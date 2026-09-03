México pide a EEUU frenar deportación de mexicanos a Centroamérica: han sido repatriadas más de 2 mil personas

Deportación de migrantes mexicanos en EEUU

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Durante la mañanera del pueblo de este 3 de septiembre, Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración aseguró que la Secretaría de Gobernación y otras dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores han manifestado su inconformidad sobre el envío de migrantes mexicanos a Centroamérica desde Estados Unidos.

Declarando que actualmente se encuentran en conversaciones con autoridades de EEUU para eliminar estas prácticas que frenan las repatriaciones de connacionales a territorio mexicano.

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Proceso de repatriación de migrantes mexicanos desde Centroamérica

El funcionario explicó el proceso para la repatriación de mexicanos y mexicanas que se encuentran en países de Centroamérica, detallando que en cuanto la SRE tiene conocimiento de un caso, por medio de los consulados, hace contacto con los representantes gubernamentales correspondientes.

“Nosotros lo hemos hecho con nuestros pares en Centroamérica y reciben un trato humano al que agradecemos de forma importante a los países que nos hacen favor de recibirlos y de manera inmediata se ordena su traslado por vía terrestre de Guatemala y Honduras”, señaló.

Al llegar a la frontera sur, se les recibe y se les entrega su carta de repatriación, pasando inmediatamente a todos los servicios de México Te Abraza coordinados por la Segob.

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“En el caso de los veinte connacionales que han ido a Costa Rica, son repatriados vía aérea directamente al AIFA, donde se les da el mismo tratamiento”, reveló Félix Medina.