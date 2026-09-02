Coyoacán vivirá una deliciosa jornada con el primer Festival del Pan Dulce mexicano: horario, sede y cómo llegar

Representantes de las tres instituciones destacaron la importancia de reconocer al pan dulce como una expresión de la cultura alimentaria capitalina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Llegará a Coyoacán el Primer Festival del Pan Dulce Mexicano, anunciado previamente en una sede distinta, el evento dedicado al gran favorito de las mañanas de millones de familias mexicanas fue confirmado para este mes en la novedosa Utopía Elena Poniatowska, el evento incluirá muestras gastronómicas y eventos culturales en vivo, con entrada libre para todo el público.

El anuncio fue dado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, UTOPÍAS y la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelera y Similares de México (CANAINPPA).

PUBLICIDAD

Representantes de las tres instituciones destacaron la importancia de reconocer al pan dulce como una expresión de la cultura alimentaria capitalina. También pusieron el acento en las maestras y maestros panaderos que mantienen vivos los conocimientos transmitidos entre generaciones.

Obras CDMX/Youtube

Programación con más de 30 productores y actividades para toda la familia

El encuentro reunirá a más de 30 productores de distintas regiones del país, quienes compartirán sus panes, técnicas y sabores durante los tres días del festival.

La programación incluirá exposición y venta de piezas de pan dulce, además de demostraciones de elaboración en vivo a cargo de los propios panaderos participantes.

También se realizarán conferencias y mesas de análisis en torno a la tradición panadera mexicana. El festival contempla, además, una programación artística pensada para toda la familia.

PUBLICIDAD

El Gobierno de la Ciudad de México anuncia el primer Festival del Pan Dulce Mexicano, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en la alcaldía Coyoacán. (Festival del Pan/Secretaría de cultura CDMX)

Fechas y horarios del festival

La inauguración formal está prevista para el viernes 11 de septiembre a las 11:00 horas. En ese acto se entregará la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial y el premio Panadero de las Américas a Ángel Castañón Rivera. (Redes sociales)

El Primer Festival del Pan Dulce Mexicano se realizará del viernes 11 al domingo 13 de septiembre de 2026 en la Utopía Elena Poniatowska Amor, en Coyoacán.

La inauguración formal está prevista para el viernes 11 de septiembre a las 11:00 horas. En ese acto se entregará la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial y el premio Panadero de las Américas a Ángel Castañón Rivera.

Para los tres días del evento, de acuerdo con la información oficial difundida, el horario general será de 10:00 a 20:00 horas. La entrada será gratuita durante toda la programación.

Cómo llegar a la sede

Para llegar en transporte público, los asistentes pueden utilizar la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, identificada con el color azul, y descender en la estación General Anaya.

PUBLICIDAD

Desde ese punto será necesario continuar el trayecto en camión o taxi por la avenida Miguel Hidalgo hasta llegar a la sede del festival, ubicada en el número 128 de esa misma avenida, en el barrio San Lucas, alcaldía Coyoacán.

Reconocimiento del pan dulce como patrimonio cultural inmaterial

Una variedad de galletas de azúcar decoradas con motivos de colores y piezas de pan dulce reposan en un recipiente adornado con papeles de colores. (Festival del Pan/Secretaría de cultura CDMX)

El encuentro celebra el reconocimiento de los saberes y prácticas del pan dulce tradicional como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, distinción que da marco institucional a la primera edición del festival.

El presidente de CANAINPPA, Julián Castañón Fernández, resaltó durante la conferencia la diversidad del pan dulce mexicano. Castañón señaló que el país cuenta con cerca de 2,400 variedades de pan dulce.

PUBLICIDAD

Museo temporal exhibirá 500 variedades de pan dulce

El festival contará con un Museo del Pan Dulce, un espacio dedicado a la cultura, el arte y los procesos de producción panadera. La muestra exhibirá alrededor de 500 variedades de pan dulce y explicará sus orígenes.

Dentro del museo se presentará también una exhibición histórica con 50 variedades de pan dulce que hoy se consideran extintas o desaparecidas. Esta selección forma parte de un registro total que supera las 2,400 piezas tradicionales identificadas en el país.

El recinto incluirá además un “Museo Vivo”, con obras pictóricas y esculturas de diversos artistas que abordarán el universo del pan desde las artes visuales. Julián Castañón adelantó que a lo largo del evento habrá artistas dibujando y pintando obras en torno al pan.

PUBLICIDAD

Reconocimiento internacional y programación artística

La oferta artística del festival incluirá presentaciones musicales a cargo del dueto Sirena del Bosque y de la violinista y violonchelista Nadia Waller. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco de la inauguración, la Confederación Interamericana de la Industria del Pan (CIPAN) entregará el premio Panadero de las Américas al especialista mexicano Ángel Castañón Rivera. Se trata de la máxima distinción que otorga ese organismo continental.

La oferta artística del festival incluirá presentaciones musicales a cargo del dueto Sirena del Bosque y de la violinista y violonchelista Nadia Waller. Estas actividades se sumarán a los talleres, conferencias y mesas de análisis programadas durante los tres días.

La secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López Bayghen Patiño, precisó que la declaratoria no busca reconocer al pan dulce como producto, sino a las personas y comunidades que sostienen esta tradición.

PUBLICIDAD

“Lo que vemos en cada pieza de pan dulce a lo largo y ancho de nuestra ciudad es una manifestación cultural popular que ha sido transmitida por generaciones a lo largo de los años (...) Eso es básicamente lo que pretende reconocer esta declaratoria: los saberes y prácticas del pan dulce tradicional en la Ciudad de México como patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México”, subrayó López Bayghen.

Una tradición con más de 2 mil 400 variedades documentadas

Una selección de repostería artesanal y pan dulce tradicional incluye piezas decoradas con azúcares de colores y coberturas variadas. (Festival del Pan/Secretaría de cultura CDMX)

El presidente de la CANAINPPA, Julián Castañón, sostuvo durante la presentación del festival que “toda gran cultura está sustentada en su gastronomía”. Con esa idea, la cámara impulsó un proceso de documentación del valor histórico y cultural del pan dulce mexicano.

PUBLICIDAD

Para esa tarea, la CANAINPPA reunió un grupo de investigadores, especialistas, historiadores y representantes del sector panadero, según el registro oficial del festival publicado por el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura federal.

Durante los tres días de evento, los asistentes podrán encontrar variedades como conchas, orejas, cuernitos, mantecadas, donas, panqués, cochinitos, campechanas, besos, banderillas y chilindrinas, entre otras piezas clásicas de la panadería tradicional mexicana.

Las piezas podrán acompañarse con bebidas calientes como café y chocolate, disponibles en los puestos de los más de 30 productores participantes, provenientes de la Ciudad de México y de entre 12 y 15 estados de la República.

PUBLICIDAD