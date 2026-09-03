México

Mónica Huarte estuvo a punto de morir en el Everest: “Pensé que me iba a petatear”

La actriz también habló sobre El Club del Pie Izquierdo, su regreso a los escenarios y la posibilidad de participar nuevamente en Mentiras, el musical

Mónica Huarte - (Infobae México)
Mónica Huarte - (Infobae México)
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Mónica Huarte sorprendió al revelar que estuvo a punto de morir durante un viaje al Monte Everest en 2017, cuando intentó llegar hasta el campamento base junto con una amiga.

Durante la alfombra roja de la película El Club del Pie Izquierdo, donde comparte créditos con Adrián Uribe y María León, la protagonista de Señora Influencer recordó aquel episodio que terminó con ella en un hospital.

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“Pensé en un momento que me iba a petatear”, confesó Huarte al contar que sus pulmones se llenaron de agua y tuvo que ser trasladada en helicóptero para recibir atención médica.

Una aventura que terminó en el hospital

(IG: @monicahuarte)
(IG: @monicahuarte)

La actriz explicó que su objetivo era llegar al campamento base del Everest y que todo comenzó prácticamente por una invitación inesperada. “Una amiga me dijo: ‘Quiero ir al campamento base del Everest’”, recordó.

Su amiga además le comentó que solamente sentía que podría aguantar tantas horas caminando junto a ella. La respuesta de Huarte fue inmediata: “Vámonos”. Lo que no imaginaba era que aquella aventura terminaría convirtiéndose en una emergencia.

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“Y no sabía que me iba a pasar todo esto”, reconoció la actriz. Después de presentar complicaciones durante el recorrido, tuvo que ser bajada en helicóptero y trasladada a un hospital.

Mónica Huarte también habló de sus próximos proyectos

(X)
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Huarte contó que aquella experiencia sí llegó a convertirse en un artículo publicado en una revista. Afortunadamente, aseguró que no tuvo consecuencias posteriores. “No, ninguna consecuencia, por suerte, no”, explicó.

Ahora, la actriz también está concentrada en el estreno de El Club del Pie Izquierdo, proyecto que describió con entusiasmo. “Pues ojalá que rompa récord, ojalá. Toda, toda la gente vaya a verla”, expresó sobre sus expectativas para la cinta.

Además, habló sobre su relación con Mentiras, el musical, obra de la que fue parte desde sus inicios. Ante la posibilidad de regresar para la nueva versión All Stars, Huarte no cerró la puerta.

Teatro, nuevos proyectos y una postura contundente

La actriz adelantó que continúa trabajando en nuevos proyectos y mencionó la séptima temporada de Mónica Spear en Prime, además de su gira. También dejó claro que el teatro sigue siendo una prioridad: “Y pues ahora teatro, todo lo que sea teatro”.

Durante el encuentro, Huarte también fue cuestionada sobre la polémica relacionada con Luis de Llano y las acusaciones públicas de Sasha. Su respuesta fue directa al referirse a la cantante: “Pues yo creo que lo que hizo Sasha es supervaliente”.

Huarte consideró importante que Sasha haya tenido el valor de enfrentar la situación. Cuando le preguntaron por qué alguien podría negarse a hacerlo, la actriz fue contundente: “O sea, es, es horrible”. Así, entre recuerdos de una experiencia extrema, cine y teatro, Mónica Huarte mostró una vez más que tiene opiniones claras tanto dentro como fuera de los escenarios.

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