La Banda MS llegará gratis a Tuxtla para el grito de la Independencia

En el pasado la Banda MS encabezó los festejos de independencia en el Zócalo capitalino (Banda MS, Facebook)

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Banda MS se presentará en Tuxtla Gutiérrez el 15 de septiembre por invitación del gobierno de Chiapas, dentro de los festejos por el Grito de Independencia. La agrupación confirmó la fecha en un video difundido en redes sociales.

El anuncio se sumó al mensaje publicado por el gobernador de Chiapas, quien invitó a la población a participar de la celebración con la banda sinaloense como protagonista de la noche patria.

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Banda MS aminzarán las fiestas patrias/ Facebook

Banda MS confirmó la fecha a través de redes sociales

La propia agrupación reveló la presentación en un video publicado en sus cuentas oficiales. Uno de sus integrantes señaló: “Qué tal, amigos, somos Banda MS. Celebramos fiestas patrias el día 15 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”.

En la misma grabación, otro miembro de la banda agradeció la invitación del gobierno estatal. “Muchísimas gracias por la invitación, viejón”, expresó, tras mencionar al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar como responsable de encabezar el evento.

El clip cerró con una despedida directa a los seguidores: “Ya nos vemos, somos Banda MS”, dijo uno de los músicos, mientras otro añadió: “Los esperamos”.

El gobernador de Chiapas invitó a celebrar con la banda

En su publicación, Ramírez llamó a la población a vivir la noche con entusiasmo. “Prepárense para cantar, bailar y gritar con orgullo ¡Viva México!, ¡Viva Chiapas!, en una noche llena de patriotismo, orgullo, alegría, música y unidad”, escribió. (X/@ramirezlalo_)

Ramírez también confirmó la presentación a través de una publicación en sus redes sociales, difundida el miércoles 2 de septiembre. “¡Les tengo una gran noticia!”, escribió el mandatario al inicio de su mensaje.

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El gobernador precisó que la agrupación tendrá un papel central en los festejos patrios de este año. “Tendremos la participación estelar de la Banda MS”, indicó, tras señalar que la fiesta mexicana “se vivirá con más intensidad en Chiapas”.

En su publicación, Ramírez llamó a la población a vivir la noche con entusiasmo. “Prepárense para cantar, bailar y gritar con orgullo ¡Viva México!, ¡Viva Chiapas!, en una noche llena de patriotismo, orgullo, alegría, música y unidad”, escribió.

El mensaje cerró con una invitación directa a sumarse al festejo: “Acompáñenme para que hagamos de esta una celebración inolvidable”. “¡Vamos a cantar con la Banda MS!”, remató el gobernador.

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CIUDAD DE MÉXICO, 14DICIEMBRE2024. Concierto de la banda de regional mexicano MS, quienes se presentan en la Arena Ciudad de México con su Tour Edición Limitada. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Antecedentes de la ceremonia del Grito en Tuxtla Gutiérrez

El año pasado, Ramírez encabezó por primera vez la ceremonia del Grito de Independencia en la capital chiapaneca. El acto se realizó en la explanada del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, ante miles de asistentes.

Aquella edición incluyó un ritual tsotsil previo a la arenga y la entrega de un bastón de mando al mandatario como símbolo de autoridad ante la comunidad. La jornada cerró con un espectáculo de drones y fuegos pirotécnicos sobre el cielo de la ciudad.

La gira de Banda MS por México y Estados Unidos

Banda MS, cuyo nombre completo es Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, se formó en 2003 en Mazatlán, Sinaloa, por los hermanos Sergio y Alberto Lizárraga.

La fecha en Chiapas se inserta en una agenda de presentaciones que la agrupación sostiene por México y Estados Unidos. Antes de llegar a Tuxtla Gutiérrez, Banda MS se presentó el 11 de septiembre en el Garden Arena del MGM Grand de Las Vegas, Nevada.

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Tras su paso por Chiapas, la banda continuará su itinerario el 27 de septiembre en el Palenque del Centro de Ferias FEX de Mexicali, como parte de las Fiestas del Sol 2026. El calendario se extiende hasta diciembre, con presentaciones confirmadas en Querétaro, Oaxaca y Puebla, además de recintos en Illinois, California y Nevada.

Banda MS, cuyo nombre completo es Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, se formó en 2003 en Mazatlán, Sinaloa, por los hermanos Sergio y Alberto Lizárraga. Su disco más reciente, “Edición Limitada” (2025), recibió una nominación al Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Música Banda.

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A lo largo de su carrera, la agrupación realizó colaboraciones con artistas de otros géneros, como Snoop Dogg en el tema “Qué maldición”, Silvestre Dangond en “Regalo de la vida” y Bacilos en “Caraluna”.

Otras celebraciones del Grito de Independencia en el país

La fecha del 15 de septiembre concentra actividades similares en distintas entidades de México. En la Ciudad de México, la ceremonia central se realizará desde el Palacio Nacional, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el Zócalo capitalino se presentará el grupo Intocable, originario de Zapata, Texas, dentro de su gira “Cultura” Tour 2026. Las actividades folclóricas comenzarán a las 19.00 horas, el concierto está previsto para las 21.00 horas y la ceremonia oficial se realizará a las 23.00 horas, previa a los fuegos artificiales.

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En el Estado de México, distintos municipios confirmaron sus propios festejos. Ecatepec de Morelos recibirá a Lila Downs con su gira “Cambias mi Mundo”, mientras que Naucalpan de Juárez contará con Santa Fe Klan.

Huixquilucan celebrará con Mi Banda El Mexicano de Casimiro Zamudio y Caballo Dorado, y en la alcaldía Benito Juárez, de la capital, el show estará a cargo de Aleks Syntek.