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Muere el diputado de Morena Zenyazen Escobar, acusado de emborracharse en la Cámara de Diputados en mayo

Ricardo Monreal, coordinador de la Cuarta Transformación en la Cámara Baja, lamentó su descenso

Zenyazen Escobar García, era diputado Federal de Morena por el Distrito 16 de Córdoba.
Zenyazen Escobar García, era diputado Federal de Morena por el Distrito 16 de Córdoba. (X: @ZenyazenEscobar)
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Autoridades de Veracruz confirmaron que en la mañana de este viernes 4 de septiembre fue localizado sin vida el diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar García, en la comunidad La Gloria dentro del municipio de Puente Nacional. Escobar García, según las primeras indagatorias, habría recibido al menos un impacto de bala en la cabeza.

Ricardo Ahued Bardahuil, secretario de Gobierno de Veracruz, confirmó en conferencia de prensa el fallecimiento de Escobar García. El caso será investigado por la Fiscalía General del Estado de la República (FGR), hasta que se agoten “todas las líneas de investigación”.

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Por el momento, un ataque contra el diputado fue descartado: “No fue un atentado porque el carro está a un lado, no se nota que haya sido mayor agresión al vehículo, fue interno”, dijo Bardahull, quien paró su declaración porque “no quisiera abonar por algo que está en plena investigación”.

A nombre de Rocío Nahle, gobernadora del estado, el secretario de gobierno envió condolencias a la familia del legislador.

Escobar representó al distrito 16 de Córdoba y fue secretario de Educación en Veracruz.

Zenyazen Escobar García fungió como diputado de Morena por el distrito 16 de Córdoba, Veracruz. Estudió una maestría de Ciencias de la Educación y antes ocupó la Secretaría de Educación de Veracruz entre 2018 y 2021.

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Su paso por la política veracruzana estuvo marcado por señalamientos que han rebasado el ámbito legislativo. Esos cuestionamientos ya existían antes de que asumiera el cargo en el gabinete estatal.

El episodio que alcanzó mayor difusión fue una fotografía en blanco y negro en la que aparece un joven Escobar con el torso desnudo, junto a una imagen que ofrecía servicios de bailes privados con el nombre de “Tarzán Boy” en bares y antros de la región de Orizaba. Esa foto fue difundida por maestros poco antes de que rindiera protesta como secretario estatal.

Zenyazen Escobar, secretario de Educación Pública de Veracruz (Foto: Twitter @ZenyazenEscobar)
Zenyazen Escobar, secretario de Educación Pública de Veracruz (Foto: Twitter @ZenyazenEscobar)

En el 2017, durante su participación en el programa de internet Desde el cascarón”, aclaró la situación de las fotografías que circularon en redes sociales; dijo que practicó físico-constructivismo y fitness por más de una década, por lo que participó en concursos estatales como el Campeonato Nacional de Puebla en el año 2023.

Empujones e insultos: Zenyazen Escobar, la vez que se enfrentó contra legislador del PRI en San Lázaro

El pasado mes de mayo, Zenyazen Escobar protagonizó una pelea en la Cámara de Diputados con el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Gutiérrez Mancilla.

El diputado morenista Zenyazen Roberto Escobar García habría retado a golpes al priista Carlos Gutiérrez Mancilla

La pelea ocurrió durante una sesión extraordinaria el miércoles 28 de mayo, donde hubo empujones entre ambos diputados. Después del altercado, la legisladora priista, Ana Isabel González, pidió que a Escobar se le practicara un antidoping, mientras que los funcionarios del PAN y del PRI también exigieron la prueba ante la sospecha de que su conducta estuviera ligada al consumo de sustancias o a un estado etílico.

Según clips que circulan en redes sociales, Gutiérrez Mancilla le gritó al morenista: “Pinche estríper, trepador”. Esa expresión detonó la reacción de Escobar, quien se quitó el sombrero y se colocó en posición de pelea.

Desde la tribuna, la presidenta de la Mesa Directiva en aquel momento, la diputada Kenia López Rabadán, llamó al orden con un reclamo directo a los legisladores: “Compórtense, si son tan amables de comportarse a la altura de su responsabilidad política y pública. No pueden ser estas escenas las que el pueblo de México tiene que recibir de sus legisladores. No es posible, porque hemos tenido templanza. Les solicito que respeten el pleno de esta nación”.

Ricardo Monreal, coordinador de la Cuarta Transformación en la Cámara Baja, lamentó su muerte

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, lamentó el fallecimiento de su compañero, desde su cuenta oficial en ‘X’ expresó la solidaridad y cariño a la familia de Zenyazen Escobar García a nombre de toda la bancada guinda. En su mensaje recordó al diputado federal:

“Zenyazen dedicó su trayectoria al servicio público de Veracruz, desde su labor como docente hasta su paso al frente de la Secretaría de Educación estatal, y más recientemente como legislador federal, representando con convicción a la población de su distrito”.

Publicación de red social con texto de pésame y una fotografía de dos hombres trajeados de pie en el recinto de la Cámara de Diputados
Un mensaje en redes sociales de Ricardo Monreal expresa sus condolencias por la muerte del diputado federal por Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García. (@RicardoMonrealA)

Monreal deseó que Escobar García descanse en paz.

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