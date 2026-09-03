Hijo de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, testificará en el multihomicidio de su familia

El hombre y su familia fueron asesinados el pasado 1 de septiembre en un departamento del Edomex. Crédito: Redes Sociales

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El hijo de seis años de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, será llamado a declarar ante el Ministerio Público una vez que se cumplimente la orden de aprehensión por homicidio contra los dos detenidos por el multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El menor sobrevivió al ataque registrado el martes 1 de septiembre dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en la zona conocida como Zona Esmeralda. Autoridades localizaron al niño con vida y sin signos de violencia, mientras que cuatro personas fueron encontradas sin vida.

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El pequeño permanece bajo el resguardo de sus familiares y con acompañamiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Su testimonio podría aportar información para establecer qué ocurrió antes y durante el ataque.

En el interior de un ascensor, mira arriba mientras espera que se habrán las puertas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Líneas de investigación del caso

La FGJEM estableció de forma preliminar que el multihomicidio ocurrió entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes. Las primeras diligencias apuntaron a que no hubo daños en las cerraduras ni señales evidentes de un robo, una circunstancia que llevó a los investigadores a considerar que los agresores pudieron ingresar gracias a una relación de confianza con las víctimas.

La Fiscalía informó que dos hombres fueron detenidos como probables participantes. Se trata de Diego Sebastián “N”, identificado como socio de Jonathan Meléndez, y Gerardo “N”. El primero fue detenido con apoyo de autoridades federales y capitalinas, mientras que Gerardo “N” había sido asegurado previamente.

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La dependencia señaló que los sospechosos habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al inmueble.

“El día de ayer 1 de septiembre, a las 23:50 horas, la policía municipal de Atizapán de Zaragoza informó del hallazgo de cuatro víctimas privadas de la vida”, informó la Fiscalía mexiquense.

La Fiscalía del Estado de México confirmó las detenciones (x / Fiscalía Edoméx)

Según la autoridad, dos víctimas fueron localizadas maniatadas. La menor de tres años presentó un impacto de arma de fuego en la cabeza, mientras que otra de las víctimas recibió un disparo en la espalda. El perro de la familia también fue localizado maniatado.

La investigación contempla además una posible disputa económica. Fuentes cercanas a la dependencia citadas por medios de comunicación señalaron que una de las hipótesis apunta a una deuda superior a 300 mil pesos y diferencias administrativas relacionadas con una agencia de viajes que Jonathan Meléndez habría compartido con Diego Sebastián “N”. Esta versión todavía forma parte de las líneas bajo investigación y no constituye una conclusión de la Fiscalía.

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El pasado de Diego Sebastián “N” también ha llamado la atención. Meses antes de su detención, usuarios de redes sociales lo señalaron por presuntos fraudes relacionados con rentas vacacionales.

En julio, una publicación en un grupo de Facebook aseguró que más de 11 personas habían sido afectadas por operaciones vinculadas con hospedajes en distintos destinos turísticos. Estas acusaciones son independientes de la investigación por el multihomicidio.

La dependencia señaló que los sospechosos habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al inmueble. Foto: Instagram

Identifican a la cuarta víctima del multihomicidio

Además de Jonathan Meléndez, de 38 años, su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo, y la hija de ambos, de tres años, las autoridades localizaron a una mujer de 21 años.

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La joven fue identificada de manera preliminar como Aleida Romero, quien habría trabajado como empleada doméstica de la familia. La identidad trascendió a través del periodista Antonio Nieto y posteriormente fue reconocida por familiares.

Aleida fue localizada en una habitación contigua y presentó heridas por arma de fuego en la espalda. Algunos reportes señalan que también colaboraba con labores de cuidado dentro del hogar.

Comunicado Oficial. (Instagram)

Jonathan Meléndez era compositor y tecladista de Camilo Séptimo, agrupación mexicana vinculada con los géneros synthpop e indie rock. Su asesinato, junto con el de su esposa, su hija y Aleida Romero, permanece bajo investigación de la FGJEM.

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La Fiscalía adelantó que dará a conocer más detalles sobre las circunstancias del crimen y la situación jurídica de los detenidos conforme avance el proceso.