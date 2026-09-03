Critican a Violeta Isfel por vender plumas de ‘Las Divinas’ certificadas y foliadas: ¿Televisa la puede demandar?

La actriz ha sido juzgada en redes sociales

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La actriz Violeta Isfel ahora vende plumas de su querido personaje Antonella firmadas, foliadas y con certificado de autenticidad mediante sus redes sociales, una actividad que genera críticas porque el accesorio remite a Atrévete a Soñar y al grupo Las Divinas. La discusión además crece ante la posibilidad de que Televisa o los titulares de la franquicia reclamen el uso comercial del personaje.

En un video compartido con sus seguidores, la actriz muestra distintos modelos de “Pluma Anto”, con colores, estampas, empaques y piezas de colección. Isfel explica que recibe pedidos por mensaje directo en Instagram y a través de un número de WhatsApp destinado a su oficina.

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“Ahora sí van a ir firmadas de puño y letra. Todas y cada una”, dice la intérprete mientras enseña la presentación. También señala que cada artículo llevará un número individual: “Todas las plumas van a ir foliadas. Ya traen su holograma de autenticidad”.

Violeta Isfel anuncia una edición de sus plumas de ‘Atrévete A Soñar’ y genera burlas en redes

La actriz informa que la edición fucsia tiene 19 piezas disponibles. Explica que la cantidad es reducida porque varias plumas no llegan en condiciones adecuadas y ella misma selecciona las que pueden ser entregadas a sus compradores.

“De esta solo hay diecinueve”, comenta Isfel. “A lo mejor tú pides las plumas y resulta que no todas sirven. Entonces, pues sí, no se pueden tener tantas”.

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Violeta Isfel anuncia una edición de sus plumas de ‘Atrévete A Soñar’ y genera burlas en redes (rs)

La intérprete de Antonella detalla que cada compra incluye una pluma, certificado firmado y dos stickers. Los artículos tienen diseños de corazones, estrellas, destellos y notas musicales. Algunas versiones incorporan un corazón y una llave con alas.

Isfel dice que el empaque no se prepara con anticipación para evitar daños a las piezas. “Yo las empaco hasta que las entrego para que les lleguen bonitas”, sostiene en la grabación.

Fans asegura que Violeta Isfel no supera su personaje

La línea que presenta Isfel incluye plumas negras, rojas, blancas, moradas, rosas, fucsias, azules y amarillas. Algunas aparecen con figuras de corazones; otras, con estrellas. La actriz precisa que la versión negra solo está disponible con corazones en ese lote.

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También anuncia que quedan algunas piezas de una edición Pride. Isfel planea colocarles el certificado nuevo si cuenta con existencias; de lo contrario, enviará el comprobante anterior con su firma manuscrita.

“Los stickers son exclusivos porque solo se repiten ocho veces cada uno”, explica una persona que acompaña a la actriz durante la grabación. Isfel añade que los compradores podrían recibir combinaciones distintas de estampas en cada pedido.

La actriz indica que varias plumas ya fueron apartadas. Añade que suele llevar algunas piezas a las funciones de teatro para venderlas al término de cada presentación, aunque aclara que no puede garantizar la existencia de todos los colores.

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Antonella fue parte de Las Divinas en Atrévete a Soñar

La venta causa comentarios porque las plumas están asociadas con Antonella, personaje que Violeta Isfel interpretó en Atrévete a Soñar, producción mexicana transmitida entre 2009 y 2010.

Antonella era la líder de Las Divinas, grupo antagónico dentro de la historia. La pluma adornada se convirtió en uno de los objetos que distinguían al personaje, quien la usaba como accesorio y como parte de su actitud frente a otros alumnos.

Atrévete a Soñar fue la adaptación mexicana de Patito Feo, creación argentina de Marcela Citterio y Mario Schajris. La producción fue realizada para Televisa bajo licencia del formato original.

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Los integrantes de la banda Atrévete a Soñar, Danna Paola, Eleazar Gómez y Violeta Isfel, presentaron su primer album basado en las historias de Patito Feo, telenovela que actualmente cuenta con el gusto de muchos niños y adolescentes, esto en las instalaciones de Universal Music. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La propia Isfel ha explicado que la pluma tuvo una relación directa con su construcción del personaje. La actriz recibió una pluma decorada de parte de su madre y la propuso para Antonella cuando la producción pidió a los actores definir objetos representativos.

Marcela Citterio cuestiona que se lucre con Antonella

El debate sobre la venta de productos vinculados con Antonella surgió meses antes, cuando Isfel habló de un museo con objetos de la telenovela. Marcela Citterio sostuvo que las actrices no pueden explotar económicamente al personaje sin autorización de quienes poseen los derechos.

Citterio señaló que Antonella no pertenece a Isfel ni a otra actriz que haya encarnado el papel. De acuerdo con esa versión, los derechos estarían ligados a los propietarios de la franquicia original, entre ellos Grupo Índalo, que adquirió Ideas del Sur.

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La autora también mencionó que Televisa podría tener participación en los derechos derivados de la versión mexicana, aunque no precisó qué porcentaje ni qué facultades tendría cada parte. Esa falta de claridad pública impide afirmar que la televisora sea la única titular de los derechos del personaje o de toda la mercancía asociada.

Televisa podría reclamar si existe uso de marcas, personajes o imágenes protegidas

Una demanda de Televisa no sería automática por el hecho de vender una pluma decorada. Un accesorio genérico, como una pluma con adornos, no necesariamente pertenece a una empresa o a una producción audiovisual.

El conflicto podría surgir si los productos usan sin licencia elementos protegidos de Atrévete a Soñar: el nombre de Antonella, referencias directas a Las Divinas, imágenes del personaje, logotipos, música, diseños identificables o una presentación que haga creer al comprador que se trata de mercancía oficial.

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La comercialización bajo el nombre “Pluma Anto” también podría ser revisada por los titulares de derechos si consideran que el público asocia de forma directa la abreviatura con Antonella y con la telenovela. La titularidad de marcas, personajes y licencias tendría que acreditarse ante la autoridad competente en un eventual proceso.

Hasta ahora, no hay información pública de una demanda de Televisa contra Violeta Isfel por la venta de estas plumas. La actriz continúa promocionando los artículos con certificado, holograma, firma y series limitadas para sus seguidores.