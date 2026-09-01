Cómo quedaron los noticieros de TV Azteca tras despidos: horarios, espacios y periodistas nuevos (RS)

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TV Azteca completó una reestructuración de Hechos y ADN Noticias que modificó horarios, conductores y formatos en la barra informativa de lunes a viernes y fines de semana.

El cambio, encabezado por Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación, salió a la luz el pasado lunes 31 de agosto con la salida de Carolina Rocha tras ocho años en Hechos Sábado.

La empresa de Ricardo Salinas Pliego enmarcó los movimientos dentro de un proceso de transformación iniciado en enero de este año, con el objetivo declarado de sostener periodismo crítico y conectar con nuevas audiencias.

La reestructura llega mientras la televisora atraviesa un periodo financiero complejo. Salinas Pliego realizó pagos al SAT por una cantidad millonaria en impuestos que la autoridad le reclamaba desde años atrás, pese a que antes sostuvo no tener ese adeudo. La empresa entró además en un proceso legal para congelar obligaciones financieras y negociar deudas con más de 600 acreedores, con el fin de evitar la quiebra.

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Hechos Contigo sustituye a Hechos Primera Línea desde las 05:50 horas

La periodista deja su noticiero tras 8 años al aire en TV Azteca (RS)

El nuevo programa matutino Hechos Contigo ocupa el horario de 05:50 a 07:00 horas con Jorge Zarza y Alejandra Molina al frente. El espacio reemplaza al formato anterior conocido como Hechos Primera Línea.

Después, de 07:00 a 09:00 horas, Manuel López San Martín asume la conducción individual de Hechos AM. El periodista, antes titular en adn Noticias, llega con una propuesta centrada en información, entrevistas e investigación.

Ese cambio implicó la salida de tres presentadores del bloque matutino: Vaitiare Mateos, Otoniel Martínez y Leonardo Arriaga dejaron Hechos AM. Uriel Estrada, por su parte, salió de Al Extremo.

Christian Lara entra a Hechos Meridiano y Lucy Bravo se muda al prime time

En el horario vespertino, de 14:00 a 15:00 horas, Alejandro Villalvazo se mantiene en Hechos Meridiano y se le suma Christian Lara como nuevo conductor. Lucy Bravo deja ese espacio para integrarse al prime time de adn Noticias.

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Por la noche, de 22:30 a 23:15 horas, Javier Alatorre continúa como titular de Hechos Noche, con más de 33 años al frente del espacio. La televisora desmintió los rumores de internet que anticipaban su salida.

Carolina Rocha sale de Hechos Sábado tras ocho años y 20 en la empresa

Claudia Echeverry se integra a Hechos Sábado y sustituye a Carolina Rocha, quien confirmó que el 31 de agosto fue su última emisión después de ocho años al frente del programa. Rocha trabajó 20 años en TV Azteca.

“Mañana es mi última emisión en Hechos Sábado. Fueron 8 años maravillosos con relatos, historias, noticias y la compañía de un equipo que me acompañó y apoyó con profesionalismo, cariño, disciplina y entrega absolutos”, escribió Rocha.

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La periodista agregó: “Mis 20 años en TV Azteca han sido un viaje extraordinario. 20 años de periodismo, de recorrer de palmo a palmo mi país y la realidad compleja de México. Nada hubiera sido posible sin tu confianza, Ricardo Salinas Pliego. Me abriste la puerta y me dejaste crecer profesionalmente y soñar. Gracias absolutas”.

En Hechos Domingo no hubo cambio: Juan Manuel Jiménez se mantiene a la cabeza del espacio.

El periodista Manuel López San Martín asegura que sufre “campaña de acoso de la 4T” tras video que desató críticas (ADN40)

Ricardo Raphael confirma su salida de A Ras de Tierra tras cuatro años

El periodista Ricardo Raphael anunció su salida definitiva de A Ras de Tierra, espacio transmitido por adn Noticias, después de cuatro años al aire.

“Después de cuatro años al aire hoy será mi última participación en el noticiero A Ras de Tierra. Quiero agradecer a la audiencia de adn Noticias que todas las mañanas me permitió compartir su vida cotidiana. A Luciano Pascoe y a Benjamín Salinas por confiarme la conducción de este espacio que tantas satisfacciones me entregó”, escribió Raphael.

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Roberto Ruiz se muda al horario nocturno de adn Noticias

Roberto Ruiz, quien antes hacía dupla con Christian Lara en los matutinos, se trasladó al horario nocturno de adn Noticias. Ahí encabeza, junto con Juan Manuel Jiménez y Lucy Bravo, una propuesta de información, análisis, conversación y profundidad en el prime time.

En Agenda ADN, Juan Pablo de Leo lidera la nueva generación de periodistas que la televisora colocó al frente de ese espacio.

La reestructura contempló, además de los cambios en conductores, nuevos contenidos, escenografías y tecnología en Hechos y adn Noticias. Según el comunicado de la empresa, ambos noticieros suman más de 60 millones de seguidores en plataformas digitales.

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