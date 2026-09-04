Prevención del suicidio en México: jóvenes de 18 a 30 años concentran la mayor demanda de atención psicológica

Suicidio en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La atención ante crisis suicidas requiere espacios de escucha, orientación y acompañamiento profesional que permitan actuar antes de que el riesgo aumente. En ese escenario, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México destacó el alcance de su programa “Di Sí a la Vida”.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la organización señaló que esta iniciativa brinda apoyo psicológico, contención emocional y canalización especializada a personas que atraviesan situaciones vinculadas con este acto.

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Recordó que no se deben minimizar las expresiones de desesperanza, el aislamiento o el sufrimiento emocional, ya que los individuos en riesgo puede mostrarse alegres y continuar con sus tareas cotidianas, aun cuando necesitan ayuda.

Personas atendidas desde 2019 con el programa de prevención del suicidio

Desde febrero de 2019, “Di Sí a la Vida” acompañó a 45.799 personas en situaciones relacionadas con el suicidio. El servicio combina la escucha inicial con la intervención psicológica y la derivación a recursos especializados cuando resulta necesaria.

La atención busca ofrecer una respuesta inmediata ante una crisis emocional, con el objetivo de que quienes atraviesan un momento de sufrimiento encuentren un espacio seguro para expresar lo que viven y recibir orientación..

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Los registros indican que nueve de cada diez reportes son realizados por la propia persona afectada. Ese dato muestra la importancia de contar con mecanismos accesibles y confidenciales para pedir ayuda antes de que la situación se agrave.

Asimismo, el organismo advirtió que escuchar sin juzgar y preguntar de forma directa cómo se siente alguien puede favorecer la búsqueda de asistencia. El acompañamiento oportuno puede modificar el curso de una situación y abre la posibilidad de recibir apoyo profesional.

Una infografía del Consejo Ciudadano detalla que las mujeres y los jóvenes lideran las peticiones de asistencia en situaciones de crisis emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mujeres recurren más al apoyo que hombres ante riesgo suicida

Del total de contactos recibidos por situaciones asociadas a este acto, el 77% corresponde a personas en etapa de ideación, el 5% se encuentra en fase de planeación y el 18% se comunica mientras existe un intento en curso.

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Frente a esos casos, el Consejo Ciudadano aplica la estrategia denominada “Pacto de Vida”, la cual procura establecer un compromiso inmediato que ayude a transformar un momento crítico en la decisión de solicitar ayuda y permanecer con vida.

Los jóvenes concentran la mayor parte de las solicitudes de apoyo. El 44.9% tiene entre 18 y 30 años, mientras que el 28.6% corresponde a menores de edad.

El 66% de las atenciones fue requerido por mujeres y el 33% por hombres, pese a que ellos presentan tasas de suicidio más elevadas y suelen pedir apoyo con menor frecuencia.

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Esa brecha plantea la necesidad de reducir los estigmas que dificultan que los varones expresen malestar emocional o busquen orientación psicológica.

Principales razones para buscar apoyo ante una crisis emocional

Entre las razones más frecuentes de consulta aparece la dificultad para expresar emociones, con el 16.3%, siguiendo por los conflictos familiares que representan el 12.2%, y los problemas de pareja, con el 11.8%.

La desesperanza cuenta con el 9.9% de los reportes, mientras que la soledad alcanza el 5.6%; la violencia familiar figura en el 4.7% de las atenciones y la depresión el 4.6%.

El Consejo Ciudadano recordó que su Línea de Seguridad y Chat de Confianza funciona en el 55 5533 5533. El canal ofrece atención gratuita, confidencial y disponible dentro y fuera de México durante las 24 horas de los 365 días del año.

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Mencionó que ese servicio está destinado a brindar orientación y acompañamiento especializado ante situaciones de crisis emocional. La posibilidad de hablar con alguien y recibir ayuda puede resultar determinante para quienes enfrentan pensamientos suicidas o detectan señales de riesgo en su entorno.