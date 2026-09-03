Tren Maya opera sin fallas: Sheinbaum deslinda a empresas encargadas de mantenimiento sobre accidentes y acusa ‘errores humanos’

La mandataria aseguró que todos los accidentes ocurridos en el Tren Maya, han sido por errores humanos

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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las empresas encargadas del mantenimiento del Tren Maya, no son responsables de los accidentes que han ocurrido en las vías, sino que más bien se ha tratado de errores humanos.

“Estás diciendo que por la contratación de una empresa hay problemas de mantenimiento en el Tren Maya, y eso es absolutamente falso. El Tren Maya tiene su mantenimiento como debe tenerlo cualquier tren del mundo”, respondió la mandataria al reportero que planteó el tema durante su turno en la conferencia de prensa matutina de este 3 de septiembre.

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Con ello, Sheinbaum deslindó a las empresas y a su gobierno de los descarrilamientos y accidentes que han ocurrido, sin embargo, ante los señalamientos, recalcó que “si hay alguna irregularidad de alguna empresa que se contrató, bueno, pues que se investigue. Pero decir así tan... de que no hay mantenimiento, de que hay fallas en el mantenimiento, la verdad, pues no, no puedo dejar pasar esa observación”.

Desde las 16:00 horas se realizó el descenso ordenado de pasajeros en la estación San Francisco de Campeche .Crédito: X/@oliverpachecoMX

Sheinbaum respalda a Hemosa Ingeniería y ASCH México, empresas encargadas del mantenimiento

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum respondió a cuestionamientos sobre la transparencia en la adjudicación de contratos para el mantenimiento del Tren Maya, en particular sobre la empresa Hemosa Ingeniería y su historial operativo.

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Recientemente, el diario Reforma, publicó un reportaje donde destacó que la administración federal ha asignado un contrato anual de 837 millones de pesos para el mantenimiento de la infraestructura en los tramos 1 y 4 del Tren Maya, que van de Palenque a Cancún.

Sin embargo, pese a dicha cantidad destinada, todavía persisten los accidentes y los percances. Por ejemplo, el pasado 31 de agosto, se registró lo que el gobierno llamó un “percance de vía” en el último de sus vagones, cerca de la estación San Francisco de Campeche, lo que ocasionó que se tuviera que desalojar el tren de pasajeros.

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En ese sentido, la presidenta desestimó que haya sido una falla en el mantenimiento y aseguró que fue un error humanos, igual que los accidentes anteriores.

Sheinbaum anuncia fecha de inauguración para el Tren Maya de carga. (Foto: Presidencia)

En ese sentido, anunció que, tras la visita de los secretarios prevista para las próximas semanas, el director del Tren Maya acudirá a informar sobre las empresas administradas por la Secretaría de la Defensa Nacional y los trabajos de mantenimiento. Además, solicitó la emisión de un comunicado detallando los procedimientos de mantenimiento ferroviario.

“El Tren Maya funciona bien, tiene su mantenimiento. Hay un trabajo permanente”, subrayó la presidenta, quien también refirió que las investigaciones sobre el accidente del Tren Interoceánico demostraron que no hubo fallas técnicas, sino “un exceso de velocidad en una curva”.

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La presidenta reiteró que la revisión y el mantenimiento del Tren Maya cuentan con la supervisión de distintos organismos, incluyendo la Agencia de Transporte Ferroviario y la Fiscalía General de la República en casos de accidentes. “En los casos que ha habido estos problemas, desafortunadamente tiene que ver con un error de una persona. También se toman medidas para que no vuelva a ocurrir una situación así, pero no hay problemas de mantenimiento”, afirmó.