Santiago Gimenez ya tiene fecha para debutar con el Porto: técnico del equipo revela detalles

Gimenez llegó al Porto luego de no entrar en los planes del Milan para la nueva campaña (VisualesIA ScribNews)

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Santiago Gimenez podría debutar con el Porto este viernes 4 de septiembre ante Moreirense, luego de que el técnico Francesco Farioli adelantara que el atacante mexicano puede estar disponible para la jornada 5 de la Liga de Portugal si no enfrenta contratiempos con sus documentos.

Farioli señaló que Gimenez y Souza (el otro refuerzo) estarán en la convocatoria del equipo portugués. “Santiago Gimenez y Souza estarán en la convocatoria si no hay ningún contratiempo con el tema de sus papeles”, dijo el entrenador.

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El posible estreno del mexicano llegaría menos de una semana después de que el club lo presentó como refuerzo. Santi salió del AC Milan para incorporarse al Porto, donde busca sumar su tercera experiencia dentro del futbol europeo.

Este video documenta una actividad de bienvenida para un nuevo jugador del equipo de fútbol Porto durante su primer entrenamiento. Varios futbolistas, vestidos con uniformes azules y oscuros que incluyen el logo de Betano, forman un pasillo con sus brazos. Un compañero atraviesa este pasillo mientras los demás le dan toques ligeros con las manos. Las imágenes corresponden a un evento de integración de nuevos miembros al plantel, filmado en un campo de césped bajo un cielo despejado. Es una cobertura de evento.

Santiago Gimenez apunta a jugar este viernes 4 de septiembre ante Moreirense

El Porto recibirá a Moreirense este viernes 4 de septiembre en un duelo correspondiente a la jornada 5 de la Liga de Portugal. El encuentro aparece como la primera oportunidad para que Gimenez tenga minutos bajo las órdenes de Farioli.

El técnico del conjunto de los Dragones explicó que el delantero recién se integra a las dinámicas de entrenamiento y requiere tiempo para alcanzar el ritmo del resto de sus compañeros. Farioli también contempla una agenda con partidos cada tres días y un próximo parón internacional.

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Santiago Gimenez fue presentado de manera oficial con el Porto (Jesús Avilés | Infobae)

Santiago Giménez se incorporó al Porto a préstamo desde el AC Milan y comienza a entrenar con el plantel en Portugal. (X/ @FCPorto)

“Apenas se está integrando a este tipo de entrenamientos y necesitamos ponerlos al mismo nivel que los demás. Será una tarea exigente”, sostuvo.

La convocatoria dependerá de que se resuelva el tema administrativo. El entrenador no precisó si Gimenez iniciará como titular o si esperará su oportunidad desde la banca, aunque confirmó que el mexicano entra en sus planes inmediatos.

Calendario exigente

El calendario del Porto incluye otro compromiso pocos días después. El equipo portugués enfrentará al Manchester City el martes 8 de septiembre en casa, en lo que será su primer partido de Champions League de la temporada. Ese encuentro abre otra ventana para que el delantero mexicano tenga actividad. La decisión dependerá de la evaluación que realice Farioli durante los entrenamientos y de los minutos que pueda disputar frente a Moreirense.

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Soccer Football - Primeira Liga - FC Porto v Alverca - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - August 9, 2026 FC Porto coach Francesco Farioli reacts REUTERS/Pedro Nunes

Gimenez llega al Porto tras sumar 65 goles con Feyenoord y 7 con Milan

Antes de aterrizar en Portugal, Santiago pasó por dos clubes europeos. Su primer equipo fuera de México fue Feyenoord, donde registró 105 partidos, 65 goles y 14 asistencias.

Esos números le abrieron la puerta del Milan. En el cuadro italiano disputó 37 encuentros oficiales entre Serie A y Copa Italia, con un balance de 7 goles y 6 asistencias. El delantero no logró afianzarse como titular indiscutible con el club rossonero debido a las lesiones que limitaron su rendimiento y los minutos que esperaba durante su etapa en Italia.

El delantero mexicano Santiago Giménez EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO/Archivo

Antes de su salto al futbol europeo, “Bebote” Gimenez inició su carrera profesional con Cruz Azul. Después cosntruyó una etapa goleadora con Feyenoord, pasó al Milan y ahora se integró al Porto.

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Con su llegada, Gimenez se suma a la lista de mexicanos que han vestido la camiseta del conjunto portugués. José Manuel “Tecatito” Corona, Héctor Herrera, Miguel Layún, Jorge Sánchez y Diego Reyes figuran entre los jugadores nacionales que han pasado por el equipo europeo.