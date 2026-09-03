Siddhartha llega al Palacio de los Deportes con “Radio Nostalgia” y anuncia show en el Estadio GNP para 2027

Siddhartha convierte la nostalgia y la paternidad en nuevas conexiones con el público antes de sus dos fechas del Tú y Yo y Tour en la CDMX. (Foto: Raúl A. González / Infobae México)

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Siddhartha llegará este 3 y 4 de septiembre al Palacio de los Deportes de la CDMX con dos conciertos agotados, un repertorio que dará prioridad a Radio Nostalgia y una etapa que une el crecimiento de su gira con una revisión de las experiencias que nutren su trabajo.

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En conferencia de prensa, Siddhartha presenta el enfoque de su gira antes de sus fechas en el Palacio de los Deportes este 3 y 4 de septiembre. (Foto: Raúl A. González / Infobae México)

En la conferencia de prensa previa a los shows, el artista habló de la relación de sus nuevas canciones con el público, de la nostalgia como una forma de valorar lo vivido y de la paternidad como un constante camino de aprendizaje.

Dos Palacios agotados pondrán a prueba el recibimiento del Tú y Yo y Tour

Para Siddhartha, el recorrido de un disco no termina con su lanzamiento. Las reacciones, los comentarios y la presencia en listas ofrecen una primera señal, pero el músico ubica la respuesta más directa en los conciertos: “El efecto del álbum es el momento de tocar”, dijo sobre la presentación de Radio Nostalgia ante el público del Palacio de los Deportes.

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En ese encuentro, las canciones dejan atrás el proceso reservado de escritura, grabación y producción para convertirse en “una fiesta compartida”.

Los conciertos de Siddhartha en la CDMX consolidan la etapa de Radio Nostalgia como eje del Tú y Yo y Tour 2026. (Instagram/ @iamsiddhartha)

El cantautor señaló que le sorprende escuchar a la gente cantar a todo pulmón sus nuevos temas: “Hay canciones que acaban de salir y parece que la gente tuviera diez años coreándolas”.

Ese tránsito entre la composición y el escenario es uno de los centros de esta etapa: “Me eriza la piel pensar que una canción que pasó por una fase muy íntima puede terminar cantada por miles de personas al mismo tiempo”.

Siddhartha percibe que el interés de quienes lo escuchan no se concentra en los sencillos. En redes identifica frases de las letras que se repiten y temas que empiezan a ganar espacio por elección de los fans.

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El artista jalisciense confiesa que le sorprende escuchar a la gente cantar a todo pulmón temas nuevos de Radio Nostalgia como si tuvieran años de existir, en una suerte de "fiesta compartida". (Crédito: Raúl A. González / Infobae México)

Para él, ese proceso muestra cómo el público interpreta las piezas del álbum y las incorpora a sus propios recuerdos y emociones.

Finalmente, adelantó que las dos fechas del Tú y Yo y Tour tendrán setlists distintos. Aunque el nuevo disco tendrá un lugar central, también habrá espacio para canciones de etapas anteriores de su trayectoria.

Siddhartha entiende la nostalgia como una forma de valorar el pasado y el presente

El título Radio Nostalgia remite a la memoria, aunque Siddhartha no asocia ese sentimiento únicamente con la tristeza.

Lo entiende como una forma de reconocer el valor de lo que ha vivido y de las experiencias que, incluso con dolor, terminaron por formar parte de su historia: “Yo siempre he sido como una persona naturalmente nostálgica”.

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Siddhartha afirma que las experiencias del pasado y presente, incluso con dolor, terminan por formar parte de la historia personal de cada persona. (Foto: Raúl A. González / Infobae México)

Durante los conciertos, el músico vuelve a los momentos en que escribió algunas canciones. Recuerda el contexto de una letra, las circunstancias que atravesaba y las emociones que dieron origen a cada tema. Esa vuelta al pasado cambia cuando la obra se canta frente a una audiencia.

Jorge no propone una nostalgia que inmovilice. “Yo soy una persona del presente. Me gusta estar parado aquí en este lugar y no asumir ni echar la culpa a nada que haya sucedido antes”.

Radio Nostalgia tomó dos años de construcción. Siddhartha contó que durante ese proceso revisó arreglos, sonidos y letras hasta que decidió cerrar el álbum. Sólo entonces pudo escucharlo sin el juicio de quien todavía busca errores.

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El cantautor comparó el proceso de dos años para terminar Radio Nostalgia con abrir un álbum de fotos y mirar con distancia los episodios dentro de cada una de sus canciones. (Crédito: Raúl A. González / Infobae México)

Comparó esa experiencia con abrir un álbum de fotos y reconocer, desde cierta distancia, los episodios que quedaron dentro de las canciones.

El músico considera que el disco debe escucharse como un conjunto. Identifica pasajes de gratitud, esperanza, perdón, valentía y ausencia de miedo, que forman un recorrido emocional más amplio que el de un tema aislado.

“Una canción tiene ese poder curativo”: el artista sobre sanar y entender o paternidad a través de la música

La paternidad apareció como otro de los temas de la conferencia. Jorge explicó que ser padre modificó su manera de entender el amor y el orden de sus prioridades, aunque no atribuye a esa experiencia un cambio directo en su método de composición.

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Para el músico, la felicidad puede surgir de procurar el bienestar de otra persona. “Uno de los cambios es cuando está antes alguien más adelante de ti”, dijo sobre el nacimiento de su hijo Mar.

Esa reflexión se conecta con Pedacito de mi corazón, una canción y un video donde plantea el vínculo familiar desde el aprendizaje compartido.

Jorge González habla de su pequeño hijo como parte de su nuevo proyecto y señala que ese lazo, reflejado en el tema “Pedacito de mi corazón”, aborda el vínculo desde la experiencia compartida entre ambos. (Raúl A. González / Infobae México)

Siddhartha sostuvo que no ocupa sólo el lugar de quien guía, sino también el de quien aprende: “Él también me está enseñando. Creo que es mi maestro también en muchas cosas, y yo de él. Así que venimos a enriquecernos juntos”.

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Así, la música ocupa para González un lugar de acompañamiento. Al hablar de canciones vinculadas con heridas, aceptación y paz interior, aceptó que “una canción tiene ese poder también curativo”.

Siddhartha vinculó esa posibilidad con un proceso que no ocurre de inmediato: revisar el pasado, soltar cargas y llegar al perdón hacia uno mismo. Notas fantasma y No tengo miedo forman parte de esa lectura.

Las certificaciones y el Estadio GNP proyectan el siguiente paso en su carrera

La conferencia cerró con la confirmación de que habrá nuevas fechas durante 2027. “Todavía no tengo detalles, pero haremos también un Estadio GNP”, adelantó.

A esto se sumó la entrega de reconocimientos por parte de Roberto López, director de Sony Music México, a parte de la discografía de Siddhartha y varios de los sencillos que marcaron su recorrido musical.

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Roberto López, director de Sony Music México, entregó las certificaciones a la discografía y sencillos de Siddhartha. (Crédito: Raúl A. González / Infobae México)

El álbum Únicos recibió doble platino más oro, mientras que su canción homónima obtuvo doble diamante más doble platino. Memoria Futuro fue reconocido con platino y Me hace falta alcanzó la certificación de diamante.

El disco 00:00 recibió platino, mientras que el sencillo del mismo nombre obtuvo diamante. Mientras que el álbum en vivo Al Aire alcanzó la certificación de oro.

Jorge recordó: “Cuando estaba chico y veía que entregaban estos discos y todo, yo siempre quería tener uno en mi casa”.

Jorge Siddhartha González recuerda sus inicios como músico, manteniendo presentes sus primeras presentaciones en recintos como el Caradura y contrastándolo con su realidad actual, en la que es capaz de conseguir dos sold-outs en el Palacio de los Deportes. (Crédito: Raúl A. González / Infobae México)

Finalmente, Siddhartha conectó esas distinciones con una carrera que comenzó cuando tenía 16 años, evocando a sus primeras presentaciones en espacios como Caradura, antes de lograr dos noches agotadas en el Palacio de los Deportes.