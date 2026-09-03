“Es una arbitrariedad”: abogado de Luis de Llano tacha de ilegal el arresto del productor

El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsa nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite. (Infobae México)

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Un abogado de Luis de Llano acusó que el arresto del productor fue “ilegal” y una “arbitrariedad”, después de que autoridades de la Ciudad de México lo trasladaron al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando por desacato en el proceso civil que sostuvo con Sasha Sokol.

El productor enfrentó dos órdenes de arresto de 15 horas cada una, por lo que la medida pudo sumar 30 horas de privación de la libertad. La defensa presentó un nuevo amparo a las 2:32 de la madrugada de este jueves 3 de septiembre para buscar su liberación anticipada.

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El abogado salió del centro de detención durante la madrugada y fue abordado por reporteros. Al inicio evitó dar detalles sobre el recurso legal y sobre el tiempo que De Llano permanecería bajo resguardo de las autoridades.

“No tengo ningún conocimiento”, respondió el litigante cuando le preguntaron si la defensa había promovido un amparo para detener la ejecución de la medida.

Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.

El abogado sostuvo que hubo suspensiones de amparo

Ante la insistencia de los reporteros, el representante legal de De Llano afirmó que el arresto no debió ejecutarse. “El arresto fue ilegal. Es una arbitrariedad lo que está pasando”, sostuvo antes de retirarse del lugar.

Los periodistas le preguntaron si el productor no había sido notificado sobre la orden judicial. El abogado no respondió de forma directa, aunque aseguró que existían recursos pendientes dentro del caso.

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“Es indebido, hubo suspensiones de amparo. La autoridad actuó de manera indebida”, declaró el defensor de Luis de Llano. Después señaló que no podía abundar en las razones jurídicas de su postura.

Luis de Llano aseguró que es víctima de una denuncia sin fundamento sólo por ser un hombre exitoso Foto: Cuartoscuro

El litigante tampoco confirmó si el productor cumpliría las 15 horas referidas inicialmente por los reporteros ni si la duración total de la medida sería de 30 horas. “Está en la autoridad determinar eso”, dijo.

Consultado sobre la información de que el arresto podría extenderse, respondió: “No lo sé. La información que usted tiene salió publicada antes. Existe un acuerdo”.

La defensa no precisó el contenido de las suspensiones de amparo que mencionó ni explicó si alguno de esos recursos ordenó frenar la ejecución de las medidas de apremio dictadas contra el productor.

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En 2022, Sasha Sokol demandó a Luis de Llano por presunto abuso sexual, a raís de que el productor la revictimizó durante una entrevista. (sashasokolova, Instagram)

Luis de Llano fue trasladado a San Fernando por dos órdenes judiciales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que elementos de la corporación cumplieron una orden de arresto de 15 horas contra Luis “N” como medida de apremio por desacato a lo ordenado por una jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

La detención ocurrió a las 18:13 horas del miércoles 2 de septiembre. De Llano fue llevado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando.

El arresto respondió a dos órdenes emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia capitalino. Cada una estableció 15 horas de arresto administrativo, por lo que las sanciones fueron acumulables y la privación de la libertad pudo llegar a 30 horas.

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Luis de Llano sostuvo una relación sentimental con Sasha cuando ella tenía 14 y él, 39 años (Foto: Instagram)

La representación legal de Sasha Sokol sostuvo que las medidas derivaron de dos incumplimientos de la sentencia civil firme por daño moral. El equipo de la cantante señaló que De Llano no grabó ni presentó ante el juzgado una disculpa pública dirigida a Sokol.

También acusó que el productor no publicó la síntesis de la sentencia que confirmó su responsabilidad civil. La parte de Sokol afirmó que hubo multas y requerimientos judiciales previos que tampoco fueron atendidos.

La condena quedó firme tras la resolución de la SCJN

El caso tuvo origen en la demanda civil que Sasha Sokol promovió en julio de 2022. La cantante señaló que fue víctima de abuso cuando tenía 14 años y Luis de Llano era su representante y productor; él tenía 39 años.

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Un juzgado civil de la Ciudad de México condenó al productor el 10 de mayo de 2023. Una Sala Civil confirmó y amplió esa resolución. La Primera Sala de la SCJN negó por unanimidad el amparo de De Llano el 25 de junio de 2025.

La sentencia ordenó una indemnización, una disculpa pública, la difusión de una síntesis del fallo, un curso de prevención sobre abuso sexual y la obligación de abstenerse de emitir nuevas referencias sobre Sokol.

El nuevo amparo promovido por la defensa quedó sujeto a revisión de la autoridad judicial. El abogado de De Llano sostuvo que la ejecución del arresto fue indebida por la existencia de suspensiones dentro de los recursos legales.

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