México

Cartera vencida en México alcanza récord en julio de 2026: supera los 114 mil mdp

Las tarjetas de crédito registraron el mayor incremento, con un alza de 59 por ciento

Hombre mayor sentado en una mesa con papeles, incluyendo un aviso de desalojo rojo, tomándose la cabeza con ambas manos, frente a una ventana con edificios y una calle con tráfico.
La cartera vencida en México aumentó en este 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La cartera vencida de los créditos de consumo y vivienda otorgados por la banca comercial en México alcanzó un nivel sin precedentes al cierre de julio, al ubicarse en 114 mil 111 millones de pesos, de acuerdo con la información más reciente del Banco de México (Banxico).

El monto representa un incremento de 23.2 por ciento frente a los 92 mil 600 millones de pesos registrados durante julio de 2025, lo que refleja un aumento significativo en los financiamientos que presentan retrasos prolongados en sus pagos.

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De acuerdo con los datos del banco central, la cartera vencida representa 3.3 por ciento de la cartera vigente de los créditos de consumo y vivienda, cuyo saldo conjunto asciende a aproximadamente 3.39 billones de pesos.

La cartera vencida considera aquellos préstamos cuyos acreditados acumulan al menos 90 días sin realizar un pago, por lo que el indicador permite observar la evolución de los niveles de incumplimiento entre los hogares.

Tarjetas de crédito concentran el mayor aumento

Tarjetas de débito
La cartera vencida en las tarjetas de crédito tuvo un aumento del 59 por ciento (Jorge Contreras/Infobae)

Dentro del segmento de consumo, la cartera vencida alcanzó 64 mil 443 millones de pesos al concluir julio, un incremento anual de 34.6 por ciento respecto de los 47 mil 865 millones registrados en el mismo mes del año pasado.

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Uno de los mayores aumentos se observó en las tarjetas de crédito, cuyo saldo vencido llegó a 26 mil 97 millones de pesos. Esta cifra representa un crecimiento de 59 por ciento frente a los 16 mil 362 millones de pesos reportados en julio de 2025.

El comportamiento de las tarjetas de crédito destaca debido a que este tipo de financiamiento representa una de las principales herramientas utilizadas por las familias para cubrir gastos cotidianos, compras y emergencias.

En los créditos de nómina, cuyo pago se descuenta directamente del salario de los trabajadores, la cartera vencida se ubicó en 13 mil 522 millones de pesos, contra los 11 mil 816 millones registrados un año antes. Esto significa un aumento anual de 14 por ciento.

Por su parte, los créditos personales acumularon una cartera vencida de 15 mil 230 millones de pesos, cifra 18 por ciento superior a los 12 mil 869 millones de julio de 2025.

Cartera hipotecaria también registra incremento

La cartera hipotecaria vencida creció un 11 por ciento (Foto cortesía BID)
La cartera hipotecaria vencida creció un 11 por ciento (Foto cortesía BID)

El deterioro también se presentó en los créditos destinados a la adquisición de vivienda. La cartera hipotecaria vencida alcanzó 49 mil 668 millones de pesos al cierre de julio.

Este saldo representó un crecimiento de 11 por ciento respecto de los 44 mil 734 millones de pesos registrados durante el mismo periodo de 2025.

Aunque el incremento de la cartera vencida muestra que un mayor número de financiamientos presenta retrasos importantes, representantes de la banca han señalado que este comportamiento no necesariamente significa que los hogares mexicanos se encuentren en una situación generalizada de sobreendeudamiento.

Los banqueros explicaron recientemente que parte del aumento puede estar relacionado con la expansión del crédito, debido a que actualmente existe un mayor número de financiamientos otorgados a las familias.

Sin embargo, el crecimiento de la cartera vencida representa un indicador que deberá mantenerse bajo seguimiento, particularmente en segmentos como las tarjetas de crédito y los préstamos personales, donde los incrementos anuales fueron superiores al promedio registrado en el conjunto de los créditos de consumo y vivienda.

Los datos del Banco de México muestran así que el impago de créditos entre los hogares mantiene una tendencia ascendente, con un saldo vencido que alcanzó en julio su mayor nivel registrado hasta ahora.

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