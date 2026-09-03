México

Arranca el festival de Chiles en Nogada en el Centro Histórico de la CDMX: fechas, horarios y cómo llegar

La inauguración se realiza en el antiguo Convento de San Jerónimo, donde vivió Sor Juana, con una jornada que suma muestra culinaria, degustación y conferencia de prensa

Chile poblano relleno cubierto con crema blanca, semillas de granada y perejil, sobre un plato decorado de cerámica y mesa de madera.
Un chile en nogada cubierto con salsa de nuez, granada y perejil reposa sobre un plato de talavera en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Centro Histórico de la Ciudad de México se prepara para recibir uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana. Este jueves arranca el Festival de Chiles en Nogada, con una exposición gastronómica que reunirá al sector culinario de la zona y una degustación abierta al público.

La actividad incluye además una conferencia de prensa y se desarrollará en un recinto con siglos de historia: el Claustro de Sor Juana, antiguo convento donde vivió la escritora Sor Juana Inés de la Cruz. La convocatoria circula bajo la etiqueta #NosVemosEnElCentro.

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Este video presenta un cartel promocional del Festival de Chiles en Nogada del Centro Histórico 2026.

Fecha, hora y lugar del festival

El Festival de Chiles en Nogada del Centro Histórico se realiza este jueves 3 de septiembre a partir de las 13:00 horas, en el Claustro de Sor Juana.

La entrada es libre y el público podrá degustar chiles en nogada junto con la oferta gastronómica del sector, en el marco de una exposición organizada por el Gobierno de la Ciudad de México y la Autoridad del Centro Histórico.

Cartel promocional con el texto del Festival de Chiles en Nogada rodeado por chiles poblanos, granada, nueces y un plato servido
Un cartel del Gobierno de la Ciudad de México convoca al Festival de Chiles en Nogada del Centro Histórico el 3 de septiembre en el Claustro de Sor Juana. (Festival de Chiles en Nogada CDMX/Facebook)

Un platillo de temporada con distintas versiones sobre su origen

Dos chiles poblanos con crema blanca, granada y perejil en un plato de barro sobre una mesa de madera junto a cubiertos y flores.
Un plato de barro con chiles en nogada cubiertos de salsa de nuez, granada y perejil se encuentra sobre una mesa de madera en Puebla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los chiles en nogada se preparan solo entre julio y septiembre, cuando se cosechan la nuez de Castilla y la granada, ingredientes centrales de la receta. El chile poblano se rellena con un picadillo de carne y frutas de temporada, y se cubre con la nogada, una salsa a base de nuez, almendra y queso.

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La leyenda más difundida atribuye la creación del platillo a las monjas agustinas del convento de Santa Mónica, en Puebla, quienes lo habrían elaborado en 1821 para agasajar a Agustín de Iturbide al paso del Ejército Trigarante rumbo a la Ciudad de México. Los colores verde, blanco y rojo del plato representarían las Tres Garantías del movimiento independentista: religión, unión e independencia.

Existen otras versiones sobre su origen, como la que sitúa la receta en el convento de las monjas clarisas durante el siglo XVII, o la que narra que tres soldados del Ejército Trigarante inspiraron a sus novias poblanas a crear el platillo. No hay registro histórico que confirme ninguna de estas historias con certeza.

El Claustro de Sor Juana, sede del festival

La receta para preparar este platillos de manera fácil desde casa. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
La receta para preparar este platillos de manera fácil desde casa. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El recinto elegido para la inauguración fue el antiguo Convento de San Jerónimo, fundado en 1585 para monjas de la orden jerónima. Ahí residió durante 27 años Sor Juana Inés de la Cruz, quien ingresó al convento en 1669 y permaneció hasta su muerte, en 1695. Sus restos fueron sepultados en el coro bajo del templo.

Tras la promulgación de las Leyes de Reforma, el convento fue clausurado en 1867 y utilizado como cuartel y hospital militar. El edificio pasó luego a manos del arquitecto Antonio Rivas Mercado, hasta que en 1975 un grupo de estudiosos de la obra de Sor Juana solicitó su expropiación para conservarlo como patrimonio.

Actualmente, el inmueble alberga la Universidad del Claustro de Sor Juana, fundada en 1979, además de un museo de sitio abierto al público. El complejo cuenta con una iglesia de estilo renacentista con influencia herreriana y un campanario terminado en 1665.

Cartel promocional con un chile en nogada sobre un plato decorado, acompañado por texto y los logotipos de la Ciudad de México
El cartel del Festival de Chiles en Nogada del Centro Histórico promociona las actividades gastronómicas de septiembre en la Ciudad de México. (Festival de Chiles en Nogada CDMX/Facebook)

Detalles y cómo llegar

El Claustro de Sor Juana se ubica en la calle José María Izazaga 92, en el Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. El recinto también tiene accesos por las calles de San Jerónimo, 5 de Febrero e Isabel la Católica.

La estación de Metro más cercana es Isabel la Católica, a poco más de 150 metros de la entrada principal, caminando sobre José María Izazaga.

El acceso al festival es gratuito y no requiere registro previo, según lo informado en la convocatoria oficial.

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