México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 3 de septiembre

La moneda europea experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,67 pesos mexicanos, registrando una variación de -0,13% respecto al precio previo de 19,7 pesos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado una bajada del 0,49%, mientras que su evolución interanual refleja un descenso del 8,34%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos dos días, reflejando una continua depreciación del euro. La volatilidad actual es de 2,29%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia de 5,37%, indicando un entorno relativamente estable en el mercado cambiario.

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