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Suman cuatro los detenidos por el incendio en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer

El fiscal estatal sostiene que los arrestados estarían relacionados con homicidios recientes en la capital y con una disputa entre grupos rivales alrededor de sitios donde se vendían drogas

Suman cuatro los detenidos por el incendio en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer. Fiscalía de Sonora.
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que mantiene tres personas detenidas por su probable relación con el incendio registrado el 28 de agosto en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo. Las diligencias los vinculan también con homicidios cometidos recientemente en la capital del estado.

Como parte de la misma investigación, un cuarto sujeto, identificado públicamente como “influencer”, fue capturado por una orden de aprehensión vigente relacionada con el delito de violación. El detenido se dedicaba a promocionar la venta de drogas en distintos eventos.

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Detenciones vinculadas a homicidios en Hermosillo

El fiscal general en Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, detalló que los tres detenidos se encuentran declarando ante el Ministerio Público y ya fueron identificados. Según explicó, serán puestos a disposición del juez de su causa en las próximas horas.

“Estas tres personas se encuentran, eh, declarando, eh, están identificados y además están relacionados con diversos homicidios que se han venido cometiendo en la capital del estado. Estos sujetos ya no seguirán generando violencia en la ciudad y serán puestos a disposición en las próximas horas del juez de su causa”, mencionó el fiscal.

Captura del influencer y el patrón de violencia señalado por el fiscal

El cuarto detenido, autodenominado “influencer”, contaba con una orden de aprehensión por el delito de violación al momento de su captura. De acuerdo con la investigación, utilizaba sus plataformas para promocionar la venta de drogas en distintos eventos.

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El fiscal describió una dinámica que, según dijo, se repetía en los sitios donde este sujeto hacía promoción: “Cada vez que llegaba a un lugar donde promocionaba este sitio, sobrevenía una agresión del grupo rival a cometer homicidios en agravio de las personas que manejaban estos sitios”.

Suman cuatro los detenidos por el incendio en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer. Fiscalía de Sonora.
Suman cuatro los detenidos por el incendio en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer. Fiscalía de Sonora.

Con esa declaración, Salas vinculó la actividad de promoción del detenido con episodios de violencia posteriores contra responsables de los sitios promocionados, dentro del contexto de disputa entre grupos rivales.

Investigaciones abiertas sobre el elenco del evento

El Ministerio Público continúa las diligencias respecto de otras personas que formaban parte del elenco programado para el evento en el CUM. Estas personas ya cuentan con carpetas de investigación en integración.

El fiscal indicó que, conforme avancen los datos de prueba, estos expedientes serán judicializados en los próximos días.

Un vehículo de bomberos frente a un edificio de noche y un recuadro circular que muestra un cuadrilátero de boxeo en llamas
Un camión de bomberos atiende el incendio del ring para el evento de boxeo Noche Suprema en un recinto de Hermosillo. (X)

Salas señaló que la Fiscalía no puede ofrecer mayores detalles en este momento. “No podemos dar más información en este momento por respeto al debido proceso y a fin de que se garantice la presunción de inocencia hasta que estén a disposición y sean imputados ante su juez”, afirmó.

Marco institucional y coordinación en seguridad

El fiscal enmarcó estas detenciones dentro del trabajo conjunto de las instituciones de seguridad del estado. “Hemos estado trabajando permanentemente en el Gabinete de Seguridad bajo la conducción del gobernador del estado y, por supuesto, con todas las instituciones que forman parte de la Mesa de Seguridad”, expresó.

Añadió que la información se comparte con la opinión pública en cumplimiento del derecho de acceso a la información de la población, aun cuando la FGJES mantiene reservados otros detalles de la investigación mientras continúa el proceso judicial contra los cuatro detenidos.

El incendio del ring en el CUM

Los hechos investigados ocurrieron la noche del viernes 28 de agosto, alrededor de las 20:30 horas, en el inmueble ubicado sobre Perimetral Norte y Solidaridad, en Hermosillo. Un grupo de sujetos armados ingresó al Centro de Usos Múltiples (CUM), realizó detonaciones de arma de fuego al aire y posteriormente incendió el ring donde se realizaría el espectáculo.

De acuerdo con testimonios recabados en el sitio, se escucharon múltiples detonaciones mientras asistentes y trabajadores buscaban ponerse a salvo. La Mesa Estatal de Seguridad confirmó que no hubo personas lesionadas ni fallecidas, y que el personal presente en el recinto resultó ileso.

Afiche publicitario con fotografías de boxeadores y creadores de contenido que promociona el evento deportivo Noche Suprema en Hermosillo
Un cartel promocional anuncia el evento de boxeo Noche Suprema programado para el 29 de agosto de 2026 en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, Sonora. (Facebook)

El espectáculo, denominado “Noche Suprema: El Norte Manda”, combinaba peleas de exhibición entre creadores de contenido, combates profesionales, una exhibición entre ex boxeadores y presentaciones musicales. En la pelea estelar estaba programado el boxeador profesional Miguel “Alacrán” Berchelt, quien enfrentaría al colombiano Juan Manuel “La Sombra” Córdoba en la división de peso ligero.

Al lugar acudieron equipos de Bomberos para sofocar el incendio, además de cuerpos de emergencia de la Cruz Roja, elementos de Policía Municipal, Policía Estatal y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes resguardaron la zona e iniciaron las investigaciones.

La Mesa Estatal de Seguridad señaló que la agresión estuvo dirigida contra la producción y organización del espectáculo, y no contra el espacio público ni las personas usuarias del CUM.

La función fue cancelada de forma oficial. Las autoridades indicaron que, aunque el evento contaba con permisos de Protección Civil emitidos por el Ayuntamiento de Hermosillo, el promotor no garantizó las medidas de seguridad a las que estaba obligado para su realización.

Entre los participantes anunciados en la cartelera figuraba El Vitolias, identificado públicamente como ex amigo del influencer Markitos Toys y cuyo nombre ha aparecido en reportes relacionados con presuntos vínculos con integrantes de Los Chapitos.

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