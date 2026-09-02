Socio del tecladista de Camilo Séptimo enfrentaba denuncias por fraude en casas de descanso

En redes sociales fue reportado como defraudador. Crédito: FGJEM / Redes Sociales

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Diego Sebastián Rosen Ferlini, señalado como el presunto homicida de Jonathan Meléndez -tecladista de Camilo Séptimo- y de su familia, enfrentó denuncias públicas por fraude en un negocio de rentas vacacionales meses antes del crimen. Usuarios de redes sociales lo señalaron, junto con una mujer, de defraudar a clientes en casas de descanso en Valle de Bravo, Acapulco y otros destinos.

Una publicación difundida el 21 de julio de 2026 en el grupo de Facebook “Rentas vacacionales en Cuernavaca, Teques y Acapulco” acusó a Rosen Ferlini de un fraude cercano a los 500 mil pesos por hospedaje vacacional en Valle de Bravo. La denunciante afirmó que un grupo de más de 11 personas resultó afectado por el mismo esquema.

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Diego Sebastián fue detenido la mañana de este 2 de septiembre sobre la carretera México-Toluca, en la localidad de La Marquesa, municipio de Ocoyoacac. Un segundo hombre, identificado como Gerardo Cisneros Bejarano, había sido capturado horas antes en el municipio de Tecámac por su probable participación en el mismo multihomicidio.

Usuaria de redes detalló el modo de operar de Rosen Ferlini en un aviso de julio

La usuaria publicó el aviso bajo el título “Aviso importante” en el grupo “Rentas vacacionales en Cuernavaca, Teques y Acapulco”, dedicado a la promoción de hospedajes en esos destinos. En el texto advirtió a otros integrantes del grupo sobre Rosen Ferlini y una mujer identificada como su socia en el negocio.

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Según el relato, ambos operaban bajo el nombre comercial “+ Relax” y después bajo la razón social “NOMAD P.M.”, sin que la autora precisara si el nombre había sido modificado nuevamente al momento de la publicación. “Después no se si ya renovaron razón social”, escribió la denunciante en el aviso.

En redes sociales, la denunciante compartió fotografías del ahora señalado como asesino. Crédito: Redes Sociales

La presunta víctima describió a Rosen Ferlini y a su acompañante como “unos master defraudadores” con operaciones en tres destinos: Acapulco, Tepoztlán y Valle de Bravo. La publicación detalló el caso particular de la denunciante, quien buscaba rentar una propiedad en Valle de Bravo a través de ambos administradores.

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“Me hicieron un fraude aprox medio millón de pesos por hospedaje vacacional en Valle”, relató sobre su experiencia directa con Rosen Ferlini y su socia. La denunciante explicó que la casa que le habían ofrecido ya no estaba disponible al momento en que se pretendía concretar la reserva.

De acuerdo con el relato, los administradores cancelaron la renta un día antes de la fecha pactada y no devolvieron el dinero entregado por la denunciante.

La publicación precisó que el caso no era aislado, sino parte de un patrón más amplio de quejas contra la pareja de administradores. “Estamos en un grupo de más de 11 personas defraudadas”, afirmó, sin detallar si esas personas habían presentado denuncias formales ante alguna autoridad.

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El aviso cerró con una advertencia dirigida a otros posibles clientes de Rosen Ferlini y su socia. “Si coincides con ellos ten mucho cuidado, aún siguen trabajando”, escribió la denunciante, seguido de la palabra “cuidado” en mayúsculas como cierre del mensaje.

La publicación incluyó capturas de la página web del negocio y una foto de la pareja

La publicación incluyó dos imágenes como evidencia adicional del señalamiento. La primera es una captura de la página web nomadpm.com, que promociona “escapes extraordinarios en México” bajo el nombre “NOMAD, la colección”, con Valle de Bravo, Acapulco y Tepoztlán como destinos disponibles.

La segunda imagen muestra una fotografía de Rosen Ferlini junto a una mujer, quien sería la socia vinculada al fraude. En las fotografías de Diego Sebastian Rosen Ferlini incluidas en esta imagen se observa el mismo tatuaje visible en la fotografía difundida por las autoridades tras su detención el 2 de septiembre.

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Tatuaje de Diego Sebastián Rosen en las imágenes de las denuncias y en la foto oficial de su captura. Crédito: Redes Sociales / FGJEM

El texto sobrepuesto en esa segunda imagen advertía a propietarios, clientes y colaboradores del sector de rentas vacacionales. “Quiero compartir esta información para que propietarios, clientes y colaboradores extremen precauciones antes de realizar pagos o cerrar acuerdos”, señala el mensaje, que agrega la existencia de “situaciones y adeudos” sin aclarar ni resolver.

“Trabajan en destinos como Acapulco y Valle de Bravo”, precisa el mensaje, y recomienda verificar contratos, referencias, depósitos y documentación antes de entregar dinero o propiedades a la pareja.

Rosen Ferlini era socio de Jonathan Meléndez en un negocio de rentas en Valle de Bravo

El comunicado conjunto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) confirmó que Rosen Ferlini era socio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo.

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Versiones periodísticas difundidas tras el homicidio señalaron que Meléndez y Rosen Ferlini rentaban casas en Valle de Bravo a través de la plataforma Airbnb, el mismo destino mencionado en ambas denuncias públicas previas al crimen. Los reportes atribuyeron el homicidio a una disputa económica entre los dos socios por un monto de 300 mil pesos.

El presunto socio de la víctima fue detenido en la zona de La Marquesa. Crédito: RND

Rosen Ferlini, de 51 años, fue detenido la mañana del miércoles 2 de septiembre sobre la carretera México-Toluca, en la localidad de La Marquesa, municipio de Ocoyoacac. Quedó a disposición del Ministerio Público y fue trasladado a la Fiscalía de Asuntos Especiales, sede Toluca, según el Registro Nacional de Detenciones.

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