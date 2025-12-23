La Granja VIP: esta podría ser la razón por la que Alfredo Adame no fue a Ventaneando

Alfredo Adame se convirtió en el ganador de La Granja VIP 2025. (La Granja VIP)

Tras la final de La Granja VIP, los invitados a Ventaneando han generado interrogantes entre los seguidores ya que los dos grandes ausentes gueron Alfredo Adame, el ganador y Eleazar Gómez, el segundo lugar.

Mientras que Venga la Alegría celebró el cierre del programa reuniendo a los seis finalistas, la emisión especial de Ventaneando solo dio cabida a los concursantes de La Granja VIP que ocuparon del tercer al sexto lugar, hecho que no pasó inadvertido.

Según Pedro Sola, el programa la transmisión de Ventaneando centró su atención en los miembros del denominado team Cacaraqueo, compuesto por Kim Shantal, la Bea, César Doroteo “Teo” y El Patrón.

Eleazar Gómez y Alfredo Adame, segundo y primer lugar del reality, como grandes ausentes. Crédito:ventaneandouno/IG

Ellos compartieron sus experiencias, el fortalecimiento de sus vínculos y los conflictos surgidos durante la convivencia, particularmente el enfrentamiento entre la Bea y Fabiola Campomanes.

Qué dijo Pedro Sola de los invitados de La Granja VIP

En contraste, Alfredo Adame y Eleazar Gómez, quienes ocuparon la primera y segunda posición respectivamente, no solo estuvieron ausentes en el foro, sino que tampoco fueron mencionados más allá de un breve reporte que aludió de manera escueta al triunfo del actor.

“Estuvieron 10 semanas, una vida”, comentó Pedro Sola al iniciar la emisión, subrayando la duración del reality y el cierre de una etapa televisiva.

La decisión de limitar la invitación a los integrantes del team Cacaraqueo se hizo evidente, y Pedro Sola recalcó que desde el inicio Pati Chapoy apoyó públicamente a la Bea, quien en el foro agradeció el respaldo recibido por la conductora.

La ausencia de Chapoy en la emisión posterior a la final también fue tema de comentarios en redes sociales.

Qué opina Pati Chapoy de Alfredo Adame

La relación entre Pati Chapoy y Alfredo Adame ha sido tensa, según lo reflejado en declaraciones previas de la periodista en su programa de YouTube, Nada es lo que parece.

Pati Chapoy criticó abiertamente el comportamiento de Alfredo Adame y pidió su eliminación del reality show (IG)

Allí, Chapoy interrumpió una discusión sobre el actor para manifestar su rechazo:

“Por mí, que lo desaparezcan, que se vaya mucho a otra galaxia, a otra granja. Él no tiene nada que estar haciendo aquí”, señaló la conductora.

Estas palabras fueron ampliamente retomadas tras el desenlace de La Granja VIP, reforzando la percepción de un distanciamiento entre la periodista y el ganador del reality.

¿Por qué dicen que Pati Chapoy no habría estado de acuerdo con que Alfredo Adame ganara?

La emisión especial de Ventaneando tampoco profundizó en el resultado o la trayectoria de Adame dentro del programa.

Michelle Rubalcava dio a conocer a través de su canal de YouTube que, según información de sus contactos, Chapoy habría manifestado inconformidad con el resultado de la competencia, aunque aclaró que no podía confirmar que éste fuera el motivo de la omisión.

(Captura de pantalla TikTok)

Cuatro finalistas sí acudieron al foro: Kim Shantal, la Bea, César Doroteo “Teo” y el Patrón, mientras que los grandes ausentes fueron Alfredo Adame y Eleazar Gómez.

Por ahora, la duda sobre un posible veto a Alfredo Adame en Ventaneando permanece sin respuesta oficial.