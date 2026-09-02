México

“No tiene autoridad moral ni para convocar a una borrachera”: Movimiento Ciudadano declina apoyar frente opositor del PRI

Clemente Castañeda afirmó que su bancada ya “tiene definida su ruta política” rumbo a las elecciones

El coordinador del MC en el Senado declinó sumarse al frente opositor. | X- Clemente Castañaeda
El coordinador del MC en el Senado declinó sumarse al frente opositor. | X- Clemente Castañaeda
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Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, declinó que su bancada se sume al frento opositor al que convocó Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, rumbo a las elecciones del 2027 y 2030.

En entrevista con diversos medios de comunicación, el senador emecista afirmó que “el PRI no tiene autoridad moral” para convocar.

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“Yo ayer pensaba justo en eso cuando escuchaba el discurso del pri y decía, el pri no tiene autoridad moral ni para convocar a una borrachera, lo digo con respeto, pero nosotros hemos definido nuestra ruta política y así vamos a seguir”, dijo.

Ayer, El senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, llama a formar un frente nacional opositor rumbo a las elecciones de 2027 y 2030, al acusar que los gobiernos de Morena han llevado al país a una crisis de violencia, impunidad, endeudamiento y estancamiento económico.

Durante la sesión de Congreso General por el Segundo Informe de Gobierno, Moreno Cárdenas sostiene que el oficialismo busca debilitar instituciones, perseguir a sus opositores y limitar libertades. También afirma que México se encuentra dividido después de ocho años de gobiernos de Morena.

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Desde la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro, el dirigente priista convoca a los partidos de vocación opositora y a los mexicanos inconformes con el rumbo del país a integrarse en una sola alianza nacional.

“No hay espacio para mezquindades ni cálculos políticos”, señala Moreno Cárdenas. “Hay que defender a México y a las familias mexicanas”.

El senador se compromete a que el PRI dará “la batalla por la gente, con valentía, carácter y determinación, como lo hacemos en el PRI”.

Moreno anticipa una coalición para disputar el Congreso en 2027

Moreno Cárdenas afirma que Morena tendría temor ante una eventual coalición partidaria y ciudadana. Sostiene que esa alianza podría obtener la mayoría en el Congreso de la Unión durante las elecciones de 2027.

“Nos persiguen porque quieren callarnos rumbo al 2027 y al 2030, pero lo que realmente tienen en el fondo es pavor, es miedo, porque están moralmente derrotados”, dice el líder priista.

El dirigente nacional del PRI agrega que el oficialismo sabe que la oposición podría ganar la mayoría legislativa. “Saben perfectamente que en el 2027, con una gran coalición partidaria y ciudadana, les vamos a ganar la mayoría en el Congreso de la Unión”.

Moreno también proyecta que ese frente buscará competir por la Presidencia de la República en 2030. “Y no tengan duda, en el 2030, con el pueblo de México atrás, les vamos a ganar la Presidencia de la República”.

El senador afirma que el PRI no será “comparsa” de ningún gobierno. Señala que su partido mantendrá una oposición frente a cualquier intento de someter al Poder Legislativo, debilitar a los órganos autónomos o limitar la libertad de expresión.

Según Moreno Cárdenas, la separación de poderes, las instituciones, los derechos y la democracia deben ser defendidos por quienes representan a la ciudadanía.

El dirigente del PRI acusa a Morena de perseguir a la oposición

Moreno Cárdenas denuncia que los gobiernos de Morena actúan de forma facciosa y totalitaria con el propósito de “exterminar” al PRI y a los partidos opositores.

El senador advierte que su partido no aceptará esas acciones. “Tengan bien presente, no lo vamos a permitir y vamos a defender este país”, expresa desde la tribuna de San Lázaro.

También cuestiona los resultados de la administración federal y sostiene que la realidad nacional contradice el discurso oficial. Entre sus señalamientos menciona la inseguridad como una de las preocupaciones centrales de las familias mexicanas.

Moreno Cárdenas afirma que existen cuestionamientos dentro y fuera del país sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad, aplicar la ley y combatir a las organizaciones criminales.

Ante legisladores de Morena, el dirigente priista sostiene que podrán presentar listas “para acabar con la libertad de expresión”, pero les exige explicar los señalamientos que, según dice, pesan sobre integrantes de la dirigencia del partido oficialista.

Moreno pide procesar a políticos señalados

El senador asegura que la cúpula de Morena estaría en una “lista negra internacional” por presuntos nexos, acuerdos y pactos con la delincuencia organizada.

“Podrán presentar las listas que quieran para acabar con la libertad de expresión, pero explíquenle al pueblo de México la vergüenza histórica de tener a toda la cúpula de Morena en una lista negra internacional por sus nexos, sus acuerdos y sus pactos con la delincuencia organizada”, declara.

Moreno Cárdenas sostiene que, si los integrantes de Morena tuvieran “un mínimo de decencia”, romperían su supuesto pacto con los cárteles del crimen organizado.

El dirigente priista menciona a López Obrador, Andy, Rocha, Inzunza, Marina y Américo entre políticos que, según sus dichos, son señalados y requeridos por la justicia en otros países.

“Quítense esos lastres de encima. Procésenlos. Llévenlos a la justicia y, si no pueden, entréguenlos a las autoridades de Estados Unidos para que hagan justicia, la que ustedes no hacen”, demanda Moreno Cárdenas.

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