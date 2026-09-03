Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 3 de septiembre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,67 pesos mexicanos, registrando una variación de -0,13% respecto al precio previo de 19,7 pesos. Fuente: Dow Jones.
En la última semana, el euro ha experimentado una bajada del 0,49%, mientras que su evolución interanual refleja un descenso del 8,34%.
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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos dos días, reflejando una continua depreciación del euro. La volatilidad actual es de 2,29%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia de 5,37%, indicando un entorno relativamente estable en el mercado cambiario.
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