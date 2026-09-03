Diputado de Morena recibe burlas y críticas por presumir apoyo escolar con la entrega de dos lápices por alumno.

El video en el que Claudio de Leija, diputado de Morena en Tamaulipas, aparece entregando lápices a estudiantes de primaria.

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El inicio del ciclo escolar 2026-2027 dejó en Tamaulipas una polémica que se extendió a las redes sociales.

El diputado local de Morena, Claudio Alberto De Leija Hinojosa, fue objeto de críticas luego de participar en un evento escolar en Ciudad Madero, donde, de acuerdo con las imágenes difundidas, entregó dos lápices de madera a cada estudiante de una escuela primaria y posteriormente compartió el momento en sus plataformas digitales.

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La discusión no se centró únicamente en los útiles entregados, sino en la forma en que fue presentado el acto.

Usuarios de redes sociales cuestionaron que se realizara un evento para entregar un apoyo que consideraron limitado y que posteriormente fuera difundido como parte de las actividades del legislador con motivo del regreso a clases.

De Leija Hinojosa es diputado local por Morena en la 66 Legislatura del Congreso de Tamaulipas. Llegó al cargo por mayoría relativa en el Distrito XX, cuya cabecera se encuentra en Ciudad Madero.

Un apoyo de apenas dos lápices desató cuestionamientos sobre la ayuda a los estudiantes.

Claudio de Leija comparte evento por regreso a clases en Ciudad Madero

Hace tres días, el legislador publicó un mensaje con motivo del comienzo del nuevo ciclo escolar.

En su publicación reconoció la labor de maestras y maestros, deseó éxito a las y los estudiantes y agradeció a madres y padres de familia por acompañar a sus hijos durante su formación académica.

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El mensaje estuvo acompañado por imágenes y un video de su visita a la escuela primaria. En el material se observa la entrega de lápices a los estudiantes, una acción que posteriormente comenzó a circular en distintas plataformas y generó comentarios sobre la cantidad de útiles proporcionados.

De acuerdo con las imágenes que se difundieron, cada alumno recibió dos lápices. Algunas publicaciones sobre el caso señalaron inicialmente que se había entregado uno por estudiante, aunque en el material compartido también se aprecia la entrega de dos piezas.

Presumió el apoyo escolar, pero fueron los dos lápices los que terminaron generando polémica.

El video fue además musicalizado con la frase cinematográfica: “Esta pequeña parte de mi vida se llama felicidad”, elemento que también llamó la atención de usuarios de redes sociales y se convirtió en parte de la conversación generada alrededor del evento.

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Dos lápices por estudiante generan críticas en redes sociales

Las reacciones se concentraron principalmente en lo que diversos usuarios consideraron una ayuda insuficiente para las necesidades de los estudiantes durante el regreso a clases.

Padres de familia, ciudadanos y usuarios de distintas plataformas cuestionaron que una entrega de dos lápices por alumno fuera difundida públicamente como un apoyo escolar. Entre los comentarios aparecieron mensajes de sarcasmo y críticas relacionadas con la cantidad de materiales entregados.

La polémica también llevó a que algunos usuarios interpretaran el evento como una estrategia de promoción política, debido a la difusión posterior de las imágenes en las redes sociales del diputado.

Diputado de Morena recibe burlas y críticas por presumir apoyo escolar con la entrega de dos lápices por alumno.

Otros cuestionamientos se enfocaron en las necesidades que enfrentan las escuelas y en la expectativa de que los representantes populares puedan realizar labores de gestión para atender solicitudes de las comunidades.

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Aproximadamente en medio de la discusión pública, los principales elementos del caso fueron los siguientes:

Claudio Alberto De Leija Hinojosa es diputado local de Morena en Tamaulipas.

El legislador representa al Distrito XX , con cabecera en Ciudad Madero .

La entrega ocurrió en el contexto del inicio del ciclo escolar 2026-2027 .

En las imágenes difundidas se observa la entrega de dos lápices por estudiante .

De Leija compartió el evento en sus redes sociales junto con un mensaje por el regreso a clases.

El video fue acompañado por la frase “Esta pequeña parte de mi vida se llama felicidad”.

La publicación generó críticas, comentarios irónicos y cuestionamientos sobre la dimensión del apoyo.

¿Los diputados están obligados a regalar útiles escolares?

El debate generado por este caso también puso nuevamente sobre la mesa una confusión frecuente sobre las funciones de quienes integran los congresos.

La ley no obliga a los diputados a entregar útiles escolares a los estudiantes.

Los diputados no tienen como obligación legal regalar útiles escolares, despensas, juguetes, dinero u otros bienes directamente a la población. Entre sus principales responsabilidades se encuentran legislar, participar en la aprobación del presupuesto público y fiscalizar las acciones de gobierno.

Sin embargo, los legisladores también pueden realizar labores de gestión social. Esta actividad consiste en acompañar o canalizar solicitudes de ciudadanos ante las instituciones correspondientes, además de mantener mecanismos de atención a la población.

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En algunos congresos existen recursos destinados al funcionamiento de oficinas de atención o casas de enlace, desde donde los diputados pueden atender peticiones y realizar actividades de gestión. Esto ha contribuido a que, en la práctica, se asocie a los representantes populares con la entrega directa de diversos apoyos.

El evento de Claudio de Leija abre debate sobre los apoyos y la promoción política

En el caso del diputado de Morena, las críticas no surgieron por la existencia de una obligación de regalar materiales escolares, sino por la forma en que se presentó y difundió la entrega.

El evento del diputado terminó bajo la lupa por la entrega de dos lápices a los estudiantes.

Para una parte de los usuarios, dos lápices por alumno representaron un apoyo limitado frente a los gastos que implica el regreso a clases. El comienzo del ciclo escolar suele involucrar la compra de cuadernos, lápices, borradores, uniformes, zapatos y otros materiales necesarios para los estudiantes.

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Por ello, algunos comentarios señalaron que el acto habría generado una reacción distinta si la entrega no hubiera sido difundida como contenido en redes sociales.

El caso se sumó así a las discusiones que suelen surgir alrededor de las actividades de gestión de funcionarios y legisladores, particularmente cuando las acciones son documentadas y difundidas públicamente.

La cantidad de lápices entregados y la decisión de difundir el evento fueron los elementos que colocaron al diputado morenista en el centro de las críticas y de una discusión sobre los alcances de la gestión social y la promoción política de este tipo de actividades por parte de representantes populares.

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