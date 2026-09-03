América quedó fuera de la Leagues Cup 2026: ¿Cuándo fue su último título internacional?

Jugadores del América se lamentan de la eliminación.

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El América sufrió un nuevo golpe en el ámbito internacional después de quedar eliminado de la Leagues Cup 2026 a manos de Rayados de Monterrey. La derrota en la tanda de penales no solamente significó el primer fracaso importante de las Águilas durante la temporada 2026-2027, sino que también volvió a poner sobre la mesa una pregunta que cada vez genera más conversación entre sus aficionados: ¿cuándo fue la última vez que el club conquistó un título internacional?

La respuesta se remonta a 2015, cuando el conjunto azulcrema consiguió la Concacaf Liga de Campeones y alcanzó una de las etapas más importantes de su historia reciente a nivel internacional.

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En aquella edición del torneo, América se enfrentó al Impact de Montreal en una final que tuvo su segundo capítulo en territorio canadiense. El equipo mexicano se impuso 4-2 en el Estadio Olímpico de Montreal y terminó celebrando un contundente triunfo de 5-3 en el marcador global.

Una de las grandes figuras de aquella definición fue Darío Benedetto. El delantero argentino tuvo una actuación determinante al conseguir tres anotaciones en el partido de vuelta, convirtiéndose en el hombre que terminó de inclinar la balanza para las Águilas y ayudó a colocar nuevamente al club en la cima de la Concacaf.

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Dario Benedetto celebra con un beso al cielo, en su paso por el América de México

Desde entonces, el América ha continuado siendo uno de los equipos protagonistas del futbol mexicano, pero no ha conseguido repetir una conquista internacional. La situación contrasta con su dominio dentro de las competencias nacionales, donde ha incrementado considerablemente su palmarés durante los últimos años.

La eliminación frente a Monterrey en la Leagues Cup 2026 volvió a generar comentarios sobre esa asignatura pendiente. Rayados se impuso en los penales después de que el encuentro terminara con empate en el marcador durante el tiempo regular, dejando al América fuera de otra competición de carácter internacional.

Para las Águilas, la espera ya supera los diez años. Su último trofeo internacional permanece ligado a aquella edición de la Concacaf Liga de Campeones conquistada en 2015, por lo que cualquier eliminación fuera de México inevitablemente vuelve a poner el tema sobre la mesa.

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¿Cuántos títulos tiene América?

El delantero del América, Henry Martín, levanta el trofeo de campeón luego de vencer al Monterrey en el estadio BBVA en Monterrey, México, el domingo 15 de diciembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

A lo largo de su historia, el conjunto azulcrema ha construido uno de los palmarés más importantes del futbol mexicano. En competencias nacionales, sus conquistas incluyen 16 campeonatos de Liga MX, además de seis Copas MX, siete títulos de Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX.

En el plano internacional, las Águilas han levantado en siete ocasiones la Copa de Campeones de la Concacaf. Sus conquistas corresponden a las ediciones de 1977, 1987, 1990, 1992, 2006, 2014-15 y 2015-16.

También aparecen en su historial dos Copas Interamericanas, obtenidas en 1978 y 1991, además de una Copa de Gigantes de la Concacaf conquistada en 2001.

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Sin embargo, pese a ese amplio historial, el último trofeo internacional del América continúa siendo aquel campeonato de Concacaf conseguido en 2015.

El presente obliga al equipo dirigido por Guillermo Almada a cambiar rápidamente el rumbo. Después de quedar fuera de la Leagues Cup, las Águilas deberán centrar nuevamente todos sus esfuerzos en la Liga MX, donde buscarán mantenerse entre los principales candidatos al campeonato.

Mientras tanto, la eliminación ante Rayados dejó una sensación conocida para el americanismo: la espera por volver a celebrar un título internacional continúa.