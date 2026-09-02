TV Azteca mueve sus piezas: reúne a críticos de la 4T en nuevo programa de análisis político

Manuel López San Martín presenta el programa Tolerancia Cero junto a Jorge Castañeda, Amparo Casar y Héctor Aguilar Camín. (X: Manuel López San Martín)

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TV Azteca anunció el estreno de Tolerancia Cero, programa de análisis político que forma parte de la restructuración de los noticieros Hechos y del canal ADN 40, iniciada el pasado 31 de agosto.

El programa se estrena hoy y se transmitirá cada miércoles después del noticiero de Javier Alatorre. El nuevo espacio de análisis será conducido por Manuel López San Martín y contará con la participación de Jorge Castañeda, María Amparo Casar y Héctor Aguilar Camín, voces críticas del movimiento de la Cuarta Transformación.

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López San Martín: “Se van a enojar varios”

López San Martín anticipó que el programa mantendría la misma línea crítica que Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación, anunció al presentar la nueva barra de noticias.

A través de su cuenta en X, antes Twitter, escribió: “¡Se va a poner bueno! Y se van a enojar varios". Por su parte, el político Jorge Castañeda agradeció a sus seguidores el entusiasmo por el proyecto.

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, se sumó a la conversación y dio la bienvenida al nuevo colaborador: “Bienvenidos a TV Azteca, donde la Libertad de Expresión se ejerce y se defiende”.

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Manuel López San Martín anuncia el inicio del programa Tolerancia Cero en Azteca Uno, con la participación de María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda. (X: Manuel López San Martín)

Tres voces críticas de la 4T

Jorge Castañeda, María Amparo Casar y Héctor Aguilar Camín son identificados como intelectuales orgánicos de la oposición y firmes críticos de la Cuarta Transformación (4T) debido a su postura sistemática en contra de las políticas y reformas del partido gobernante (Morena), así como por los choques directos que han tenido con el movimiento.

Las razones clave que explican esta identidad compartida se dividen por su enfoque ideológico y los frentes específicos que encabeza cada uno.

Los tres defienden la estructura democrática y de contrapesos construida en México durante la transición democrática (los gobiernos del PRI y el PAN), argumentando que las reformas de la 4T —como los cambios al Poder Judicial o la eliminación de organismos autónomos— debilitan la democracia y centralizan el poder en el Ejecutivo.

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La pensión de Casar fue pagada de manera ininterrumpida durante casi dos décadas hasta que Pemex suspendió los pagos en marzo de 2024. Cuartoscuro

Han compartido espacios de debate televisivos y editoriales durante años. Héctor Aguilar Camín, como historiador, escritor y director de la revista Nexos, ha calificado al gobierno de la 4T de “populista y destructivo”.

Desde el inicio del movimiento, el gobierno recortó la publicidad oficial e investigó contratos asignados a su editorial en sexenios pasados, un hecho que desde la perspectiva oficialista motivó su enemistad, mientras que el autor lo atribuye a una persecución a la libertad de expresión.

María Amparo Casar es la presidenta de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la cual ha publicado numerosas investigaciones sobre presuntas irregularidades y opacidad en las megaobras y contratos del gobierno federal. Adicionalmente, mantiene una confrontación directa y legal con el oficialismo debido a las denuncias de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el presunto cobro ilícito de una pensión vitalicia en Pemex.

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Jorge Castañeda enfoca sus críticas en el debilitamiento de la política exterior mexicana y en los riesgos económicos del modelo de la 4T. El oficialismo lo señala frecuentemente tras una polémica declaración en la que sugirió públicamente que la oposición debía orquestar una “guerra sucia en serio” mediante campañas de desprestigio en contra del proyecto de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador.