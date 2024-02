Qué causó el infarto de Ricardo Casares

Ricardo Casares tuvo un infarto por arteria coronaria (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La salud de Ricardo Casares despertó preocupación este día porque tuvo un infarto poco antes de que comenzara Venga la Alegría, el programa del que forma parte. Horas después de que sus compañeros ayudaran a llevarlo al hospital, el padre del presentador explicó las razones detrás de esta afectación.

Te puede interesar: Qué es un stent, el pequeño tubo de malla de metal que le implantaron a Ricardo Casares tras sufrir un infarto

Ricardo Casares Zavala detalló que el infarto se produjo porque se le desprendió el colesterol que tenía adherido a la arteria, así que se tapó. El progenitor del presentador dejó entrever que su hijo era consciente de ello, por lo que ahora deberá tener mayor precaución con su salud para no volver a tener un infarto.

Los conductores de VLA asistieron a su compañero Ricardo Casares Foto: Ig: vengalaalegria

Así lo detalló el padre de Casares durante una llamada con Ventaneando:

“Por algún motivo el colesterol se desprendió, el colesterol que tenía adherido a esta arteria se desprendió y producto de eso tuvo un taponamiento en la arteria, se tendrá que cuidar para que no se repita”

El conductor de 43 años se encuentra actualmente fuera de peligro, pero se sabe que está sedado porque se le colocó un stent como parte del tratamiento. Por el momento, ninguno de los familiares ha podido acercarse a Ricardo y únicamente pudieron verlo a través de un cristal en el hospital.

Te puede interesar: Así fue como conductores de VLA trasladaron a Ricardo Casares al hospital tras sufrir un infarto |VIDEO

El presentador que está frente al segmento La Zona de los Espectáculos permanecerá en terapia media durante dos días, aproximadamente. Después continuará en observación algunos días y su padre estima que Ricardo Casares podría salir del hospital hacia el fin de semana.

El conductor de Venga la Alegría tuvo un infarto Crédito: (YouTube/@Ventaneando)

El querido colaborador de Venga la Alegría se encuentra fuera de peligro y su respuesta ante el tratamiento fue favorable, de acuerdo con lo que adelantó su padre:

“Tuvo un infarto producto de una arteria coronaria que se le tapó. le hicieron un procedimiento quirúrgico en el cual le implantaron un stent y los resultados son 100% positivos. Estará un par de días en la Unidad de cuidados cardíacos, pero el diagnóstico que nos da el cardiólogo es totalmente favorable”

Por otra parte, se sabe que el Ricardo Casares sufrió el infarto dos semanas después de haberse contagiado de Covid nuevamente, si se considera que en 2020 se dejó ver con un tanque de oxígeno durante la enfermedad, se podría deducir que el organismo del presentador tiene secuelas por este virus —que en inglés son conocidas como long covid—.

El infarto ocurrió poco antes de que iniciara Venga la Alegría (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su conversación con Ventaneando, el padre de Casares aprovechó para darle las gracias a los compañeros de su hijo, quienes lo auxiliaron cuando presentó los síntomas del infarto. De acuerdo con lo que relató Pato Borghetti, Ricardo estuvo consciente y fue quien pidió llamar a una ambulancia.

Te puede interesar: Quiénes han sido parejas de Ricardo Casares

“Venía llegando normal y él viene saliendo del foro, se cruza y pensé que se había tropezado porque se venía agarrando el pecho, se sienta ahí y me llamó la atención, enseguida me acerqué con él porque estaba como quejándose y le pregunté qué pasó. Me dijo ‘me duele el pecho, pero raro, me arde, me duele la mano’, era su mano derecha”, dijo su compañero.

Qué es un stent, tratamiento que le fue suministrado a Ricardo Casares

Ricardo Casares sufrió un infarto y tuvieron que colocarle un stent coronario Crédito: Wikimedia Commons/ National Heart Lung and Blood Insitute (NIH)

El stent es un dispositivo milimétrico que se coloca en una arteria o vaso sanguíneo obstruido para permitir el flujo de sangre.

Este objeto médico es un tubo hecho de malla cuyo largo puede ser de entre 8 y 40 milímetros.

Por lo general está hecho de acero o de cromo-balto y su función es únicamente física, aunque hay otros tipos de stent que pueden liberar medicamentos para evitar que la arteria siga estrechándose y otros que incluso tienen absorción en los tejidos.

El stent puede usarse como tratamiento de la enfermedad coronaria y así evitar la cirugía a corazón abierto, aunque en el caso de Casares fue ante un infarto agudo de miocardio.