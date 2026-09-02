Paro indefinido en Morelos afecta a más de 20 mil estudiantes

Suspensión de clases en Morelos, la cual afecta a más de 20 mil estudiantes de 22 planteles de los subsistemas DGETA, DGETI, CBETA y CEBETI. La interrupción del ciclo escolar se debe a una protesta de trabajadores de dichas instituciones que piden diversos apoyos.

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El regreso a clases en Morelos comenzó este lunes 31 de agosto de manera irregular debido al paro de labores que mantienen trabajadores de distintos subsistemas de educación media superior, quienes exigen a las autoridades el cumplimiento de compromisos laborales y el pago de prestaciones y adeudos pendientes.

La suspensión de actividades afecta a más de 20 mil estudiantes de 22 planteles pertenecientes a los subsistemas DGETA, DGETI, CBETA y CEBETI, quienes no pudieron iniciar con normalidad el ciclo escolar 2026-2027.

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Aunque las autoridades educativas reportaron el inicio del nuevo periodo escolar, en los planteles donde continúa la protesta las aulas permanecieron sin actividades académicas, mientras docentes y trabajadores administrativos mantienen su exigencia de recibir los pagos que, aseguran, están pendientes.

¿Por qué hay paro de labores en escuelas de Morelos?

Paro docente en Morelos de educación media (especial)

Los trabajadores inconformes señalan que el movimiento responde a diversos adeudos y prestaciones laborales pendientes, algunos de los cuales, afirman, fueron heredados de la administración del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Los empleados sostienen que su protesta no representa una negativa a cumplir con sus responsabilidades frente a los estudiantes, sino una medida para exigir que las autoridades atiendan los compromisos económicos que permanecen sin solución.

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De acuerdo con los trabajadores, la falta de pagos y prestaciones ha generado inconformidad entre el personal de los diferentes subsistemas educativos, por lo que decidieron mantener la suspensión de actividades durante el arranque del nuevo ciclo escolar.

La situación provocó que miles de jóvenes que tenían previsto regresar este lunes a sus aulas permanecieran en sus hogares, mientras sus familias esperan información sobre cuándo podrán reanudarse las clases.

El conflicto laboral ocurre en un momento particularmente sensible para la comunidad educativa, debido a que el inicio del ciclo escolar 2026-2027 representa el regreso a las actividades académicas después del periodo vacacional.

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Padres de familia piden solución al conflicto educativo

paro docente Morelos Educación media prepa bachillerato (especial)

Ante la suspensión de clases, padres de familia y estudiantes de Morelos solicitaron a las autoridades educativas intervenir para alcanzar un acuerdo con los trabajadores y evitar que el paro se prolongue.

Las familias expresaron su preocupación por las consecuencias que podría generar la interrupción de actividades, particularmente si la protesta continúa durante los siguientes días y afecta el desarrollo del calendario escolar.

Los estudiantes, por su parte, permanecen a la espera de que las autoridades y los representantes de los trabajadores establezcan una mesa de diálogo que permita resolver las diferencias y definir una fecha para el regreso a las aulas.

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La petición central de padres y alumnos es que el conflicto laboral pueda resolverse mediante el diálogo, sin que los estudiantes tengan que asumir las consecuencias de un problema relacionado con pagos y prestaciones laborales.

Más de 20 mil estudiantes esperan regresar a clases

El paro de labores en Morelos representa un nuevo desafío para el sistema educativo estatal, al afectar directamente a más de 20 mil estudiantes de 22 planteles de educación media superior.

Mientras no exista un acuerdo entre las partes, las actividades académicas permanecerán suspendidas en las escuelas involucradas.

El llamado de la comunidad escolar es a que las autoridades atiendan las demandas de los trabajadores y se establezcan mecanismos para cubrir los adeudos pendientes, con el objetivo de normalizar las actividades lo antes posible.

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Por ahora, el regreso a clases en Morelos permanece parcialmente detenido para miles de estudiantes, quienes deberán esperar a que concluya el conflicto laboral para comenzar formalmente sus actividades correspondientes al ciclo escolar 2026-2027.