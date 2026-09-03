¿Fidalgo se queda? Betis revela la lista de convocados para enfrentar al Real Madrid

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En medio de las versiones que apuntaban a una posible salida de Álvaro Fidalgo, el Betis dio a conocer su lista de convocados para el partido contra el Real Madrid, en la que aparece contemplado el mediocampista mexicano para el encuentro de la Jornada 4 de LaLiga.

La presencia del ‘Maguito’ llama la atención debido a que en los últimos días trascendió desde el país iberico que el conjunto sevillano buscaba darle salida en calidad de cedido para liberar espacio en su plantilla. El Celta y el Deportivo de A Coruña habrían mostrado interés por el futbolista, aunque no se concretó un acuerdo antes del cierre del mercado en España.

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¿Álvaro Fidalgo se queda en el Betis?

(@RealBetis / X)

Con Fidalgo incluido en la convocatoria para medirse al Real Madrid, el mexicano se mantiene, al menos de momento, dentro del grupo de jugadores contemplados por Manuel Pellegrini.

Sin embargo, su situación todavía luce complicada por la competencia que existe en el mediocampo verdiblanco. El futbolista mexicano pelea por minutos con elementos como Nelson Deossa, Isco Alarcón, Giovani Lo Celso, Pablo Fornals y Dani Ceballos, por lo que tendrá que buscar hacerse un espacio en una zona con varias alternativas.

Por ahora, la convocatoria para enfrentar al conjunto merengue representa una señal sobre el papel que Fidalgo podría tener en los próximos partidos, aunque no necesariamente confirma que su futuro en el club esté definido.

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¿Cuándo es el Betis vs Real Madrid?

El Betis contra el Real Madrid se disputará este viernes 4 de septiembre en el Estadio La Cartuja. El encuentro de la Jornada 4 de LaLiga comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

El partido no tendrá transmisión por televisión abierta en México y podrá seguirse mediante Sky Sports.