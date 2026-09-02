México

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: cómo crear la Llave MX para el registro de septiembre paso a paso

Ambos programas ampliarán su cobertura para que más estudiantes de escuelas públicas del país puedan acceder al beneficio

Los pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez se depositan bimestralmente (Foto: gobierno de México)
El siguiente periodo de registros para las Becas Rita Cetina y Benito Juárez se llevará a cabo durante este mes de septiembre, y uno de los requisitos indispensables para poder realizar el proceso es contar con una cuenta Llave MX (Foto: gobierno de México)
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El siguiente periodo de registros para las Becas Rita Cetina y Benito Juárez se llevará a cabo durante este mes de septiembre, y uno de los requisitos indispensables para poder realizar el proceso es contar con una cuenta Llave MX.

Ambos programas ampliarán su cobertura para que más estudiantes de escuelas públicas del país puedan acceder al beneficio. Cada participante recibe bimestralmente de forma directa y sin intermediarios un recurso monetario de 1,900 pesos, aunque los padres de familia o tutores que tienen a más de un alumno registrado, acceden a 700 pesos adicionales.

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Una campaña informativa de Becas Bienestar presenta a una mujer joven en distintos entornos. Se observa a la persona en la azotea de un edificio con panorámica urbana y en un parque con vegetación. El video incluye un llamado a "Certificar tu CURP", indicando un proceso para el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

La Beca Rita Cetina se dirige a estudiantes de secundaria, mientras que la Beca Benito Juárez se enfoca en jóvenes de preparatoria. Las dos políticas son gestionadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar con la finalidad de evitar la deserción escolar contribuyendo con un recurso monetario.

¿Cómo crear la Llave MX para registrarse a las Becas Rita Cetina y Benito Juárez?

Para crear una cuenta en Llave MX, las personas deben ingresar al portal www.llave.gob.mx y proporcionar su CURP. Después deben completar la “No soy un robot” y seleccionar la opción “Continuar”. El sistema solicita el código postal y la colonia del domicilio antes de avanzar al registro de los medios de contacto.

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El trámite permite registrar un número de celular o correo electrónico. Luego, el usuario debe crear una contraseña y resguardarla en un sitio seguro. Para concluir, debe leer y aceptar el Aviso de Privacidad, completar el captcha y dar clic en “Finalizar”.

El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina inició este lunes 3 de agosto de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario (Gobierno de México)
El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina inició este lunes 3 de agosto de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario (Gobierno de México)

Pasos para crear la Llave MX

  1. Entrar a www.llave.gob.mx
  2. Ingresar CURP, dar clic en “No soy un robot” y luego en “Continuar”
  3. Escribir el código postal y seleccionar la colonia. Da clic en siguiente.
  4. Llenar medios de contacto. Escribir teléfono celular o correo electrónico y dar clic en siguiente
  5. Se debe crear una contraseña, se recomienda guardarla y anotarla en un lugar seguro

Por último, se debe de leer y seleccionar la casilla de Aviso de Privacidad, llenar la captcha y dar clic en finalizar.

Esta herramienta busca agilizar los trámites de las becas para que se lleven a cabo de forma más rápida. (Crédito: @BecasBenito)

¿Cómo registrarse a las becas?

El proceso de inscripción no tiene costo y se efectúa en línea. De acuerdo con la más reciente convocatoria, las plataformas disponibles son www.becaritacetina.gob.mx y www.becabenitojuarez.gob.mx. Para finalizar el registro, se solicita a las madres, padres o tutores disponer de la CURP actualizada, una identificación oficial, comprobante de domicilio, además de un número de celular y una dirección de correo electrónico en vigor.

Cabe señalar que se estima que la convocatoria será publicada durante la segunda semana de septiembre, por lo que es fundamental consultar los canales oficiales para conocer las fechas precisas.

Para la madre, padre o tutor, se requiere la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada, un número de celular activo, un correo electrónico vigente, una identificación oficial digitalizada (INE o pasaporte) y un comprobante de domicilio digitalizado cuya antigüedad no exceda los tres meses. En el caso del beneficiario, se solicita la CURP del menor.

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