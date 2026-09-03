Motociclista estuvo a punto de morir al ser arrastrado por intensa corriente de lluvias del Huracán Marie l Video

Un motociclista intenta cruzar una fuerte corriente de agua en La Paz, Baja California Sur. El individuo y su vehículo son arrastrados por la fuerza del caudal. Varias personas se acercan e ingresan al agua para asistir al motociclista y recuperar la moto. El incidente ocurre durante un periodo de lluvias intensas. Este video es una cobertura de evento.

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Un motociclista fue arrastrado por la corriente de un arroyo crecido en La Paz durante una lluvia fuerte en Baja California Sur, en un episodio que expuso el riesgo de intentar cruzar cauces activos justo cuando se pronosticaron precipitaciones de 75 a 150 mm en regiones del centro y sur del estado, además de viento y oleaje elevado por los efectos del huracán Marie.

El incidente ocurrió cuando el conductor trató de atravesar una corriente de agua formada por las lluvias intensas. La fuerza del caudal superó el control de la moto y estuvo a punto de llevárselo por completo junto con el vehículo.

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Varias personas que se encontraban en el lugar acudieron a su rescate. Gracias a esa reacción, el motociclista logró ponerse a salvo después de que el agua lo arrastró en medio del arroyo.

El hecho quedó registrado en video. En las imágenes se observó el momento exacto en que la corriente alcanzó al conductor y venció la estabilidad de la motocicleta mientras intentaba avanzar por el cauce.

Un motociclista fue arrastrado por la fuertes corrientes de lluvias por el Huracán Marie en La Paz, Baja California Sur Foto: Facebook

El pronóstico ya advertía riesgo de deslaves, desbordamientos e inundaciones

Para ese día se pronosticaron lluvias puntuales intensas de 75 a 150 mm en regiones de Baja California Sur, en especial en el centro y sur de la entidad. También se previeron lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

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El pronóstico incluyó lluvias fuertes de 25 a 50 mm en Nuevo León, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Además, se esperaron chubascos de 5 a 25 mm en Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, CDMX, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo, así como lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en Baja California.

Las precipitaciones de fuertes a intensas pudieron estar acompañadas por descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. También existía la posibilidad de deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

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El huracán Marie de formó esta mañana y aún afecta a Baja California Sur con intensas lluvias Foto: Conagua

Ese contexto explicó el peligro que enfrentó el motociclista en La Paz. Aunque a simple vista el nivel del agua pudo parecer transitable, la velocidad de la corriente bastó para arrastrar a una persona y su vehículo en segundos.

Marie se ubicó a 610 kilómetros de Cabo San Lucas

A las 03:00 horas de ese día, el huracán Marie se localizó a 610 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Se mantuvo como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 km/h.

La amplia circulación del sistema reforzó la probabilidad de lluvias intensas en Baja California Sur y lluvias aisladas en Baja California. También generó fuertes rachas de viento y oleaje elevado en costas de la península de Baja California.

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Se pronosticó viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para Baja California Sur, el golfo de California, Sonora, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche se esperaron rachas de 40 a 60 km/h.

En Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, CDMX, Veracruz, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo se previeron rachas de 30 a 50 km/h. En el caso de Baja California Sur, también se contempló oleaje de 3.0 a 4.0 m de altura.

El riesgo no se limitó a la lluvia en La Paz

En la misma cuenca del Pacífico también se mantuvo vigilancia sobre el huracán Karina, categoría 3. Durante la madrugada se ubicó aproximadamente a 2,290 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, y a 2,030 km al este de Hilo, Hawái, mientras seguía su desplazamiento hacia el oeste-noroeste sin representar peligro para México.

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Las condiciones meteorológicas del país se atribuyeron al monzón mexicano en el noroeste, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión en distintas regiones, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, además de las ondas tropicales 35 y 36 sobre el occidente, sureste y sur del territorio nacional.

Ese conjunto de fenómenos no solo elevó el potencial de lluvia. También mantuvo ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso en estados del norte, el litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán, con persistencia de onda de calor en regiones de Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

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Se pronosticaron temperaturas máximas de 40 a 45 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Oaxaca. En Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperaron máximas de 35 a 40 °C, mientras que en Zacatecas, Aguascalientes y Estado de México se previeron de 30 a 35 °C.

Cruzar corrientes activas elevó el riesgo de ser arrastrado

El caso del motociclista en La Paz mostró con claridad el peligro de ingresar a arroyos, vados o calles inundadas durante una tormenta. La fuerza del agua pudo parecer menor desde la orilla, pero en el cauce fue suficiente para quitar estabilidad a la moto y poner en riesgo la vida del conductor.

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La recomendación de seguridad fue no cruzar corrientes activas durante las lluvias. También se insistió en que ningún vehículo ni bien material justificó exponerse a un flujo que podía arrastrar personas con facilidad.

Para las costas del Pacífico también se previó mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 m en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, además de olas de 1.5 a 2.5 m en la costa occidental de Baja California. En zonas altas de Estado de México, Puebla y Tlaxcala se pronosticaron temperaturas mínimas de 0 a 5 °C para el amanecer del jueves.

Un motociclista fue arrastrado por la corriente en un arroyo crecido en La Paz y varias personas lograron rescatarlo.

En Baja California Sur se pronosticaron lluvias intensas de 75 a 150 mm, con riesgo de deslaves, desbordamientos e inundaciones.

El huracán Marie se ubicó a 610 km de Cabo San Lucas, con vientos de 140 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 m en la entidad.