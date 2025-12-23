México

La Granja VIP: esta podría ser la razón por la que Alfredo Adame no fue a Ventaneando

Eleazar Gómez, segundo lugar del reality, también estuvo ausente

Guardar
Alfredo Adame se convirtió en
Alfredo Adame se convirtió en el ganador de La Granja VIP 2025. (La Granja VIP)

Tras la final de La Granja VIP, los invitados a Ventaneando han generado interrogantes entre los seguidores ya que los dos grandes ausentes gueron Alfredo Adame, el ganador y Eleazar Gómez, el segundo lugar.

Mientras que Venga la Alegría celebró el cierre del programa reuniendo a los seis finalistas, la emisión especial de Ventaneando solo dio cabida a los concursantes de La Granja VIP que ocuparon del tercer al sexto lugar, hecho que no pasó inadvertido.

Según Pedro Sola, el programa la transmisión de Ventaneando centró su atención en los miembros del denominado team Cacaraqueo, compuesto por Kim Shantal, la Bea, César Doroteo “Teo” y El Patrón.

Eleazar Gómez y Alfredo Adame, segundo y primer lugar del reality, como grandes ausentes. Crédito:ventaneandouno/IG

Ellos compartieron sus experiencias, el fortalecimiento de sus vínculos y los conflictos surgidos durante la convivencia, particularmente el enfrentamiento entre la Bea y Fabiola Campomanes.

Qué dijo Pedro Sola de los invitados de La Granja VIP

En contraste, Alfredo Adame y Eleazar Gómez, quienes ocuparon la primera y segunda posición respectivamente, no solo estuvieron ausentes en el foro, sino que tampoco fueron mencionados más allá de un breve reporte que aludió de manera escueta al triunfo del actor.

“Estuvieron 10 semanas, una vida”, comentó Pedro Sola al iniciar la emisión, subrayando la duración del reality y el cierre de una etapa televisiva.

La decisión de limitar la invitación a los integrantes del team Cacaraqueo se hizo evidente, y Pedro Sola recalcó que desde el inicio Pati Chapoy apoyó públicamente a la Bea, quien en el foro agradeció el respaldo recibido por la conductora.

La ausencia de Chapoy en la emisión posterior a la final también fue tema de comentarios en redes sociales.

Qué opina Pati Chapoy de Alfredo Adame

La relación entre Pati Chapoy y Alfredo Adame ha sido tensa, según lo reflejado en declaraciones previas de la periodista en su programa de YouTube, Nada es lo que parece.

Pati Chapoy criticó abiertamente el
Pati Chapoy criticó abiertamente el comportamiento de Alfredo Adame y pidió su eliminación del reality show (IG)

Allí, Chapoy interrumpió una discusión sobre el actor para manifestar su rechazo:

“Por mí, que lo desaparezcan, que se vaya mucho a otra galaxia, a otra granja. Él no tiene nada que estar haciendo aquí”, señaló la conductora.

Estas palabras fueron ampliamente retomadas tras el desenlace de La Granja VIP, reforzando la percepción de un distanciamiento entre la periodista y el ganador del reality.

¿Por qué dicen que Pati Chapoy no habría estado de acuerdo con que Alfredo Adame ganara?

La emisión especial de Ventaneando tampoco profundizó en el resultado o la trayectoria de Adame dentro del programa.

Michelle Rubalcava dio a conocer a través de su canal de YouTube que, según información de sus contactos, Chapoy habría manifestado inconformidad con el resultado de la competencia, aunque aclaró que no podía confirmar que éste fuera el motivo de la omisión.

(Captura de pantalla TikTok)
(Captura de pantalla TikTok)

Cuatro finalistas sí acudieron al foro: Kim Shantal, la Bea, César Doroteo “Teo” y el Patrón, mientras que los grandes ausentes fueron Alfredo Adame y Eleazar Gómez.

Por ahora, la duda sobre un posible veto a Alfredo Adame en Ventaneando permanece sin respuesta oficial.

Temas Relacionados

Alfredo AdamePati ChapoyLa Granja VIPmexico-entretenimiento

Más Noticias

Este será el menú de El Torito CDMX para las celebraciones del 24 y 31 de diciembre

Conducir bajo los efectos del alcohol puede derivar en multa y pasar la noche en el Centro de Sanciones Administrativas

Este será el menú de

Por qué la gente suele deprimirse en Navidad, según la psicología

Especialistas de la Asociación Ameriana de Psicología exploran cómo la falta de seres queridos, la presión de las celebraciones y la reflexión anual son factores invisibles que desafían el ideal festivo y pueden incidir en nuestro estado emocional

Por qué la gente suele

Refuerzan Ecatepec con el Operativo Navidad Segura

Azucena Cisneros, presidenta municipal de la entidad, afirmó su compromiso con los ciudadanos mediante un video

Refuerzan Ecatepec con el Operativo

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 22 de diciembre en vivo: reabren vialidad México - Cuernavaca

Sigue las últimas actualizaciones del tránsito en el Valle de México y retrasos en rutas importantes

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Tren Suburbano - AIFA: cuántos trenes darán servicio cuando inauguren la obra en 2026

Las autoridades federales aseguraron que la obra tiene un avance del 92% y se perfila a abrir en los primeros meses del próximo año

Tren Suburbano - AIFA: cuántos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 31 mil litros de

Aseguran 31 mil litros de huachicol y pozo artesanal en Jalisco

Plan Michoacán logró la detención de 16 personas y el aseguramiento de 27 armas, entre otros objetos

Cae miembro de una familia dedicada el tráfico de personas y drogas para el CJNG: EEUU destaca apoyo para la captura

Este sería el papel en la organización de “Los Chapitos” de “El Panu”, presunto hombre asesinado en la Zona Rosa

Procesan a dos personas que transportaban más de 60 millones de pesos de marihuana en un camión en Yucatán

ENTRETENIMIENTO

Quién es el Payaso Pichurris,

Quién es el Payaso Pichurris, quien protagonizó una pelea durante una posada en Campeche

Fernando Delgadillo pide a fans reportar cuenta falsa de TikTok que se hace pasar por él

Sonido Gallo Negro anuncia presentación en CDMX con su ‘Post Navidad’

Así fue el momento en que Momo Guzmán le dice adiós a su personaje de Burrita Burrona

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 22 de diciembre

DEPORTES

¿Cómo quedó la Selección Mexicana

¿Cómo quedó la Selección Mexicana en el último ranking FIFA del 2025 previo al Mundial 2026?

Este es el plan del Turco Mohamed para que Toluca logre el tricampeonato como el América

Tigres hace oficial la salida de Sebastián Córdova: ¿Cuál es el futuro del mediocampista?

Gilberto Mora llegaría a la Copa del Mundo como el jugador Sub-17 con más goles en 2025

Esto hizo Je’Von Evans, luchador de la WWE, con una camiseta de las Chivas que le regaló un fan en plena función