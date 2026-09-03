¿La Mañanera podría llegar a la Constitución? Esto dice Gobierno de México

Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este 3 de septiembre en Palacio Nacional. (Presidencia)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que es decisión de cada mandatario o mandataria tomar la decisión cómo informar y rendir cuentas a la ciudadanía ante las criticas sobre su Segundo Informe de Gobierno y acerca de la posibilidad de incluir un decreto relacionado con La Mañanera del pueblo en la Constitución mexicana.

“Nosotros rendimos cuentas todos los días, de lunes a viernes y cuando vamos a los territorios también rendimos cuentas de qué hacemos en cada entidad, las problemáticas, las entregas de recursos que hacemos, de programas de bienestar, las supervisiones de obra que hacemos, las inauguraciones, todo eso es rendir cuentas. Entonces, yo estoy de acuerdo en que los gobernantes rindan cuentas, no solo el primero de septiembre de cada año. Antes, pues no se rendían cuentas. Ahora rendimos cuentas todos los días”, declaró durante su conferencia matutina de este 3 de septiembre en Palacio Nacional.

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Agregó que el reporte se enfoca en dar cifras y resultados concretos, así como la visión del gobierno, pero aclaró que la rendición de cuentas es todos los días.

“Y lo que está demostrado es que desde que llegó la transformación a nuestro país, pues no puede haber más transparencia y más rendición de cuentas que las conferencias mañaneras”, señaló.

Sheinbaum revela cuál será el principal legado para sus hijos

La jefa de Estado afirmó que la herencia que espera dejar a sus hijos, Mariana Imaz Sheinbaum y Rodrigo Imaz Alarcón, no se limita a bienes materiales. Sostuvo que la reputación es el legado que permanece, porque resume la percepción de la familia y de la sociedad sobre una persona tras su muerte.

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Señaló que no ha preparado un testamento tradicional ni uno de carácter político. Explicó que posee un departamento de interés social en Santa Úrsula Coapa, junto al exestadio Azteca, y que entregó previamente a sus hijos las regalías de su libro. Para ella, esas decisiones representan una forma de heredar en vida.

Sheinbaum vinculó su reflexión con el recuerdo que dejará como madre, abuela y presidenta de México. También mencionó al expresidente Andrés Manuel López Obrador como una figura que, según dijo, permanece en la memoria de la población. Frente a ello, planteó que otros políticos pueden ser recordados por actos de corrupción, por decisiones que dañaron al país o por una reputación negativa. Su mensaje puso el foco en la huella pública y familiar que una persona construye durante su vida.

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