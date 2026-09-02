El emotivo momento en el que Aldo Rendón anuncia su salida de La Casa de los Famosos México 2026

Aldo Rendón comunica su decisión de abandonar el programa de televisión La Casa de los Famosos México rodeado de sus compañeros. (YouTube: La Casa de los Famosos México)

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Aldo Rendón anunció la noche del martes su decisión de abandonar La Casa de los Famosos México 2026 para concentrarse en su salud. El estilista comunicó previamente a la producción del reality show su deseo de dar un paso al costado tras presentar un deterioro que comenzaba a ser perceptible por el resto de los habitantes.

Antes de terminar la gala del martes, Galilea Montijo anunció que habría un mensaje importante, aunque ella no sería la persona que lo daría.

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Así fue el emotivo adiós de Aldo Rendón

Montijo le dio la palabra a Aldo, quien se levantó, se puso frente a los habitantes y, con voz entrecortada, dijo que se iba de la casa.

“Las condiciones de la casa no son las adecuadas para que yo esté aquí. Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento ya”, explicó.

Por primera vez en el reality, el estilista se mostró vulnerable. Karina Torres, Ese Pérez, Gema Ganoa y Cynthia Klitbo se apresuraron a consolarlo.

Yahir, quien había establecido una estrecha amistad dentro de la casa, fue el más afectado por la noticia. Mientras Aldo recibía palabras de aliento, La Jefa pidió a todos salir al patio para despedir a su compañero.

Mientras salían, La Jefa también dedicó unas palabras al modista: “Hay despedidas que duelen por inesperadas e inevitables. Aunque incrédula, por lo menos siento la certeza de que al menos están tomando la mejor decisión. Todo te vamos a extrañar, pero al mismo tiempo nos alegra saber que estarás bien”.

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Participantes del programa La Casa de los Famosos México reaccionan en la sala tras anunciarse la salida de Aldo Rendón por razones de salud. (YouTube)

¿Qué enfermedad tiene Aldo Rendón?

Aunque no profundizó en detalles, durante su estancia en el reality show, Aldo Rendón habló en distintas ocasiones sobre una crisis que afectó su hígado y vesícula derivadas del alcoholismo.

Rendón relató que estuvo hospitalizado hace más de una década tras un periodo de consumo excesivo de alcohol. El episodio le provocó daños severos en el hígado, ictericia y acumulación de pus en la vesícula.

Junto a Gema Garoa, Ese Pérez y Karina Torres, Aldo era uno de los habitantes más polémicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ictericia se manifiesta con una coloración amarilla en la piel y en la parte blanca de los ojos, padecimiento que Ese Pérez y otros habitantes afirman que ya manifestaba desde la semana pasada.

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El estilista sostuvo que logró superar aquella etapa, aunque los antecedentes médicos dejaron secuelas. Con el paso de los años, desarrolló malestares que vincula con los problemas hepáticos y vesiculares que enfrentó.

Aldo Rendón también mencionó molestias relacionadas con la gota, un tipo de artritis que puede causar dolor e inflamación en las articulaciones.

Minutos después de que Mariana Ochoa se salvara de la eliminación, Gema Garoa la atacó a sus espaldas. (Captura de pantalla YouTube)

Las polémicas recientes de Aldo Rendón

La salida de Aldo Rendón ocurre cuando había quedado en medio de dos controversias. Durante una charla con Memo Schutz sobre ganar el reality, Rendón ironizó sobre la necesidad del presentador de ganar para mantener a sus hijos.

Mientras Memo se alejaba, Rendón bromeó sobre una opción para mejorar su situación económica: “Ah, pues regálalos... Vende los órganos, algo para que vivas a gusto”.

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Luego, dirigiéndose a la audiencia del 24/7, externó en voz alta: “Si usted tiene muchos hijos, regálelos o póngalos a trabajar para que usted viva bien”.

Dichas expresiones fueron repudiadas en X, antes Twitter, donde el estilista fue criticado por minimizar un delito que ha afectado a familias.

Recientemente, Aldo Rendón llamó “naca” a Mariana Ochoa por su elección de vestido en la quinta gala de eliminación. Un sector de la audiencia calificó como “exagerado” el odio que el estilista sentía por la ex OV7.