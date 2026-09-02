Qué sucederá con la gira de Camilo Séptimo tras el fallecimiento del tecladista Jonathan Meléndez y su familia

Ni Manuel “Coe” Mendoza ni Erik Vázquez han publicado mensajes por el fallecimiento de su compañero, por lo cual crecen las dudas sobre las próximas fechas y la continuidad del proyecto musical. (Instagram)

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El 28 de mayo de 2026, Jonathan “Honas” Meléndez subió al escenario del Palacio de los Deportes junto con Manuel “Coe” Mendoza y Erik Vázquez.

Camilo Séptimo presentó allí su gira Mapas, con un repertorio que incluyó canciones de MAPAS II y volvió a reunir a los tres fundadores frente a su público.

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El asesinato de Jonathan “Honas” Meléndez y su familia en Atizapán de Zaragoza deja gran incertidumbre sobre la agenda de Camilo Séptimo rumbo a septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy, poco más de tres meses después, el asesinato de Meléndez y su familia en Atizapán de Zaragoza dejó a la banda ante una incertidumbre inmediata: qué pasará con una agenda que tenía su próxima parada el 19 de septiembre en Ciudad Juárez y continuaba hasta diciembre.

Las próximas fechas de Camilo Séptimo siguen anunciadas

Por el momento, la gira conserva su calendario en redes y canales de venta, pero eso no confirma que los shows se realizarán.

En las próximas horas será necesario estar atentos a la información que el grupo otorgue en cuanto a si mantiene los compromisos, los posterga o modifica el formato de sus actuaciones.

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Las presentaciones confirmadas son:

19 de septiembre: Ciudad Juárez.

26 de septiembre: Parque Naucalli, Naucalpan.

3 de octubre: Ciudad Nezahualcóyotl.

10 de octubre: Pachuca.

16 de octubre: Apizaco, Tlaxcala.

24 de octubre: Tampico.

31 de octubre: León, como parte de Rockstar Fest.

21 de noviembre: Campeche.

28 de noviembre: Tecate Comuna.

11 de diciembre: Veracruz.

19 de diciembre: Tijuana.

Las fechas de la gira Mapas de Camilo Séptimo siguen anunciadas en redes y canales de venta, pero eso no confirma que los shows se vayan a realizar. (Instagram/ @camiloseptimomx)

La fecha de Naucalpan adquiere una dimensión particular por su cercanía con Atizapán de Zaragoza, donde ocurrió el crimen. Por ahora, no hay anuncios sobre homenajes, cambios de cartel ni condiciones especiales para el público.

La agrupación no ha emitido ningún comunicado al respecto

Manuel “Coe” Mendoza y Erik Vázquez, los otros dos integrantes de Camilo Séptimo, no han publicado un mensaje sobre el fallecimeinto de Meléndez. Por ello, la incertidumbre alcanza tanto a la gira como al futuro del proyecto.

El último concierto de la formación completa fue el 28 de mayo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. La actuación formó parte de la gira Mapas e incluyó canciones como Sueño Violeta, Cierro los Ojos, Destellos y Contacto.

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Manuel “Coe” Mendoza y Erik Vázquez no han publicado ningun comunicado sobre el fallecimiento de Meléndez, y la incertidumbre también alcanza al futuro del proyecto. (Instagram/ @ camiloseptimomx)

Dos días después, los tres músicos compartieron una publicación conjunta para agradecer al público. Ese mensaje quedó como la última actividad pública del trío antes del asesinato de Jonathan.

Honas deja un vacío en escencia de Camilo Séptimo

Jonathan “Honas” Meléndez formó Camilo Séptimo desde 2013 junto con Mendoza y Vázquez. Su papel excedía la interpretación de teclados en vivo:

Teclados y sintetizadores en conciertos.

Composición de canciones.

Producción de material discográfico.

Participación en MAPAS II , publicado el 15 de mayo de 2026.

Trabajo en discos como Óleos, Navegantes, Ecos y Jardín de las Almas.

La labor de Honas en Camil Séptim aborda todas las áreas, incluyendo desde el teclado, a la composición de canciones y la producción de material discográfico. (Instagram/

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que dos hombres fueron detenidos por su probable intervención en el caso. Mientras avanza la investigación, la banda no ha precisado si retomará la gira sin uno de los músicos que participó en la construcción de su sonido.

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