México

El remedio de 3 ingredientes para quitar las manchas amarillas de sudor en las camisas blancas

Las manchas amarillas se impregnan en las camisas blancas en las axilas y alrededor del cuello, pero una combinación de productos que ya tienes en casa puede devolverles su color original en un par de horas

Torso de una persona con una camiseta blanca que tiene una mancha amarilla debajo de la axila y alrededor del cuello.
Las manchas amarillas suelen aparecer después de varios usos y lavados de una misma prenda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una pasta de tres ingredientes —bicarbonato de sodio, sal y agua oxigenada (peróxido de hidrógeno)— elimina las manchas amarillas de sudor en camisas blancas, según el portal de Popular Science, revista de divulgación científica.

La combinación se aplica después de un remojo en agua y vinagre blanco, se deja actuar 20 minutos sobre la mancha y se retira con un lavado en agua caliente. El procedimiento completo consta de cinco pasos, documentados con cantidades exactas para cada etapa.

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Playera blanca con manchas amarillas en axilas, ropa manchada, desgaste por sudor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sudor combinado con el calor corporal puede intensificar la aparición de manchas en la ropa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso es remojar la camisa en agua con vinagre

Popular Science indica que el primer paso es preparar una solución de remojo con 2 tazas de agua y una taza de vinagre blanco. La prenda manchada se sumerge en esa mezcla durante 30 minutos.

La acidez del vinagre, según el portal, ayuda a descomponer los componentes de sudor y desodorante incrustados en la tela.

Un tazón de vidrio transparente con agua contiene una camisa blanca sumergida que exhibe una mancha amarilla.
El remojo inicial combina dos tazas de agua con una taza de vinagre blanco durante 30 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del remojo, se debe escurrir el exceso de líquido y extender la prenda sobre una superficie limpia para continuar con el siguiente paso.

La pasta combina bicarbonato, sal y peróxido de hidrógeno

El tercer paso consiste en preparar la pasta con media taza de bicarbonato de sodio, una cucharada de sal y una cucharada de agua oxigenada, mezclados en un tazón hasta lograr una consistencia uniforme.

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Un tazón de cerámica con pasta blanca junto a una cuchara metálica, pequeños montones de sal y bicarbonato sobre una superficie de madera.
El siguiente paso del proceso consiste en preparar una pasta con ingredientes de uso doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Popular Science explica que esta combinación reúne las propiedades para levantar manchas del bicarbonato de sodio, la sal y el peróxido de hidrógeno, lo que la vuelve efectiva contra las manchas de sudor.

La pasta se aplica con cepillo y actúa 20 minutos

Con un cepillo de dientes viejo o una cuchara, la pasta se aplica sobre las zonas manchadas. El medio recomienda dejar la mezcla actuar durante 20 minutos, tiempo en el que penetra y descompone la mancha.

Mano aplica pasta blanca con un cepillo sobre la mancha de una camiseta blanca colocada en una mesa.
La pasta se aplica directamente sobre la zona manchada con ayuda de un cepillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de ese lapso, se talla suavemente la zona con el cepillo para trabajar la pasta en las fibras de la tela.

El lavado final se hace en la temperatura más caliente segura para la tela

El último paso es lavar la prenda a máquina en la temperatura de agua más caliente que la etiqueta de cuidado permita.

Popular Science advierte evitar la secadora hasta confirmar que la mancha desapareció por completo, porque el calor puede fijar cualquier residuo restante.

Una mujer de cabello rizado y suéter marrón se inclina para ajustar un ciclo en una lavadora plateada; botellas de detergente y una cesta de ropa están cerca.
El proceso continúa con un lavado a máquina en la temperatura más caliente que la prenda permita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la mancha persiste después del secado, el portal recomienda repetir los pasos anteriores las veces que sea necesario.

Cómo quitar las manchas amarillas, proceso resumido en 5 pasos

Popular Science estructura la técnica en cinco pasos consecutivos: preparar la solución de remojo con agua y vinagre, escurrir el exceso de líquido tras 30 minutos, y mezclar la pasta de bicarbonato de sodio, sal y peróxido de hidrógeno.

Infografía con ilustraciones de recipientes con vinagre, bicarbonato, sal, una camiseta manchada, una lavadora y ropa colgada al sol.
Cada etapa del procedimiento tiene un tiempo de espera específico para lograr mejores resultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los últimos dos pasos consisten en aplicar la pasta y dejarla actuar 20 minutos, y lavar la prenda en agua caliente antes de verificar el resultado.

Consejos para lavar mejor la ropa en cas, según la Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de su Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, establece recomendaciones de uso correcto para el lavado de ropa aplicables a cualquier hogar en México, independientemente del producto de limpieza elegido.

El organismo aconseja elegir el producto de acuerdo con el tipo de mugre que se enfrenta al lavar, ya que no todas las fórmulas responden igual ante manchas de grasa, café o residuos orgánicos como el sudor.

Un hombre barbudo sonríe mientras sostiene una playera blanca limpia delante de él, con un tendedero y una valla de madera al fondo.
El procedimiento busca eliminar la mancha antes de que el calor de la secadora la fije con mayor fuerza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Profeco también recomienda mantener cualquier producto de limpieza alejado del alcance de niños y mascotas como medida de seguridad en el hogar.

En caso de irritación en la piel al manipular productos de limpieza, la dependencia sugiere enjuagar la zona con abundante agua y suspender su uso.

Se debe evitar el contacto directo con los ojos durante la preparación de cualquier mezcla casera.

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