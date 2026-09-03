México

Detienen en Guadalajara al influencer “Oscorp” por presunta violencia sexual infantil: le hallaron chalecos e insignias de policía

Óscar Adrián “N”, quien en sus redes se dice colaborador de Badabun, fue arrestado por su presunta responsabilidad en la elaboración y distribución de pornografía de menores

Un cateo en la colonia 5 de mayo permitió el arresto del creador de contenido. Crédito: Fiscalía de Jalisco

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La Fiscalía del Estado de Jalisco detuvo en Guadalajara al influencer conocido como “Oscorp” por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas, bajo la hipótesis de elaborar y almacenar pornografía infantil. La captura se realizó mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión y un cateo simultáneo en la colonia 5 de Mayo.

Óscar Adrián “N”, identificado en redes sociales como Oscorp, se presenta públicamente como productor, promotor y coordinador de eventos, y afirma en su perfil de TikTok colaborar con Badabun. Durante el operativo, elementos de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia le aseguraron chalecos antibalas, insignias de corporaciones policiacas y diversos dispositivos de almacenamiento.

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Investigaciones detectaron cuentas y direcciones IP vinculadas al detenido

Óscar Adrián "N" fue detenido por su presunta participación en la elaboración y almacenamiento de pornografía infantil. Crédito: Fiscalía de Jalisco
Óscar Adrián "N" fue detenido por su presunta participación en la elaboración y almacenamiento de pornografía infantil. Crédito: Fiscalía de Jalisco

Las pesquisas iniciaron después de que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés) detectó algunas cuentas y direcciones IP asociadas a Óscar Adrián “N”. Estas presuntamente fueron utilizadas para almacenar pornografía infantil.

Tras la notificación del NCMEC, la Fiscalía de Jalisco inició las indagatorias que permitieron obtener los mandatos judiciales tanto para la detención del influencer como para el cateo en busca de mayores indicios.

Óscar Adrián “N” se identifica en plataformas digitales como influencer, youtuber y organizador de eventos. Su cuenta de TikTok, bajo el nombre “Oscorp Oficial”, registra 4 mil 353 seguidores y 339 mil me gusta, además de mencionar colaboraciones con las cuentas @talentolider y @asheeboee, junto con Badabun.

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El cateo arrojó chalecos balísticos e identificaciones falsas

Durante el desahogo del cateo, los elementos de la Fiscalía fijaron distintos indicios que serán integrados a la carpeta de investigación. Entre ellos se encuentran teléfonos celulares, chips telefónicos, tarjetas de memoria, memorias USB y computadoras.

También se aseguró un chaleco balístico, insignias policiacas y algunas identificaciones a nombre de Óscar Adrián “N” pertenecientes a un supuesto ministerio internacional de Derechos Humanos. Estos objetos se suman a los dispositivos electrónicos que serán analizados como parte de la investigación en curso.

El Fiscal Estatal señaló que el imputado compraba material con pornografía infantil

El Fiscal Estatal, Salvador González de los Santos, informó en rueda de prensa que hasta el momento se cuenta con información de que Óscar Adrián “N” presuntamente visitaba sitios de internet para comprar material con pornografía infantil. “Se configura en la comisión de un delito”, declaró el funcionario.

González de los Santos añadió que las investigaciones continuarán para determinar si el imputado participaba en otros ilícitos, como la distribución de material de las mismas características. El fiscal no descartó que el detenido estuviera involucrado en otros delitos que afectan la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Tras su detención, Óscar Adrián “N” fue puesto a disposición del juez de control que lo requería para definir su situación legal en las próximas horas. La Fiscalía del Estado de Jalisco indicó que las indagatorias continuarán hasta esclarecer totalmente los hechos.

En un comunicado, la Fiscalía del Estado de Jalisco dijo que con acciones como la detención de Óscar Adrián “N” demuestra su compromiso en el combate de los delitos que impactan a niñas, niños y adolescentes. La dependencia subrayó que este tipo de operativos forman parte de una estrategia permanente para atender casos que vulneran la integridad de los menores de edad en el estado.

La Fiscalía añadió que las indagatorias continuarán hasta esclarecer totalmente los hechos y determinar si existen otras víctimas o responsables vinculados al caso. La dependencia, al igual que el fiscal, no descartó la posibilidad de que se sumen nuevos elementos a la carpeta de investigación conforme avancen los análisis periciales sobre los dispositivos electrónicos asegurados.

La Fiscalía de Jalisco mantiene otros frentes contra la explotación sexual infantil

El caso de Óscar Adrián “N” no es el único que la Fiscalía del Estado de Jalisco atiende por delitos similares. En agosto pasado, una mujer identificada como Eva Isabel “N” fue vinculada a proceso y enviada a prisión preventiva oficiosa por almacenar pornografía infantil en Guadalajara.

Procesan a mujer en Guadalajara por almacenar pornografía infantil: fue detectada gracias a una alerta internacional. Crédito: Fiscalía de Jalisco.
Procesan a mujer en Guadalajara por almacenar pornografía infantil: fue detectada gracias a una alerta internacional. Crédito: Fiscalía de Jalisco.

Aquella detención derivó de una alerta emitida desde Estados Unidos a través de CyberTipline, plataforma operada por el mismo NCMEC que detectó las cuentas de Óscar Adrián “N”. La notificación fue canalizada en México por la Dirección General Científica de la Guardia Nacional.

La Fiscalía de Jalisco señaló en ese caso que mantiene acciones de investigación y colaboración activa con autoridades nacionales e internacionales para atender delitos vinculados con la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

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