Estos son los requisitos que debes cumplir o no podrás obtener un crédito Infonavit aunque ya tengas 100 puntos

El nuevo puntaje se genera de forma automática al ingresar al portal Mi Cuenta Infonavit con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el Número de Seguridad Social (NSS). (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) redujo el puntaje necesario para acceder a un crédito de vivienda de 1.080 a solo 100 puntos, bajo el nuevo esquema conocido como modelo T100. Sin embargo, alcanzar ese puntaje no garantiza por sí solo la aprobación del financiamiento: el instituto exige además el cumplimiento de otras condiciones obligatorias.

El nuevo puntaje se genera de forma automática al ingresar al portal Mi Cuenta Infonavit con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el Número de Seguridad Social (NSS). No obstante, incluso con los 100 puntos cubiertos, el trámite se detiene si el solicitante no cumple con los criterios adicionales que estableció el instituto.

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Experto Lemuel Ramírez/Facebook

Los requisitos que se exigen además del puntaje

De acuerdo con el instituto, existen otras condiciones que operan de forma independiente al puntaje y que resultan indispensables para avanzar en la solicitud. Sin cumplirlas, un derechohabiente con 100 puntos o más no podrá formalizar su crédito.

Los criterios que se suman al puntaje son:

Ser trabajador formal con aportaciones vigentes ante el instituto.

No tener otro crédito hipotecario activo con el Infonavit.

Acreditar un periodo mínimo de cotización, más corto que el exigido en el esquema anterior.

Que la vivienda elegida cumpla con los lineamientos del Programa de Vivienda para el Bienestar.

Contar con al menos seis meses de antigüedad laboral.

En una publicación anterior, el instituto había precisado tres condiciones centrales para adquirir vivienda en 2026: estar inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), percibir entre uno y dos salarios mínimos, y no ser propietario de una vivienda al momento de solicitar el crédito.

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Una mujer revisa información en una computadora portátil, aplicando medidas para evitar fraudes con aplicaciones de préstamos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué revisa el Buró de Crédito bajo el nuevo esquema

El modelo T100 modificó también la forma en que se consulta el historial crediticio de los solicitantes. Antes, un historial negativo en el Buró de Crédito podía frenar el trámite completo.

Con el nuevo esquema, el Buró de Crédito solo se revisa para verificar que el solicitante no tenga otro crédito hipotecario activo. Un historial negativo por otras deudas ya no impide obtener el financiamiento, siempre que no exista un crédito de vivienda vigente a nombre del trabajador.

Otro cambio relevante es que los atrasos de la empresa en el pago de sus aportaciones ante el instituto ya no afectan el puntaje del trabajador. Bajo el esquema anterior, el incumplimiento patronal podía perjudicar directamente las posibilidades del solicitante.

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De diez condiciones a cinco criterios básicos

El sistema anterior exigía cumplir con diez condiciones distintas, además de acumular los 1.080 puntos basados en variables como edad, salario, ahorro en la Subcuenta de Vivienda y estabilidad laboral. El modelo T100 redujo esas exigencias a cinco criterios básicos.

Entre los cambios que introdujo el nuevo esquema se encuentra la entrega del monto total del financiamiento, sin reducciones vinculadas al puntaje alcanzado por el solicitante. Bajo el sistema anterior, un puntaje más bajo podía traducirse en un crédito de menor monto.

El instituto también busca acortar los tiempos del trámite. La intención es que el proceso se resuelva en cuestión de meses y no de años, como ocurría con el esquema de puntos previo.

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Cómo se calcula el puntaje y cómo aumentarlo

También es posible incrementar el puntaje mediante distintas modalidades de crédito conjunto: Cofinavit, crédito conyugal, el programa Unamos Créditos, que permite unir el préstamo con un socio o familiar, o un crédito Fovissste-Infonavit. (Especial)

El sistema genera el puntaje de forma automática dentro de Mi Cuenta Infonavit, a partir de los datos del solicitante. Para superar la base de 100 puntos y elevar el monto de crédito disponible, se recomienda mantener la cotización ininterrumpida, ya que cada bimestre suma entre 15 y 20 puntos adicionales.

También es posible incrementar el puntaje mediante distintas modalidades de crédito conjunto: Cofinavit, crédito conyugal, el programa Unamos Créditos, que permite unir el préstamo con un socio o familiar, o un crédito Fovissste-Infonavit.

Los pasos para iniciar el trámite del crédito

El proceso para solicitar el crédito bajo el modelo T100 se realiza principalmente de forma digital. De acuerdo con la información del instituto, el trámite consta de cuatro pasos básicos.

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El primero consiste en ingresar al portal micuenta.infonavit.org.mx con la CURP y el Número de Seguridad Social. Una vez dentro, el sistema permite revisar el puntaje obtenido y la precalificación del solicitante de manera inmediata.

El tercer paso es utilizar el simulador disponible en la plataforma para conocer la capacidad de compra según el salario y el saldo acumulado en la Subcuenta de Vivienda. Con esa información, el trabajador puede estimar el monto máximo de financiamiento al que tiene acceso.

Por último, el solicitante debe seleccionar la modalidad de crédito que más le convenga, ya sea para comprar vivienda nueva, usada, construir en terreno propio o combinar el financiamiento con un crédito bancario a través de Cofinavit.

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Documentación requerida para el crédito de compra

Además de completar el trámite en línea, el instituto solicita una serie de documentos físicos para integrar el expediente. Esta documentación se mantiene como parte del proceso, independientemente del puntaje obtenido bajo el nuevo esquema.

Los documentos básicos que exige el Infonavit para un crédito de compra de vivienda son:

Solicitud de inscripción de crédito.

Avalúo vigente de la vivienda.

Acta de nacimiento certificada, en original y copia.

Identificación oficial vigente, en original y copia.

Estado de cuenta bancario del trabajador con CLABE interbancaria, en copia.

El instituto acepta como identificación oficial la credencial para votar vigente, el pasaporte, la cartilla del servicio militar o la cédula profesional.

Existen además requisitos adicionales según el caso. Si se trata de un crédito conyugal, se debe presentar el acta de matrimonio, el acta de nacimiento y la identificación oficial del cónyuge, todo en original y copia.

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Cuando el trabajador planea remodelar una vivienda usada al momento de comprarla, debe integrar también un programa y un presupuesto de obra. Si la propiedad que se pretende adquirir cuenta con un crédito vigente ante un banco, se solicita una carta constancia del saldo de ese crédito.

Sobre las actas de nacimiento, el instituto precisó que estados como Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León y Veracruz, entre otros, emiten actas digitales que de todas formas deben presentarse impresas al momento de integrar el expediente.