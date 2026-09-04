México

¿Se canceló tu viaje? Checa el estatus de las operaciones del AICM

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)
El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)
Guardar

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande del país y uno de los más importantes de América Latina. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio suelen ser constantes.

Es por eso que el AICM da a conocer en tiempo real el estado de cada una de sus operaciones, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

PUBLICIDAD

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte de las 18:00 horas de este jueves.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)
Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

PUBLICIDAD

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Claudia Sheinbaum defiende al titular de Birmex por la compra millonaria de dos departamentos

Carlos Ulloa habría comprado dos departamentos que superan los 20 millones de pesos

Claudia Sheinbaum defiende al titular de Birmex por la compra millonaria de dos departamentos

Manuel Mendoza “Coe”, vocalista de Camilo Séptimo, desaparece en redes tras el asesinato de Jonathan Meléndez

La agrupación mexicana dedicó palabras de amor y gratitud para Honas, además de expresar condolencias a Ana Paula, Sofía y Aleyda Romero

Manuel Mendoza “Coe”, vocalista de Camilo Séptimo, desaparece en redes tras el asesinato de Jonathan Meléndez

Alito Moreno regatea el poder de Movimiento Ciudadano y Laura Ballesteros pone en duda la credibilidad del priista

El presidente del PRI afirma que las mediciones buscan instalar la narrativa del partido naranja

Alito Moreno regatea el poder de Movimiento Ciudadano y Laura Ballesteros pone en duda la credibilidad del priista

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de septiembre? Lluvia provoca retraso en toda la Red

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de septiembre? Lluvia provoca retraso en toda la Red

Melissa Robles y Pablo Preciado dejan atrás las sombras: comparten nuevas fotos de su romance y embarazo desde París

Los cantantes exhibieron su vínculo sin filtros ante miles de seguidores, confesando que esperaban el momento indicado para mostrarse juntos

Melissa Robles y Pablo Preciado dejan atrás las sombras: comparten nuevas fotos de su romance y embarazo desde París
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 3 de septiembre: suman cuatro detenidos por el incendio en el CUM de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 3 de septiembre: suman cuatro detenidos por el incendio en el CUM de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer

Sorprenden a 6 presuntos miembros del "Cártel del Noreste" con armas, drogas y chalecos tácticos en Nuevo León

Vinculan a proceso a “El Topo” de Los Tanzanios por narcomenudeo en la CDMX

Confiscan 39 autos de lujo en una agencia de Puebla tras cateos por la detención de "El Amarillo", líder criminal vinculado a "Los Rusos"

Juan Pablo Penilla, abogado de “El Mayo” Zambada, protagoniza pelea en restaurante de Polanco

ENTRETENIMIENTO

Luis de Llano queda en libertad luego de cumplir arresto de más de 24 horas por el caso Sasha Sokol

Luis de Llano queda en libertad luego de cumplir arresto de más de 24 horas por el caso Sasha Sokol

Manuel Mendoza “Coe”, vocalista de Camilo Séptimo, desaparece en redes tras el asesinato de Jonathan Meléndez

Melissa Robles y Pablo Preciado dejan atrás las sombras: comparten nuevas fotos de su romance y embarazo desde París

Así es ECHO, el nuevo show de Cirque Du Soleil que está en Querétaro y llegará a CDMX: cuánto cuesta

Luis Miguel podría ser abuelo pronto, Michelle Salas confirma el estado de salud de su papá y adelanta sorpresas

DEPORTES

El desgarrador mensaje de Alan Cervantes tras fallar el penal que eliminó al América

El desgarrador mensaje de Alan Cervantes tras fallar el penal que eliminó al América

Quiñones sigue en plan grande: otro gol en Arabia que México celebra tras el Mundial 2026

Erik Lira guarda silencio tras fichaje fallido al Mónaco: Cruz Azul y México le recuerdan que no está solo

Cata Domínguez regresa a Cruz Azul: el DT Joel Huiqui pide el regreso del exjugador mexicano

Checo Pérez lanzará academia de pilotos: Cuándo abre y cómo funcionará