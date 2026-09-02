México

Qué sucederá con la gira de Camilo Séptimo tras el fallecimiento del tecladista Jonathan Meléndez y su familia

El proyecto tiene fechas programadas entre septiembre y diciembre, por lo cual el futuro de la agrupación mantiene expectantes a los fans

Ni Manuel “Coe” Mendoza ni Erik Vázquez han publicado mensajes por el fallecimiento de su compañero, por lo cual crecen las dudas sobre las próximas fechas y la continuidad del proyecto musical. (Instagram)
Ni Manuel “Coe” Mendoza ni Erik Vázquez han publicado mensajes por el fallecimiento de su compañero, por lo cual crecen las dudas sobre las próximas fechas y la continuidad del proyecto musical. (Instagram)
Guardar

El 28 de mayo de 2026, Jonathan “Honas” Meléndez subió al escenario del Palacio de los Deportes junto con Manuel “Coe” Mendoza y Erik Vázquez.

Camilo Séptimo presentó allí su gira Mapas, con un repertorio que incluyó canciones de MAPAS II y volvió a reunir a los tres fundadores frente a su público.

PUBLICIDAD

Un hombre con gafas de sol y camisa de rayas toca un teclado sobre un escenario con una pantalla azul.
El asesinato de Jonathan “Honas” Meléndez y su familia en Atizapán de Zaragoza deja gran incertidumbre sobre la agenda de Camilo Séptimo rumbo a septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy, poco más de tres meses después, el asesinato de Meléndez y su familia en Atizapán de Zaragoza dejó a la banda ante una incertidumbre inmediata: qué pasará con una agenda que tenía su próxima parada el 19 de septiembre en Ciudad Juárez y continuaba hasta diciembre.

Las próximas fechas de Camilo Séptimo siguen anunciadas

Por el momento, la gira conserva su calendario en redes y canales de venta, pero eso no confirma que los shows se realizarán.

En las próximas horas será necesario estar atentos a la información que el grupo otorgue en cuanto a si mantiene los compromisos, los posterga o modifica el formato de sus actuaciones.

PUBLICIDAD

Las presentaciones confirmadas son:

  • 19 de septiembre: Ciudad Juárez.
  • 26 de septiembre: Parque Naucalli, Naucalpan.
  • 3 de octubre: Ciudad Nezahualcóyotl.
  • 10 de octubre: Pachuca.
  • 16 de octubre: Apizaco, Tlaxcala.
  • 24 de octubre: Tampico.
  • 31 de octubre: León, como parte de Rockstar Fest.
  • 21 de noviembre: Campeche.
  • 28 de noviembre: Tecate Comuna.
  • 11 de diciembre: Veracruz.
  • 19 de diciembre: Tijuana.
Las fechas de la gira Mapas de Camilo Séptimo siguen anunciadas en redes y canales de venta, pero eso no confirma que los shows se vayan a realizar. (Instagram/ @camiloseptimomx)
Las fechas de la gira Mapas de Camilo Séptimo siguen anunciadas en redes y canales de venta, pero eso no confirma que los shows se vayan a realizar. (Instagram/ @camiloseptimomx)

La fecha de Naucalpan adquiere una dimensión particular por su cercanía con Atizapán de Zaragoza, donde ocurrió el crimen. Por ahora, no hay anuncios sobre homenajes, cambios de cartel ni condiciones especiales para el público.

La agrupación no ha emitido ningún comunicado al respecto

Manuel “Coe” Mendoza y Erik Vázquez, los otros dos integrantes de Camilo Séptimo, no han publicado un mensaje sobre el fallecimeinto de Meléndez. Por ello, la incertidumbre alcanza tanto a la gira como al futuro del proyecto.

El último concierto de la formación completa fue el 28 de mayo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. La actuación formó parte de la gira Mapas e incluyó canciones como Sueño Violeta, Cierro los Ojos, Destellos y Contacto.

Manuel “Coe” Mendoza y Erik Vázquez no han publicado ningun comunicado sobre el fallecimiento de Meléndez, y la incertidumbre también alcanza al futuro del proyecto. (Instagram/ @ camiloseptimomx)
Manuel “Coe” Mendoza y Erik Vázquez no han publicado ningun comunicado sobre el fallecimiento de Meléndez, y la incertidumbre también alcanza al futuro del proyecto. (Instagram/ @ camiloseptimomx)

Dos días después, los tres músicos compartieron una publicación conjunta para agradecer al público. Ese mensaje quedó como la última actividad pública del trío antes del asesinato de Jonathan.

Honas deja un vacío en escencia de Camilo Séptimo

Jonathan “Honas” Meléndez formó Camilo Séptimo desde 2013 junto con Mendoza y Vázquez. Su papel excedía la interpretación de teclados en vivo:

  • Teclados y sintetizadores en conciertos.
  • Composición de canciones.
  • Producción de material discográfico.
  • Participación en MAPAS II, publicado el 15 de mayo de 2026.
  • Trabajo en discos como ÓleosNavegantesEcos y Jardín de las Almas.
La labor de Honas en Camil Séptim aborda todas las áreas, incluyendo desde el teclado, a la composición de canciones y la producción de material discográfico. (Instagram/
La labor de Honas en Camil Séptim aborda todas las áreas, incluyendo desde el teclado, a la composición de canciones y la producción de material discográfico. (Instagram/

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que dos hombres fueron detenidos por su probable intervención en el caso. Mientras avanza la investigación, la banda no ha precisado si retomará la gira sin uno de los músicos que participó en la construcción de su sonido.

Temas Relacionados

Camilo SéptimoÚltima horaAtizapánEdomexasesinatoConciertosmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Filtran imágenes del presunto asesino del tecladista de Camilo Séptimo subiendo al departamento

Video de seguridad permitiría identificar al sospechoso que habría asesinado al músico y también a su familia en el Estado de México

Filtran imágenes del presunto asesino del tecladista de Camilo Séptimo subiendo al departamento

Toluca vs León semifinales Leagues Cup EN VIVO: sigue el duelo que definirá al primer finalista

Turco Mohamed y Javier Gandolfi buscarán llevar a sus equipos a la final del campeonato

Toluca vs León semifinales Leagues Cup EN VIVO: sigue el duelo que definirá al primer finalista

Así fue como Adán Augusto López le dio la bienvenida a Enrique Inzunza tras su regreso al Senado

El senador acusado por Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa ha sido bien recibido por Morena en la Cámara alta

Así fue como Adán Augusto López le dio la bienvenida a Enrique Inzunza tras su regreso al Senado

Siddhartha reflexiona sobre su nueva etapa musical y confirma un show en el Estadio GNP para 2027

El músico de 49 años brindó una conferencia en el Palacio de los Deportes, donde este 3 y 4 de septiembre dará dos conciertos agotados como parte de su gira ‘Tú y Yo y Tour’

Siddhartha reflexiona sobre su nueva etapa musical y confirma un show en el Estadio GNP para 2027

Charly Rodríguez manda mensaje a Erik Lira luego de que se cayera su fichaje con Mónaco: “Te lo van a recompensar”

El mediocampista de La Máquina se solidarizó con su compañero luego de que la transferencia no llegara a buen término

Charly Rodríguez manda mensaje a Erik Lira luego de que se cayera su fichaje con Mónaco: “Te lo van a recompensar”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién era Ana Paula, la esposa embarazada del tecladista de Camilo Séptimo y víctima del asesinato múltiple en Atizapán

Quién era Ana Paula, la esposa embarazada del tecladista de Camilo Séptimo y víctima del asesinato múltiple en Atizapán

Desaparición, homicidios y amenazas alcanzan a antiguos integrantes del Cártel Arellano Félix en Tijuana: buscan a exjefe de sicarios

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

Blindan Mazatlán con 6 mil elementos de seguridad por violencia de Chapos y Mayos

Ataron hasta al perro: así fue el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia en Atizapán

ENTRETENIMIENTO

Filtran imágenes del presunto asesino del tecladista de Camilo Séptimo subiendo al departamento

Filtran imágenes del presunto asesino del tecladista de Camilo Séptimo subiendo al departamento

Marie Claire habla del estado de salud de Aldo Rendón tras su salida de La Casa de los Famosos México

Así fue la última entrevista de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo antes de ser asesinado

Quién era Ana Paula, la esposa embarazada del tecladista de Camilo Séptimo y víctima del asesinato múltiple en Atizapán

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: arranca la Prueba Semanal

DEPORTES

América vs Monterrey EN VIVO: Águilas y Rayados se juegan el último boleto a la final de la Leagues Cup

América vs Monterrey EN VIVO: Águilas y Rayados se juegan el último boleto a la final de la Leagues Cup

Toluca vs León semifinales Leagues Cup EN VIVO: sigue el duelo que definirá al primer finalista

Charly Rodríguez manda mensaje a Erik Lira luego de que se cayera su fichaje con Mónaco: “Te lo van a recompensar”

Rebeca Bernal salta de la Liga Mx y es nueva jugadora del Manchester United

América anuncia oficialmente al español Carlos Álvarez como su nuevo refuerzo para el Apertura 2026