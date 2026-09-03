“Ella también debe ir a prisión”: Paola M., la esposa del empresario argentino habría huido a España tras la masacre del tecladista de Camilo Séptimo

Paola M, esposa de Diego Sebastián, asesino del tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo, es señalada de complicidad en fraudes millonarios Foto: Facebook

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Paola M., esposa de Diego Sebastián “N” es señalada de ser cómplice de presunto fraude por varias víctimas, una de ellas después de perder 400 mil pesos en la renta de una villa, un señalamiento que apareció tras su detención por el multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia. La mujer podría haber huído a España, según informes del periodista Antonio Nieto, el caso en el que la investigación también explora posibles vínculos comerciales y una disputa económica que habría rondado los 300 mil pesos.

El crimen del tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo causó gran conmoción debido la crueldad con la mujer embarazada de aproximadamente cuatro a cinco meses de embarazo, su hija de tres años y la empleda del hogar, sólo sobrevivió su pequeño hijo de seis años gracias a su nana la joven de 21 años que les ayudaba en casa.

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El testimonio describió un esquema de renta de propiedades de lujo en el que el dinero se depositó por adelantado a una cuenta empresarial y la comunicación se cortó un día antes de la fecha acordada. La persona afectada dijo que reunió el monto entre cuatro núcleos familiares para celebrar el cumpleaños de su abuelo.

La misma versión sostuvo que el contacto inicial surgió por una cuenta de Instagram con más de 18,000 seguidores, donde también aparecían recomendaciones de artistas e influencers. Esa apariencia de legitimidad, relató la víctima, fue lo que les dio confianza para cerrar la operación.

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La persona entrevistada contó que, tras concretar el pago completo, fue integrada a un grupo de WhatsApp junto con su familia. Un día antes de ocupar el inmueble, dejaron de responderles y después los bloquearon.

Diego Sebastián Rosen Ferlini (izquierda), señalado como el presunto autor del homicidio, y Jonathan Meléndez (derecha), tecladista de Camilo Séptimo y una de las víctimas del crimen ocurrido en Atizapán de Zaragoza. Crédito: FGJEM / Redes Sociales

La denuncia describió un patrón de cobro anticipado y corte total de comunicación

La víctima identificó a Paola M., esposa del detenido, como una participante activa en la atención a clientes. Según su relato, ella enviaba audios al grupo para asegurar que todo marchaba bien y que la reserva seguía en pie.

También afirmó que la pareja operó bajo la marca Nomad, pero antes habría usado el nombre +Relax. De acuerdo con su versión, esa primera cuenta habría sido cerrada después de una denuncia previa y luego habrían creado otra identidad para seguir ofreciendo propiedades.

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La persona afectada dijo que había reportes en internet sobre el comportamiento de ambos desde 2021, aunque aclaró que no podía confirmar si esos señalamientos llegaron ante la UIF. También aseguró que nunca habló por teléfono directamente con Diego Sebastián.

En redes sociales, la denunciante compartió fotografías del ahora señalado como asesino. Crédito: Redes Sociales

Pese al alivio por la captura, la víctima sostuvo que la esposa del detenido seguía libre. Su testimonio incluyó una crítica a las autoridades, pues aseguró que ni su familia ni otras personas afectadas encontraron una ruta clara para respaldar la acusación y recuperar el dinero.

La familia no recuperó el depósito y tampoco presentó una denuncia formal. La explicación que dio fue que no encontró forma de demostrar plenamente que las personas con las que trataron eran las mismas que los habrían defraudado.

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Aun así, describió el trato inicial como cordial y profesional. Dijo que ambos eran amables, serviciales y capaces de vender una experiencia de lujo que hacía creíble la oferta.

La misma persona aclaró que no conocía a Jonathan Meléndez ni sabía de su existencia antes del multihomicidio. Señaló que su relación con la red era únicamente como cliente de Nomad.

Así operaba y se promocionaba la red de renta de propiedades de Diego Sebastián "N", el presunto asesino de Jonathan Meléndez. (Facebook)

Desde julio ya circulaban acusaciones públicas por rentas en destinos turísticos

Antes del crimen, ya existían publicaciones en redes sociales que vinculaban a Diego Sebastián y a su esposa con presuntos fraudes en la renta de inmuebles. Una denuncia difundida el 21 de julio en un grupo de Facebook sobre rentas vacacionales en Cuernavaca, Teques y Acapulco habló de un engaño cercano a 500 mil pesos por un hospedaje en Valle de Bravo.

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Ese mensaje aseguró que había más de 11 personas afectadas por operaciones similares en distintos destinos turísticos del país. Otras acusaciones en redes sociales atribuyeron a la pareja fraudes acumulados de hasta 2 millones de pesos.

La publicación de julio también mencionó el cambio de nombre comercial. Según ese señalamiento, primero operaban como +Relax y después como NOMAD P.M., aunque la denunciante dijo desconocer si más tarde habrían modificado otra vez la razón social.

Las promociones de esa red incluían propiedades en Acapulco, Tepoztlán, Valle de Bravo y Cuernavaca. También se detectaron publicaciones de marzo en las que se ofrecía un ático en Madrid, España, para Semana Santa.

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Así operaba y se promocionaba la red de renta de propiedades de Diego Sebastián "N", el presunto asesino de Jonathan Meléndez. (Facebook)

En Valle de Bravo, Jonathan Meléndez y Diego Sebastián habrían llegado a administrar juntos 32 propiedades, con rentas que iban de 7,000 a 50,000 pesos por noche. Ese dato alimentó la línea de investigación sobre la relación comercial entre ambos y el posible móvil económico del crimen.

El material promocional mostraba albercas privadas, jardines, bosque, hornos de leña y mensajes orientados al descanso y la desconexión. En algunos videos alojados en perfiles recientes todavía aparecía visible el logotipo de +Relax, pese a que la cuenta ya operaba bajo otro nombre.

Los perfiles personales del detenido también enlazaban con el negocio. En Instagram dirigía al sitio web nomadpm.com y en Threads a una publicación de Airbnb bajo una dirección asociada con Relax Valle. Para cuando el caso se hizo público, esos enlaces ya no estaban activos.

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Perfil de una de las empresas que se le adjudica a Diego Sebastián Rosen. (Captura de pantalla)

La captura en Ocoyoacac ocurrió después del hallazgo de cuatro víctimas en Atizapán

Diego Sebastián Rosen Ferlini, ciudadano argentino de 51 años, fue detenido la mañana del 2 de septiembre sobre la carretera México-Toluca, en la zona de La Marquesa, municipio de Ocoyoacac. El Registro Nacional de Detenciones difundió su descripción física oficial.

Horas antes también había sido capturado Gerardo “N” en Tecámac, por su probable participación en el mismo multihomicidio. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público y fueron trasladados a la Fiscalía de Asuntos Especiales con sede en Toluca.

Los cuerpos de Jonathan Meléndez, su esposa embarazada de cuatro meses, su hija de tres años y otra mujer de 21 años fueron encontrados a las 23:50 horas del 1 de septiembre en un inmueble del fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza. En la vivienda también fue hallado con vida un niño de seis años, que no presentaba lesiones porque se escondió debajo de la cama.

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El hijo de Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo, rendirá testimonio como testigo dentro de la investigación por un multihomicidio. (Especial Infobae México)

Los primeros datos oficiales indicaron que las víctimas presentaban signos de violencia y que parte de ellas estaban atadas. Dos adultos habrían recibido disparos en la cabeza, la niña también presentó una lesión de bala en la cabeza y la mujer de 21 años tenía un disparo en la espalda.

La investigación agregó otro dato que agravó el caso: el perro de la familia fue encontrado maniatado dentro del departamento. Las primeras indagatorias ubicaron el ataque entre las 17:30 y las 19:40 horas de ese mismo día.

La FGJEM sostuvo como hipótesis inicial que dos hombres ingresaron al inmueble sin forzar la entrada. Esa condición reforzó la idea de que al menos uno de los agresores mantenía una relación de confianza con las víctimas.

El sujeto fue captado con gorra y mochila dentro de un ascensor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con un comunicado conjunto con la SSPC y la SSC de CDMX, Diego Sebastián era socio de Meléndez en el negocio de alquileres vacacionales. A partir de esa relación, surgió la posibilidad de que el móvil hubiera estado ligado a una disputa económica por 300 mil pesos, aunque ese motivo no había sido confirmado oficialmente.

La persona que denunció el fraude dijo que grupos de afectados analizaban la posibilidad de actuar de manera conjunta. También expresó miedo después de conocer la dimensión del caso y afirmó que seguían en shock por la idea de que ellos pudieron correr la misma suerte.

Una víctima aseguró que perdió 400 mil pesos en una renta vacacional atribuida a la red operada por Diego Sebastián y su esposa.

Desde julio circulaban denuncias públicas que hablaban de más de 11 afectados y fraudes de hasta 2 millones de pesos .

Diego Sebastián fue detenido por el multihomicidio de Jonathan Meléndez; la investigación también revisaba una posible disputa por 300 mil pesos.