situación son mujeres: 85 mil 210 casos históricos frente a 43 mil 076 de hombres. Sin embargo, REDIM alerta sobre un cambio sin precedentes en la estadística de quienes permanecen desaparecidos actualmente: por primera vez, la cifra de varones no localizados 8 mil 814 supera de forma ligera a la de las mujeres 8 mil 642).

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Urgen al gobierno de México garantizar la búsqueda y localización de infancias desaparecidas

La REDIM insta al gobierno de México a cumplir con su responsabilidad de garantizar a la niñez y juventud el derecho a ser buscadas, encontradas y protegidas. Subrayan que las labores de búsqueda deben realizarse con estricto apego a los derechos humanos, asegurando la investigación, reparación del daño y la no repetición.

Marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en CDMX. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Además, la organización señala que la población tiene un papel fundamental para ayudar a prevenir la desaparición de niñas y niños. “No es un problema de otros”, sino que involucra a toda la sociedad. Para contribuir, recomiendan adoptar las siguientes acciones:

adolescentes, así como acerca de los derechos de la niñez. Informarse a través de historias de niñas, niños y

Sensibilizarse ante la desaparición de infancias y adolescentes en México

Acompañar a familias y organizaciones buscadoras, así como la difusión de información veraz.

Escuchar a las infancias buscadoras, así como sumarse a

su protección.

¿Qué hacer si desaparece una niña, niño y adolescente en México?

A través de cápsulas informativas en sus plataformas oficiales protagonizadas por “Chuchi el cacomixtle”, un personaje especialista en búsqueda, REDIM subraya que el factor más crítico para lograr la localización es la rapidez con la que se inicie la búsqueda y se recolecten los primeros indicios.

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El video presenta una campaña educativa con Chuchi el cacomixtle, un personaje de crochet que sostiene una 'Ficha de Búsqueda'. El contenido, que incluye los logotipos de CNB, REDIM y la Unión Europea, se enfoca en la relevancia de la rapidez para iniciar la búsqueda y recolectar indicios críticos en la localización de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. La figura animada aparece en un entorno con vegetación. Este material es parte de cápsulas educativas de REDIM.

El proceso debe arrancar de forma inmediata tras el primer reporte, estructurándose en tres ejes:

Atención y entrevista familiar: Es el paso fundamental para recabar datos urgentes que permitan rastrear rutas, ubicar testigos, solicitar información, revisar cámaras de videovigilancia y buscar en lugares clave.

Coordinación oficial: Las comisiones estatales de búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda son las instituciones encargadas de organizar y ejecutar estas diligencias.

Denuncia de servidores públicos: Si existe sospecha de que policías u otras autoridades participaron en la desaparición, el hecho debe denunciarse.

Para lograr la localización, es la rapidez en el inicio de la búsqueda y en la recolección de los primeros indicios. REDIM tiene disponibles recursos adicionales en su página oficial y en redes sociales, donde no solo informan sobre la desaparición, sino que también brindan información sobre salud, migración, trabajo infantil, entre otros.