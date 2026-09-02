Alito Moreno compara a Enrique Inzunza con Pablo Escobar: “Era congresista”

Alito Moreno compara a Enrique Inzunza con Pablo Escobar: “También fue congresista”. (CUARTOSCURO/COLPRENSA)

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El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, comparó el caso del senador Enrique Inzunza con Pablo Escobar, al recordar que el capo colombiano ocupó una curul en el Congreso de su país durante los años ochenta pese a liderar el Cartel de Medellín.

La declaración ocurrió al término de la sesión del Congreso General, en medio de una advertencia más amplia sobre presuntos vínculos entre Morena y el crimen organizado de cara a la elección de 2027.

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El líder priista acusó que Morena pretende “robarse la elección” en 2027 apoyándose en estructuras criminales como brazo operador político. “No sabe la sociedad mexicana todo lo que puede perder de consumarse esto que quieren hacer estos cínicos, corruptos y narcopolíticos en el 2027: lo que quieren es robarse la elección”, declaró.

Al término de la sesión de Congreso General, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, habló sobre los señalamientos contra el senador Enrique Inzunza por presuntos vínculos con el crimen organizado y lo comparó con Pablo Escobar. (X/@azucenau)

El priista apareció flanqueado por senadores y diputados del tricolor, así como por los coordinadores parlamentarios Manuel Añorve y Rubén Moreira. Desde ahí advirtió sobre el riesgo que, a su juicio, enfrenta el país: “Está en riesgo el patrimonio de las familias, está en riesgo su libertad, está en riesgo la paz”.

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Compara caso con Pablo Escobar y la narcopolítica

Junto al coordinador de la bancada del PRI, Moreno dijo que no pueden permitir que en el caso de Inzunza ocurra lo mismo que en Colombia cuando Escobar tenía asiento en el Congreso. “En los ochenta el capo de capos en Colombia, Pablo Escobar, estaba en el Congreso, era congresista, era parte de la Legislatura y se sentaban ahí. No podemos permitir eso”, sentenció.

El priista vinculó el caso de Inzunza con una estructura más amplia de funcionarios señalados en Sinaloa. “Hay señalamientos, hay imputaciones, están mencionados. Lo que sucedió en el estado de Sinaloa no es un hecho aislado”, afirmó, al justificar las denuncias que ha presentado su partido para evitar, dijo, que se amedrente a quienes participan en procesos electorales.

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El expediente S9 23 Cr. 180, incorporado el 29 de abril por el Distrito Sur de Nueva York, señala al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, a Enrique Inzunza y a otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Finalmente, Moreno retomó el llamado que ya había hecho durante la apertura del periodo de sesiones ordinarias: construir un bloque ciudadano opositor capaz de desplazar a Morena del poder. “Claro que se puede. El partido político que no construya, que no se siente y forme parte de un gran bloque opositor, es esquirol de Morena. Lo único que hacen es dividir el bloque opositor”, criticó.

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Cómo Pablo Escobar llegó al Congreso en Colombia

La inmersión en el mundo de la política hizo que el narco fuera descubierto - crédito Infobae

Nadie en Antioquia lo veía como un criminal en 1982. Pablo Escobar repartía casas y construía canchas de futbol en los barrios pobres de Medellín. El origen de su dinero circulaba como rumor, no como acusación.

El representante Jairo Ortega lo sumó a su movimiento, el Movimiento de Renovación Liberal, para las elecciones de ese año. La campaña lo presentó así: “Apoyamos la candidatura de Pablo Escobar para la Cámara, porque su juventud, su inteligencia y su amor por los desprotegidos lo hacen merecedor de la envidia de los políticos de cóctel”.

Detrás también estaba Alberto Santofimio, entonces candidato al Senado. Años más tarde, la justicia colombiana lo condenó a 24 años de prisión por su participación en el asesinato del precandidato presidencial Luis Carlos Galán. Ortega ganó la elección y Escobar tomó su lugar como suplente en la Cámara de Representantes, con el aval del Partido Liberal.

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El poder político alimentó una ambición mayor. “Cariño, prepárate para ser la primera dama... las puertas del palacio presidencial se nos abrirán”, le dijo Escobar a su esposa, según el relato de ella en el libro Pablo Escobar: mi vida y mi cárcel.

Hubo un episodio que se volvió leyenda dentro del Congreso: Escobar llegó sin corbata, prenda obligatoria para entrar al recinto. Los guardias no lo dejaron pasar hasta que uno de sus propios escoltas le prestó la suya, a cambio de 300,000 pesos de la época.

La familia de Pablo Escobar reveló que la relación con los hermanos Ochoa terminó por desconfianza y traiciones - crédito Colprensa

La caída empezó con una denuncia desde el gobierno. El ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla reveló públicamente de dónde salía el dinero del congresista. El periodista Guillermo Cano, director de El Espectador, confirmó que Escobar había estado preso antes por narcotráfico. Escobar respondió con un ultimátum: “Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo”.

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Las pruebas aparecieron. Estados Unidos le canceló la visa en septiembre de 1983 y la DEA lo señaló oficialmente como narcotraficante. Perdió el escaño ese mismo año. Renunció a la política en 1984. Meses después ordenó el asesinato de Lara Bonilla, un crimen que la justicia colombiana calificó de lesa humanidad y que hasta hoy no se ha esclarecido en su totalidad.

Tras dejar la política, Escobar se convirtió en el capo más buscado de Colombia y en el líder del Cartel de Medellín, responsable de una guerra contra el Estado que incluyó atentados, secuestros y el asesinato de jueces, policías y candidatos presidenciales. Fue abatido por la fuerza pública colombiana el 2 de diciembre de 1993 en Medellín, un día después de cumplir 44 años.

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Inzunza niega vínculos con “El Mayo” Zambada y defiende a Rocha Moya

Inzunza desafía acusaciones de EU: ‘No tengo nada que temer’.

El 31 de agosto, tras 118 días de ausencia física en el Senado, Inzunza ofreció una conferencia de prensa en la que rechazó ser un “narcolegislador”. “Nunca he sido narco nada, ni narco bibliotecario, ni narco taquero, ni narco magistrado, ni narco legislador. Yo soy constitucional y verídicamente inocente. Son patrañas las que se me atribuyen”, afirmó.

En esa misma conferencia negó que una carta atribuida a Ismael “El Mayo” Zambada lo señale por algún delito, y lanzó un reto: si el documento en verdad lo mencionara, renunciaría al Senado “ahorita mismo”.

Sobre Rocha Moya, con quien fue secretario de Gobierno, evitó pronunciarse sobre las acusaciones que enfrenta, pero lo describió como “un hombre honorable” con trayectoria en el servicio público.

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Inzunza reconoció que sus cinco cuentas bancarias continúan bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque dijo seguir cobrando su dieta mediante cheques mensuales.