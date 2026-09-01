Paquete Económico 2027 será un proyecto responsable: Sheinbaum enfocará presupuesto en inversión, bienestar, salud y educación

CIUDAD DE MÉXICO, 01SEPTIEMBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofreció su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

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Como parte de su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el Paquete Económico 2027, el cual estará enfocado en la inversión, bienestar, salud y educación.

“Será un proyecto responsable que al mismo tiempo que garantiza una paulatina consolidación fiscal mantiene inversión y bienestar, salud y educación”, resaltó la mandataria mexicana durante su conferencia de este 1 de septiembre en Palacio Nacional.

Aprueban la ley para la inversión

Por otro lado, anunció que recientemente se aprobó la ley para la inversión, la cual ha permitido acelerar la inversión pública y mixta durante el segundo semestre de este 2026, fortaleciendo la infraestructura y el desarrollo nacional.

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“Es importante establecer una premisa: recuperar la rectoría del Estado no significa abandonar la disciplina fiscal ni asumir que el desarrollo depende exclusivamente de mayor gasto público. Significa contar con finanzas públicas sólidas que amplíen la capacidad de inversión sin comprometer la estabilidad macroeconómica y que al mismo tiempo garanticen derechos, impulsen el desarrollo, distribuyan la riqueza y fortalezcan la soberanía energética”, explicó la jefa de Estado.

Durante décadas el país estuvo bajo un modelo que redujo la participación del Estado en materia económica y en el traslado de decisiones estratégicas al sector privado mediante privatizaciones y concesiones, por lo que con este nuevo sistema se busca recuperar la planeación del desarrollo y la infraestructura de diversas industrias, utilizando instrumentos financieros para ampliar la inversión sin ceder el control del interés público.

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“A eso nos referimos con inversión mixta”, aseguró Sheinbaum.

CIUDAD DE MÉXICO, 01SEPTIEMBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofreció su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Siguiendo esta línea recordó que en el marco del Plan México, enfocado en producir más para el consumo interno, sustituir importaciones, fortalecer y diversificar el comercio exterior, se han publicado dos decretos con incentivos para la inversión privada, especialmente para veinticinco polos del desarrollo económico para el bienestar, de los cuales diez ya están en proceso de implementación.

Economía mexicana permanece estable durante 2026

En cuanto a los avances de la economía mexicana durante este 2026, la mandataria mexicana afirmó que “permanece estable y avanzando”, destacando el récord en inversión extrajera durante el primer semestre del año, alcanzando los 35 mil millones de dólares, así como el aumento del PIB de México de 1.4% en el segundo trimestre de 2026.

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Estas cifras son relevantes en un contexto donde la política de aranceles impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump continúa afectando a la exportación de vehículos, acero, aluminio y sus derivados. La guerra en Irán también ha sido un factor relevante para el incremento de precios a nivel global de petróleo, generando circunstancias difíciles en nuestro país y otras partes del mundo.

“La inflación va a la baja gracias a incentivos de los combustibles y a los acuerdos para contrarrestar la inflación y la carestía entre el sector privado, social y el Gobierno. No ha aumentado el precio de la gasolina regular ni del diésel y veinticuatro artículos de la canasta básica han disminuido su precio en doce por ciento en términos reales. El peso está fuerte, se mantiene en cerca de 17 pesos por dólar, una de las monedas más apreciadas en todo el mundo. Por segundo año consecutivo, la balanza comercial es positiva”, señaló la presidenta de México.

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En cuanto al empleo, se alcanzaron los 60 millones de personas ocupadas, lo que representa una tasa de desempleo de tan solo 2.7%. Al cierre de agosto, sin considerar plataformas digitales, se crearon 86 mil 765 puestos de trabajo formales respecto al cierre de julio de este año.