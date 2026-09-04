El huracán Marie sube a categoría 2 y provoca lluvias intensas en Baja California Sur

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Ciudad de México, 3 sep (EFE).- Marie, el décimo tercer ciclón de la temporada en el Pacífico mexicano, se intensificó a huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y su amplia circulación refuerza la probabilidad de "lluvias puntuales intensas" y vientos fuertes en Baja California Sur, informó este jueves el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

"Marie se ha intensificado a huracán de categoría 2 y su amplia circulación refuerza la probabilidad de lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) y vientos fuertes en Baja California Sur, así como oleaje elevado en las costas de Baja California Sur y el occidente de México", indicó el SMN, en su reporte más reciente.

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El SMN precisó que a las 21:00 hora local (03:00 GMT), el centro de Marie se localizaba a 775 kilómetros (km) al oeste-noroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Registra vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (km/h), rachas de 195 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 15 km/h.

El SMN agregó que la extensa circulación del huracán originará viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 3 a 4 metros de altura en costas de Baja California Sur, además de oleaje de 1,5 a 2,5 metros de altura en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

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Además llamó a la población en general de los estados mencionados a extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Protección Civil, en cada estado.

La autoridad meteorológica mexicana prevé que Marie baje a huracán de categoría 1 entre el sábado 5 y el lunes 7, para después degradarse nuevamente a tormenta tropical el martes 8, ya a unos 1.400 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

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México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la temporada 2026, de los que entre cuatro y cinco podrían alcanzar categoría 3, 4 o 5.

Además, el SMN anticipó en abril una temporada con mayor actividad ciclónica en el Pacífico que en el Atlántico, en un contexto influido por el fenómeno de El Niño.

Hasta ahora se han formado 13 tormentas con nombre en el Pacífico, según datos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Ciudad de México, 3 sep (EFE).- Marie, el décimo tercer ciclón de la temporada en el Pacífico oriental, ya es huracán categoría 1 mientras se acerca a las costas de Baja California Sur (noroeste de México), "intensificándose gradualmente", según informó este jueves el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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"El huracán Marie de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson continúa intensificándose", advirtió el SMN, en una tarjeta informativa.

También avisó de que la "extensa circulación" del fenómeno "refuerza la probabilidad de lluvias intensas y vientos fuertes en Baja California Sur, así como oleaje elevado en las costas de Baja California Sur y el occidente del territorio nacional".

El SMN explicó que a las 09:00 hora local (15:00 GMT), el centro de Marie se localizaba a 660 kilómetros (km) al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El huracán registra vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora (km/h), rachas de 185 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 17 km/h.

"Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias en Baja California Sur", insistió la autoridad meteorológica.

Por su parte, el gobierno de Baja California Sur acordó la suspensión de clases en Los Cabos y Ciudad Constitución, ante el pronóstico de lluvias.

Además, se cerró la navegación a embarcaciones menores en los puertos de San José del Cabo, Cabo San Lucas y San Carlos.

Según el pronóstico del SMN, Marie podría escalar huracán categoría 2 alrededor de las 18:00 horas de este jueves (02:00 GMT+1) y el sábado, con vientos de hasta 205 km/h.

La autoridad meteorológica mexicana prevé que baje a categoría 1 entre el sábado 5 y el lunes 7, para después degradarse nuevamente a tormenta el martes 8, ya a unos 1.405 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

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México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la temporada 2026, de los que entre cuatro y cinco podrían alcanzar categoría 3, 4 o 5.

Además, el SMN anticipó en abril una temporada con mayor actividad ciclónica en el Pacífico que en el Atlántico, en un contexto influido por el fenómeno de El Niño.

Hasta ahora se han formado 13 tormentas con nombre en el Pacífico oriental, según datos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.